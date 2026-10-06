Адм. Ефтимов: С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО

С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО. Това заяви пред БНР началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, който е в оставка с 3-месечно предизвестие, за атаките с дронове по кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, като уточни:

"Поставен е въпросът и това стои на дневен ред в Алианса. ... Днес имаше изявление и на Урсула фон дер Лайен по отношение на реакцията на ЕС и вниманието, което се отдава на Черно море. При всички положения ще се обсъдят мерки и ще има колективни действия".

На КСНС при президента утре ще се обсъдят последващите действия, добави той:

"Но за нас логично остава да усилим наблюдението, готовност за реакция и повишаване на напрежението на личния състав".

На въпрос за казаното пред журналисти от един от спасените членове на екипажа на втория ударения кораб, който е турски гражданин, че корабът е бил ударен от "руска подводна бомба", тъй като те са превозвали товар за Украйна и затова предполага, че ударът е дошъл от руска страна, адм. Ефтимов каза:

"Ако разполагаме с някакви веществени доказателства, можем да стигнем до конкретни изводи".

Той подчерта, че произходът на дроновете може да бъде идентифициран, ако има останки от тях.

По думите му от българския кораб "Диоскурия" "не само спасиха 18 души, но дадоха много ценна информация за обстановката".