Публично теглят номерата на машините за гласуване

Публично и на случаен принцип ще бъдат изтеглени серийните номера на машините за гласуване, които ще преминат удостоверяване за съответствие преди президентските избори на 25 октомври. Процедурата ще се проведе в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министър Иван Василев.

Ще бъде избран определен брой устройства, на които ще бъдат извършени технически проверки и тестове. Те ще обхванат както софтуера, така и хардуера на машините преди изборния ден.

Представители на ЦИК и партиите ще присъстват

Организатор на процедурата е Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Поканени са представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, Българския институт за стандартизация и Института по метрология.

В публичното теглене могат да участват и представители на парламентарно представените партии, на партиите, регистрирани за изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети.

Проверяват машини, използвани и през април

На 5 октомври Централната избирателна комисия е предала на министерството списъка със серийните номера на всички близо 9400 машини за гласуване. Устройствата са били използвани и на парламентарните избори през април.

След избора на серийните номера предстоят удостоверяването за съответствие, техническите проверки и тестовете на определените машини. Процедурата е част от подготовката за машинното гласуване на президентските избори.

Източници: bnrnews.bg