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Иззеха десетки хиляди лекарства и добавки за животни с изтекъл срок на годност

Иззеха десетки хиляди лекарства и добавки за животни с изтекъл срок на годност

5 Октомври, 2026 10:43 588 1

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Управителят на фирмата е задържан за срок до 24 часа

Иззеха десетки хиляди лекарства и добавки за животни с изтекъл срок на годност - 1
Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 1 октомври от служители на ОДМВР-София и Областната дирекция по безопасност на храните е проведена съвместна полицейска операция по линия „здравеопазване“. В хода ѝ е извършена проверка на фирмен склад и офис на територията на община Костинброд.

Констатирано е наличие на множество лекарства и хранителни добавки за животни с изтекъл срок на годност, както и такива без етикети, кутии за лекарства със заличен срок на годност, множество листовки и фирмени етикети.

Иззети са около 800 кашона с лекарства за животни, включително антибиотици и хранителни добавки, както и около 200 чувала с животински храни, всичките с изтекъл срок на годност. Иззети са и документи за извършваната търговска дейност с лекарствени продукти.

Управителят на фирмата е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 350А от НК.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сийка

    1 0 Отговор
    Управителят и собственикът на фирмата да бъда задържани за поне по 10 години, без право на обжалване.

    11:21 05.10.2026

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