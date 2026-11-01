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Гласовете на МЕЧ, "Величие" и Христанов разделени между Йотова и Гюров
  Тема: Избори

Гласовете на МЕЧ, "Величие" и Христанов разделени между Йотова и Гюров

1 Ноември, 2026 21:07 1 124 45

  • илияна йотова-
  • президент-
  • кампания

Гласовете за Иван Христанов отидоха в следния ред: за Илияна Йотова гласуваха 42%, а за Андрей Гюров - 45%

Гласовете на МЕЧ, "Величие" и Христанов разделени между Йотова и Гюров - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Алфа Рисърч" представи и данни затова къде отидоха гласовете на така наречените "изпаднали партии и лидери" от първия тур на президентските избори като МЕЧ, "Величие" и Иван Христанов, който е бивш служебен министър на земеделието.

Мнозинството от излезлите да гласува днес привърженици на кандидата за президент и лидер на МЕЧ Радостин Василев са го послушали и са дали гласовете си за Андрей Гюров-Георги Кандев, но въпреки това 1/3 от неговите избиратели са предпочели Илияна Йотова-Кирил Вълчев, отчете социологът Геновева Петрова пред БНТ.

Социологът представиха и къде са отишли гласовете на друг кандидат за президент и лидер на "Величие" Ивелин Михайлов. 72% подкрепиха Илияна Йотова, а 17% от гласовете са за Андрей Гюров.

Гласовете за Иван Христанов отидоха в следния ред: за Илияна Йотова гласуваха 42%, а за Андрей Гюров - 45%.

Паралелното преброяване на 80% според "Алфа Рисърч" е 57.1% за Йотова-Вълчев и 39.3% за Гюров-Кандев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    7 3 Отговор
    Направо убийство

    21:09 01.11.2026

  • 2 Кадри

    31 3 Отговор
    Голям удар по либералите са тези избори и този вот.

    Коментиран от #13, #19

    21:09 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Няма значение

    8 28 Отговор
    Признавам им победата.
    Примирявам се, че съм от малцинството
    Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
    Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
    Те нека си се валят в калта.

    Коментиран от #7, #12, #22, #26, #27, #34, #36

    21:10 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РЕАЛИСТ

    26 3 Отговор
    Браво на това момче Ивелин Михайлов и избирателите му. С тяхна помощ загробихме демоните и вампирите, които бяха наизлезли на Хелоуин.

    21:10 01.11.2026

  • 7 Ххххххххххх

    20 2 Отговор

    До коментар #4 от "Няма значение":

    Париж те чака. Що не си на Терминал 2?

    Коментиран от #9

    21:10 01.11.2026

  • 8 Гецата

    15 1 Отговор
    Бойко сега ще каже ,че не са били честни изборите.

    21:11 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Помак

    5 8 Отговор
    Бойко Василев от панорама Зе да прилича в лице на йотева

    21:12 01.11.2026

  • 11 Добавка.

    7 10 Отговор

    До коментар #9 от "Търся билети за цялата рода.":

    Това въобще не е шега.
    Пожелавам късмет на оставащите на потъващият кораб "България"

    21:13 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бесни са

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кадри":

    Сигурно ще те изтрият защото свободата на словото и печата в България са около тези в Занзибар.

    21:13 01.11.2026

  • 14 Гошо

    10 1 Отговор
    Не пишете глупости !Какви са тия от. МЕЧ колко са ,пък и имали определящ вот на балотажа

    21:13 01.11.2026

  • 15 Ххххххххххх

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Търся билети за цялата рода.":

    Предлагам 1 евро. Повече от това, вие сребролюбците, не заслужавате....

    21:14 01.11.2026

  • 16 гела и просташки

    10 2 Отговор
    са гласували за гурльо !

    21:14 01.11.2026

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ама то сега не се казва направих кочина,
    а РЕАЛИЗИРАХ кочина 😉
    /По Тодор Колев/

    21:15 01.11.2026

  • 18 ставка

    14 5 Отговор
    Герберастията подпря мадам Гюрова.
    Едно котило са, слугинаж.

    21:15 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РЕАЛИСТ

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Няма значение":

    Иди и след няколко години и ти , като болшинството българи в чужбина , ще подкрепяш Радев и Йотова. Отвън нещата изглеждат различно. Ще разбереш капитализма от личен опит, а не от книгите на Маркс. Ще осъзнаеш добре думите на Маркс" Битието определя съзнанието" На гърбинката си ще го изпиташ.

    Коментиран от #30

    21:17 01.11.2026

  • 23 Меч в лицето на Р. В. СЕ ИЗЛОЖИ

    9 1 Отговор
    Определено, макар че се опита да мобилизира гетото

    21:19 01.11.2026

  • 24 Искам да попитам

    3 0 Отговор
    Кои бяха тия че не се сещам и те нещо са си повярвали

    21:20 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 666

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма значение":

    НИКОЙ НЕ ТЕ ЗАДЪРЖА ТУКА. ТИ ТРЯБВАШЕ ДОСЕГА ДА СИ ИЗБЕГАЛ.

    21:21 01.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 666

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    МНОГО ТОЧНО КАЗАНО.

    21:24 01.11.2026

  • 31 Христо

    9 3 Отговор
    Както бях писал преди един месец - на Гюро Звездния миг ще са снимките от плакатите като кандидат - президент. И магаре да беше на мястото на Йотова, пак щеше да спечели, (поне аз бих гласувал за магарето).

    21:26 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 галоши

    6 1 Отговор
    Да гласуваш за милиционер ,завършил школата в Симеоново,а не за завършил НГДЕК и право. Това не го разбирам! Но мога да разбера пожарникаря от Банкя

    21:31 01.11.2026

  • 34 Мухахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Няма значение":

    Не му мина номера на прасето

    21:31 01.11.2026

  • 35 Няма отърване...гониш през вратата , а

    3 1 Отговор
    то влиза през прозореца....има ли нужда русия да ни завладява???Естествен отговор е Не.Защо да ни завладява ,като тя ни е създала и ние сме нейни до края на света.

    21:32 01.11.2026

  • 36 Мани мани

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Няма значение":

    Гюрата и Де Билите у канала

    21:33 01.11.2026

  • 37 Шамар за партиите!

    2 3 Отговор
    И цялата тази врява за едни 26% изборна активност?
    Какво значение има как са се спазарили босовете за живота на българите, които отказват да бъдат лъгани?
    Чий президент ще бъде Йотова и какво ще олицетворява? На 20 процента партийци?

    Коментиран от #39

    21:34 01.11.2026

  • 38 Тъпирчев

    2 0 Отговор
    И ко праим ся нема премии

    21:34 01.11.2026

  • 39 🦉🦉🦉🦉

    9 1 Отговор

    До коментар #37 от "Шамар за партиите!":

    БорисОF три мандата изкарА с по 15%-18% от гласовете на избирателите и все повтаряше:
    "Мен народът ме избра!"😀😀😀
    Такава е системата❗
    Още повече няма болница в която гласът на хирурга и гласът на чистачката да имат еднаква тежест при взимане на решение за операция на пациент😉

    Коментиран от #45

    21:49 01.11.2026

  • 40 САМО.ПО.ВТОРИЯ НАЧИН ИЛИ В БГ ПОВЕЧЕТО

    0 4 Отговор
    СА ЗАБЛУДЕНИ.ПРЕПОРЪЧИТФЛНО Е ДОБРЕ МИСЛЕЩИТЕ.ХОРА ДА БЯГАТ ОТ БГ.

    21:53 01.11.2026

  • 41 Специалист

    3 0 Отговор
    Направо всички социолози и политолози да си хвърлят дипломите за висшо.Защо ни лъгаха за изборния резултат

    21:58 01.11.2026

  • 42 Измамата е готова .

    0 1 Отговор
    Норода е излъган и притиснат да мълчи .
    Стягай каишй и бягай да работиш за комунизма
    Пази си банковата сметка .

    22:05 01.11.2026

  • 43 Измамата е готова .

    0 1 Отговор
    Вярваите на комунистите те ще ви измамят
    неграмотниците с тъпотията си .
    Тъй ще свършите в ада .
    Скоро .

    22:12 01.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Покротко

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ми следвайте светлия Борисов пример.
    Не Ви пожелавам хирург с купена диплома и мръсна операционна.
    Системата я правят хората. И когато на хората им писне и от системата, и от хирурзите, става като във Франция.

    22:30 01.11.2026

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