Илияна Йотова ще открие кръгла маса, посветена на актуалното състояние, проблемите и насоките за развитие на българската индустрия. Форумът ще започне в 10:00 часа в зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ в София.

Организатори на събитието са Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на българската индустрия. В дискусията ще участват представители на институциите, бизнеса и академичните среди.

Доклад за периода 2016-2025 година

Основен акцент ще бъде обсъждането на доклад за състоянието на българската индустрия през периода 2016-2025 година. Документът е изготвен от Конфедерацията на българската индустрия и ще постави във фокуса на разговорите актуалните проблеми пред сектора и възможните насоки за развитието му.

Целта на форума е да насърчи диалога между институциите, бизнеса и академичните среди и да допринесе за очертаването на решения за изграждането на по-конкурентна и устойчива българска индустрия.

Източници: bta.bg, times.bg, dariknews.bg