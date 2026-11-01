Гласовете на МЕЧ, "Величие" и Христанов разделени между Йотова и Гюров

"Алфа Рисърч" представи и данни затова къде отидоха гласовете на така наречените "изпаднали партии и лидери" от първия тур на президентските избори като МЕЧ, "Величие" и Иван Христанов, който е бивш служебен министър на земеделието.
Мнозинството от излезлите да гласува днес привърженици на кандидата за президент и лидер на МЕЧ Радостин Василев са го послушали и са дали гласовете си за Андрей Гюров-Георги Кандев, но въпреки това 1/3 от неговите избиратели са предпочели Илияна Йотова-Кирил Вълчев, отчете социологът Геновева Петрова пред БНТ.
Социологът представиха и къде са отишли гласовете на друг кандидат за президент и лидер на "Величие" Ивелин Михайлов. 72% подкрепиха Илияна Йотова, а 17% от гласовете са за Андрей Гюров.
Гласовете за Иван Христанов отидоха в следния ред: за Илияна Йотова гласуваха 42%, а за Андрей Гюров - 45%.
Паралелното преброяване на 80% според "Алфа Рисърч" е 57.1% за Йотова-Вълчев и 39.3% за Гюров-Кандев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
21:09 01.11.2026
2 Кадри
Коментиран от #13, #19
21:09 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Няма значение
Примирявам се, че съм от малцинството
Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
Те нека си се валят в калта.
Коментиран от #7, #12, #22, #26, #27, #34, #36
21:10 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РЕАЛИСТ
21:10 01.11.2026
7 Ххххххххххх
До коментар #4 от "Няма значение":Париж те чака. Що не си на Терминал 2?
Коментиран от #9
21:10 01.11.2026
8 Гецата
21:11 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Помак
21:12 01.11.2026
11 Добавка.
До коментар #9 от "Търся билети за цялата рода.":Това въобще не е шега.
Пожелавам късмет на оставащите на потъващият кораб "България"
21:13 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бесни са
До коментар #2 от "Кадри":Сигурно ще те изтрият защото свободата на словото и печата в България са около тези в Занзибар.
21:13 01.11.2026
14 Гошо
21:13 01.11.2026
15 Ххххххххххх
До коментар #9 от "Търся билети за цялата рода.":Предлагам 1 евро. Повече от това, вие сребролюбците, не заслужавате....
21:14 01.11.2026
16 гела и просташки
21:14 01.11.2026
17 🦉🦉🦉🦉
До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":Ама то сега не се казва направих кочина,
а РЕАЛИЗИРАХ кочина 😉
/По Тодор Колев/
21:15 01.11.2026
18 ставка
Едно котило са, слугинаж.
21:15 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Няма значение":Иди и след няколко години и ти , като болшинството българи в чужбина , ще подкрепяш Радев и Йотова. Отвън нещата изглеждат различно. Ще разбереш капитализма от личен опит, а не от книгите на Маркс. Ще осъзнаеш добре думите на Маркс" Битието определя съзнанието" На гърбинката си ще го изпиташ.
Коментиран от #30
21:17 01.11.2026
23 Меч в лицето на Р. В. СЕ ИЗЛОЖИ
21:19 01.11.2026
24 Искам да попитам
21:20 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 666
До коментар #4 от "Няма значение":НИКОЙ НЕ ТЕ ЗАДЪРЖА ТУКА. ТИ ТРЯБВАШЕ ДОСЕГА ДА СИ ИЗБЕГАЛ.
21:21 01.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 666
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":МНОГО ТОЧНО КАЗАНО.
21:24 01.11.2026
31 Христо
21:26 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 галоши
21:31 01.11.2026
34 Мухахаха
До коментар #4 от "Няма значение":Не му мина номера на прасето
21:31 01.11.2026
35 Няма отърване...гониш през вратата , а
21:32 01.11.2026
36 Мани мани
До коментар #4 от "Няма значение":Гюрата и Де Билите у канала
21:33 01.11.2026
37 Шамар за партиите!
Какво значение има как са се спазарили босовете за живота на българите, които отказват да бъдат лъгани?
Чий президент ще бъде Йотова и какво ще олицетворява? На 20 процента партийци?
Коментиран от #39
21:34 01.11.2026
38 Тъпирчев
21:34 01.11.2026
39 🦉🦉🦉🦉
До коментар #37 от "Шамар за партиите!":БорисОF три мандата изкарА с по 15%-18% от гласовете на избирателите и все повтаряше:
"Мен народът ме избра!"😀😀😀
Такава е системата❗
Още повече няма болница в която гласът на хирурга и гласът на чистачката да имат еднаква тежест при взимане на решение за операция на пациент😉
Коментиран от #45
21:49 01.11.2026
40 САМО.ПО.ВТОРИЯ НАЧИН ИЛИ В БГ ПОВЕЧЕТО
21:53 01.11.2026
41 Специалист
21:58 01.11.2026
42 Измамата е готова .
Стягай каишй и бягай да работиш за комунизма
Пази си банковата сметка .
22:05 01.11.2026
43 Измамата е готова .
неграмотниците с тъпотията си .
Тъй ще свършите в ада .
Скоро .
22:12 01.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Покротко
До коментар #39 от "🦉🦉🦉🦉":Ми следвайте светлия Борисов пример.
Не Ви пожелавам хирург с купена диплома и мръсна операционна.
Системата я правят хората. И когато на хората им писне и от системата, и от хирурзите, става като във Франция.
22:30 01.11.2026