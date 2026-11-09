Здравното министерство ще разполага с 725 млн. евро през 2027 г.

Здравното министерство ще разполага с близо 725 милиона евро през 2027 г., което е увеличение със 78 милиона евро. Капиталовите разходи са малко над 28 милиона евро. Проектобюджетът беше представен от министъра на здравеопазването Катя Ивкова.

„Проектобюджетът е ориентиран към по-сигурен достъп до лекарства, по-качествена профилактика, по-модерна спешна медицинска помощ и детска помощ, към младите кадри в системата на здравеопазването и по-достъпна диагностика и лечение“, каза Ивкова.

Повече средства за лекарства и имунизации

Сред основните приоритети за 2027 г. е осигуряването на 100% от лекарствените продукти и проследяването на всяка опаковка. Целта е да се ограничи паралелният износ на лекарства.

Със 70% ще бъдат увеличени средствата за имунизации. Министерството предвижда и повече финансиране за профилактика, диагностика и лечение.

Близо 100 млн. евро за Националната детска болница

За Националната детска болница са заложени 50 милиона евро през 2027 г. В сметката на Здравната инвестиционна компания вече има 47 милиона евро, с което общият ресурс за проекта ще достигне близо 100 милиона евро.

Със средствата трябва да бъде изготвен нов проект за изграждането на болницата и да започнат първите строителни дейности.

„Националната детска болница, чието изграждане се дебатира от толкова години, ще започне реално да се изпълнява през 2027 година. Това няма да бъде просто изграждане на сградата като сграда, а утвърждаване на тази национална детска болница като център за върхови постижения в областта на детското здраве“, заяви Катя Ивкова.

Хеликоптерни площадки, линейки и болницата в Ямбол

В проектобюджета са предвидени допълнителни средства за изграждането на 19 болнични хеликоптерни площадки и за закупуването на 14 нови линейки.

За стратегически инвестиции са заложени 14 милиона евро. Част от парите ще бъдат насочени към завършването на болницата в Ямбол.

30 млн. евро за специализантите

Още 30 милиона евро са предвидени за възнагражденията на лекарите специализанти. Заплатата на специализант, приет по държавна поръчка, ще бъде 1900 евро, а възнагражденията на останалите специализанти ще се увеличат с 350 евро.

Държавната грижа за здравнонеосигурените е на стойност 590 милиона евро.