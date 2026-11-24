Избраната за президент Илияна Йотова очерта националното съгласие, справедливостта и възстановяването на държавността като основни посоки на бъдещия си мандат. Тя и избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев получиха официалните си удостоверения от Централната избирателна комисия.

В словото си Йотова призова за преодоляване на общественото разделение и за възстановяване на конструктивния диалог между държавните институции. Тя заяви, че доверието на гражданите е отговорност, която президентската двойка трябва да оправдава всекидневно с решенията, действията и поведението си.

Призив за повече диалог

Йотова благодари на председателя и членовете на ЦИК за организацията на президентските избори. По думите ѝ вотът е бил сериозно предизвикателство за новия състав на комисията, но е дал възможност да се покаже, че изборният процес може да бъде честен и прозрачен.

Тя подчерта, че различията между нея и Вълчев в професионалния и обществения им профил могат да бъдат основа за по-широк разговор. Според Йотова политиците трябва да умеят да чуват опонентите си, да разбират аргументите им и въпреки различията да търсят общи решения за значимите проблеми на страната.

„Днес имаме огромна нужда от повече разговор между нас“, заяви Илияна Йотова.

Тя призова този разговор да бъде освободен от конфронтацията и политиканстването заради предизвикателствата пред България както във вътрешен, така и в международен план.

„Еднакви правила и закони за всички“

В речта си Йотова заяви, че страната е загубила твърде много време и енергия в противопоставяне, омраза и самоцелна конфронтация. Според нея тези ресурси трябва да бъдат насочени към развитието на България и към отговорността към следващите поколения.

Избраната за президент каза, че обществото има необходимите енергия, амбиция, кураж и вяра, за да преодолее трудностите и да изгради справедлива държава с еднакви правила и закони за всички. Тя свърза тази цел с възстановяването на държавността и с перспективата пред гражданите.

Йотова заяви, че представителите на държавните институции трябва да бъдат на нивото на хората, които работят за семействата си и за развитието на страната. „Често пъти сме в техния дълг. Това трябва да осъзнаем“, подчерта тя.

Послание и към негласувалите

Йотова благодари на избирателите, които са подкрепили президентската двойка, но отправи послание и към гражданите, които не са упражнили правото си на глас. По думите ѝ тяхното решение не трябва да остава само част от изборната статистика, а да бъде разчетено като сигнал към политиците.

На церемонията присъстваха бившите президенти Георги Първанов и Росен Плевнелиев. Йотова изрази признателност за приноса им към президентската институция и заяви, че с Вълчев ще се стремят да съхранят най-доброто от опита на своите предшественици.

В края на словото си тя призова институциите да си подават ръка и да бъдат по-близо до българските граждани.