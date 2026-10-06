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Публично теглят номерата на машините за гласуване
  Тема: Избори

Публично теглят номерата на машините за гласуване

6 Октомври, 2026 06:21 456 6

  • машини за гласуване-
  • президентски избори-
  • цик-
  • удостоверяване-
  • иван василев

Избраните устройства ще бъдат проверени за съответствие преди президентските избори на 25 октомври.

Публично теглят номерата на машините за гласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Публично и на случаен принцип ще бъдат изтеглени серийните номера на машините за гласуване, които ще преминат удостоверяване за съответствие преди президентските избори на 25 октомври. Процедурата ще се проведе в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министър Иван Василев.

Ще бъде избран определен брой устройства, на които ще бъдат извършени технически проверки и тестове. Те ще обхванат както софтуера, така и хардуера на машините преди изборния ден.

Представители на ЦИК и партиите ще присъстват

Организатор на процедурата е Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Поканени са представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, Българския институт за стандартизация и Института по метрология.

В публичното теглене могат да участват и представители на парламентарно представените партии, на партиите, регистрирани за изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети.

Проверяват машини, използвани и през април

На 5 октомври Централната избирателна комисия е предала на министерството списъка със серийните номера на всички близо 9400 машини за гласуване. Устройствата са били използвани и на парламентарните избори през април.

След избора на серийните номера предстоят удостоверяването за съответствие, техническите проверки и тестовете на определените машини. Процедурата е част от подготовката за машинното гласуване на президентските избори.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    Публично ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване.

    06:26 06.10.2026

  • 3 Оставка!

    5 0 Отговор
    ОСТАВКА !!! ВСЕКИ ДЕН, В КОЙТО РАДЕВ И ГЪЛЪБАРНИКА МУ СА НА ВЛАСТ Е ПАГУБЕН ЗА БЪЛГАРИЯ !

    06:35 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рутинни

    0 0 Отговор
    спектакли и вечно гласуване , разпердушиниха и ограбиха тотално държавата !

    07:06 06.10.2026

  • 6 Пешо

    0 0 Отговор
    Кога ще се проведе публичното теглене на резултатите от изборите .

    07:33 06.10.2026

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