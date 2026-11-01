Гласовете на МЕЧ, "Величие" и Христанов разделени между Йотова и Гюров

"Алфа Рисърч" представи и данни затова къде отидоха гласовете на така наречените "изпаднали партии и лидери" от първия тур на президентските избори като МЕЧ, "Величие" и Иван Христанов, който е бивш служебен министър на земеделието.

Мнозинството от излезлите да гласува днес привърженици на кандидата за президент и лидер на МЕЧ Радостин Василев са го послушали и са дали гласовете си за Андрей Гюров-Георги Кандев, но въпреки това 1/3 от неговите избиратели са предпочели Илияна Йотова-Кирил Вълчев, отчете социологът Геновева Петрова пред БНТ.

Социологът представиха и къде са отишли гласовете на друг кандидат за президент и лидер на "Величие" Ивелин Михайлов. 72% подкрепиха Илияна Йотова, а 17% от гласовете са за Андрей Гюров.

Гласовете за Иван Христанов отидоха в следния ред: за Илияна Йотова гласуваха 42%, а за Андрей Гюров - 45%.

Паралелното преброяване на 80% според "Алфа Рисърч" е 57.1% за Йотова-Вълчев и 39.3% за Гюров-Кандев.