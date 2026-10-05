Иззеха десетки хиляди лекарства и добавки за животни с изтекъл срок на годност

На 1 октомври от служители на ОДМВР-София и Областната дирекция по безопасност на храните е проведена съвместна полицейска операция по линия „здравеопазване“. В хода ѝ е извършена проверка на фирмен склад и офис на територията на община Костинброд.

Констатирано е наличие на множество лекарства и хранителни добавки за животни с изтекъл срок на годност, както и такива без етикети, кутии за лекарства със заличен срок на годност, множество листовки и фирмени етикети.

Иззети са около 800 кашона с лекарства за животни, включително антибиотици и хранителни добавки, както и около 200 чувала с животински храни, всичките с изтекъл срок на годност. Иззети са и документи за извършваната търговска дейност с лекарствени продукти.

Управителят на фирмата е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 350А от НК.