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Здравното министерство ще разполага с 725 млн. евро през 2027 г.
  Тема: Икономика

Здравното министерство ще разполага с 725 млн. евро през 2027 г.

9 Ноември, 2026 13:12 518 13

  • здравно министерство-
  • бюджет 2027-
  • национална детска болница-
  • лекарства-
  • лекари специализанти

Проектобюджетът предвижда повече средства за лекарства, имунизации, детско здравеопазване и младите лекари. За Националната детска болница са заложени 50 милиона евро

Здравното министерство ще разполага с 725 млн. евро през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Здравното министерство ще разполага с близо 725 милиона евро през 2027 г., което е увеличение със 78 милиона евро. Капиталовите разходи са малко над 28 милиона евро. Проектобюджетът беше представен от министъра на здравеопазването Катя Ивкова.

„Проектобюджетът е ориентиран към по-сигурен достъп до лекарства, по-качествена профилактика, по-модерна спешна медицинска помощ и детска помощ, към младите кадри в системата на здравеопазването и по-достъпна диагностика и лечение“, каза Ивкова.

Повече средства за лекарства и имунизации

Сред основните приоритети за 2027 г. е осигуряването на 100% от лекарствените продукти и проследяването на всяка опаковка. Целта е да се ограничи паралелният износ на лекарства.

Със 70% ще бъдат увеличени средствата за имунизации. Министерството предвижда и повече финансиране за профилактика, диагностика и лечение.

Близо 100 млн. евро за Националната детска болница

За Националната детска болница са заложени 50 милиона евро през 2027 г. В сметката на Здравната инвестиционна компания вече има 47 милиона евро, с което общият ресурс за проекта ще достигне близо 100 милиона евро.

Със средствата трябва да бъде изготвен нов проект за изграждането на болницата и да започнат първите строителни дейности.

„Националната детска болница, чието изграждане се дебатира от толкова години, ще започне реално да се изпълнява през 2027 година. Това няма да бъде просто изграждане на сградата като сграда, а утвърждаване на тази национална детска болница като център за върхови постижения в областта на детското здраве“, заяви Катя Ивкова.

Хеликоптерни площадки, линейки и болницата в Ямбол

В проектобюджета са предвидени допълнителни средства за изграждането на 19 болнични хеликоптерни площадки и за закупуването на 14 нови линейки.

За стратегически инвестиции са заложени 14 милиона евро. Част от парите ще бъдат насочени към завършването на болницата в Ямбол.

30 млн. евро за специализантите

Още 30 милиона евро са предвидени за възнагражденията на лекарите специализанти. Заплатата на специализант, приет по държавна поръчка, ще бъде 1900 евро, а възнагражденията на останалите специализанти ще се увеличат с 350 евро.

Държавната грижа за здравнонеосигурените е на стойност 590 милиона евро.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само не разбирам

    12 1 Отговор
    Защо са сложили снимка на Майкъл Джексън?

    Коментиран от #4

    13:14 09.11.2026

  • 2 глоги

    3 1 Отговор
    ...ще разполага сЪС 725 млн. евро през 2027 г.

    13:14 09.11.2026

  • 3 Здрач

    5 0 Отговор
    Пълнолуние...

    13:15 09.11.2026

  • 4 Като

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само не разбирам":

    две капки...

    Коментиран от #6

    13:16 09.11.2026

  • 5 Много добре но

    3 0 Отговор
    Какво ще се подобри в заплащането на тесните специалисти в мрежата,
    които по търговския закон са зависими от управителите и вземат 30 процента фиксирано?

    13:18 09.11.2026

  • 6 Даааа

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Като":

    очакваме и да пропее...

    13:20 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Таа

    4 0 Отговор
    Нема да посмея да иготурнсвуст, защото изглежда като вампир, ама истински!

    13:22 09.11.2026

  • 9 Катя

    4 0 Отговор
    Сега ще изпълня ,,Били Джийн"!

    13:24 09.11.2026

  • 10 ще разполага с 725 млн. евро

    2 0 Отговор
    не казват колко ще се изхарчат за надути общ поръчки
    и народа пак най измиращ и болнав в европа

    13:25 09.11.2026

  • 11 Госあ

    1 2 Отговор
    троловете на сглобката сте безпомощни! Защо петроханци и баце не увеличихте заплатите на младите лекари, а на ченгетата?! Защо петроханци и баце не намерихте пари за детска болница, а ги давахте на бандерите в Украйна?!

    13:32 09.11.2026

  • 12 Тази

    0 0 Отговор
    на доктор ходи ли?

    13:34 09.11.2026

  • 13 Тази

    0 0 Отговор
    министърка на външен вид, като че ли притежава естествена тъпотия?

    13:53 09.11.2026

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