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Адм. Ефтимов: С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО

Адм. Ефтимов: С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО

6 Октомври, 2026 18:32 1 178 42

  • адмирал емил ефтимов-
  • примиер-
  • министър на отбраната-
  • координация-
  • нато

"Но за нас логично остава да усилим наблюдението, готовност за реакция и повишаване на напрежението на личния състав", каза още началникът на отбраната в оставка

Адм. Ефтимов: С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО. Това заяви пред БНР началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, който е в оставка с 3-месечно предизвестие, за атаките с дронове по кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, като уточни:

"Поставен е въпросът и това стои на дневен ред в Алианса. ... Днес имаше изявление и на Урсула фон дер Лайен по отношение на реакцията на ЕС и вниманието, което се отдава на Черно море. При всички положения ще се обсъдят мерки и ще има колективни действия".

На КСНС при президента утре ще се обсъдят последващите действия, добави той:

"Но за нас логично остава да усилим наблюдението, готовност за реакция и повишаване на напрежението на личния състав".

На въпрос за казаното пред журналисти от един от спасените членове на екипажа на втория ударения кораб, който е турски гражданин, че корабът е бил ударен от "руска подводна бомба", тъй като те са превозвали товар за Украйна и затова предполага, че ударът е дошъл от руска страна, адм. Ефтимов каза:

"Ако разполагаме с някакви веществени доказателства, можем да стигнем до конкретни изводи".

Той подчерта, че произходът на дроновете може да бъде идентифициран, ако има останки от тях.

По думите му от българския кораб "Диоскурия" "не само спасиха 18 души, но дадоха много ценна информация за обстановката".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 У НАТЮ ИМА ДЪРЖАВА

    12 3 Отговор
    Дето няма флот, но има адмирал.

    Коментиран от #8, #18

    18:37 06.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    В РФ ЖИВЕЯТ 60 + МИМОНА ПОТОМЦИ НА БЪЛГАРИТЕ
    ... 30 МИЛИОНА МЮСЮЛМАНИ И 30 МИЛИОНА ХРИСТИЯНИ
    .....
    И ВСИЧКИ НИ СМЯТАТ ДУНАВСКИТЕ БЪЛГАРИ ЗА ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРЩИНАТА :)

    Коментиран от #13

    18:38 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тия органи на нато

    5 2 Отговор
    много увиснали бе

    18:39 06.10.2026

  • 7 Гробар

    0 2 Отговор
    Като нямаш армия ти остава само да координираш.

    18:40 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Азззз

    7 0 Отговор
    Адм. Ефтимов: С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО". Някой разбра ли какво точно означава това?! А Демерджиев защо не е включен, или той вече се е подмазал достатъчно.

    Коментиран от #14

    18:40 06.10.2026

  • 10 Обективни истини

    5 3 Отговор
    Този нали си подаде оставката, дали знае нещо, за което всички трябва да знаеме, а той иска да не е на пангара, когато това нещо се "случи", какво мислите ?

    Коментиран от #15

    18:41 06.10.2026

  • 11 Румен

    4 1 Отговор
    беше,като Тошо на десети!

    18:42 06.10.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
    ДА ПУСНАТ СЕРИЯ МАРКИ
    " УКРАИНСКИ КОРАБИ СЕ ВРИВЯВАТ"

    18:42 06.10.2026

  • 13 Кои са

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    мимоните?

    18:43 06.10.2026

  • 14 Гробар

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Азззз":

    Означава, че поради липсата на армия адмиралът се моли на американските бази у нас да ни защитят. И той като саудитите тежко се е объркал защо са на наша територия. А някои си въобразиха че могат да прекарват оръжие за Украйна през нашите териториални води без да бъдат ударени от руснаците.

    18:44 06.10.2026

  • 15 Хи хи

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Обективни истини":

    Мислим , че много правилно си е подал оставката и мълчи защото Мунчо го е страх да спомене Путин .
    Мисля също , че службите знаят , но " генералите " мълчат защото да не объркат нещо .

    18:45 06.10.2026

  • 16 То точно това е страшното -

    6 6 Отговор
    координацията с органите на терористичното НАТО ! По добре да е без "координация" че ще ни вкарате като нищо във война и без да разберете даже

    18:46 06.10.2026

  • 17 Кина

    0 0 Отговор
    Колко още че търкате бе боклуци и вашите дни са несигурни..

    Коментиран от #29, #30, #31, #32, #33

    18:46 06.10.2026

  • 18 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "У НАТЮ ИМА ДЪРЖАВА":

    Тихо ако не искаш да му купиш самолетоносач с некой палав заем.

    18:47 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ

    5 4 Отговор
    Най-накрая ни опазени, ни нахранени.

    18:47 06.10.2026

  • 21 Пак повтатям за по бавните

    7 2 Отговор
    Изключителната икономическа зона
    Не е "териториални води" и не включва суверинитет относно военни действия и национална сигурност ! Въпреки суверенните икономически права, това не е пълна държавна територия (както са териториалните води до 12 морски мили) Другите държави запазват свободата на корабоплаване, прелитане и дори военни действия ! Права на държавата ни в тази зона са единствено за проучване, използване, опазване и управление на природните ресурси (биологични в водите, както и минерални и енергийни на дъното и в недрата). Страната ни контролира изграждането на изкуствени съоръжения, научните изследвания и опазването на морската среда от замърсяване и до там ! Международно право е регулирано чрез регламент следващ принципите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) от 1982 г., по която България е страна. Илияна Йотова има пълно право да свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност когато си реши, но той няма абсолютно никакво отношение реално относно "изключителната икономическа зона" ! ....и впрочем за информация обхвата и се простира на разстояние до 200 морски мили. Че какво ще дрънкат политиците в случая си е тяхна работа но реално ще са просто поредните тъпотии за съжаление

    18:48 06.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 На теслата

    2 0 Отговор
    дръжката .

    18:51 06.10.2026

  • 24 ясно що адмирала бяга позорно

    2 1 Отговор
    какъв орган на нато има действащ?

    само един член 5 ама той мек и увиснал , не става за нищо тоя вашия член

    18:52 06.10.2026

  • 25 Снимките са уникални

    5 1 Отговор
    Дясната ръка на Нинова разби носа на депутат на Радев: Гнусен прогресист лъжлив? Ти в магазин влизал ли си? Сметка плащал ли си?
    Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
    Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
    Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
    Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
    Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
    Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.

    18:53 06.10.2026

  • 26 Снимките са уникални

    3 1 Отговор
    Дясната ръка на Нинова разби носа на депутат на Радев: Гнусен прогресист лъжлив? Ти в магазин влизал ли си? Сметка плащал ли си?
    Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
    Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
    Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
    Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
    Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
    Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.

    Коментиран от #37

    18:53 06.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Запомни го ей Ефтимов !

    3 2 Отговор
    корабоплаването, прелитането, учения и военните действия в изключителна икономическа зона в което и да е било море са законни и допустими и не нарушават междинародното право и принципите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) от 1982 г. Това не са "териториални води" ! Дали ще може да го осъзнааете? А?

    18:53 06.10.2026

  • 29 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кина":

    Уволнете си редактора и си намерете някой по-грамотен

    18:58 06.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Внимание, внимание!

    1 0 Отговор
    Намалете черногледството до минимум!
    И моля запазете самообладание и оптимизъм и може да спрат дроновете в Черно море.

    19:06 06.10.2026

  • 35 идиоти вън

    1 2 Отговор
    Сега от новините разбирам, че корабът плаващ към Украйна потънал(демек пълния с оръжие), а корабът от Украйна (пълен с царевица) бил ударен от подводен дрон( а защо не от мина) и е повреден а моряците са спасени?!??!?!?

    Коментиран от #42

    19:07 06.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Смел МО

    1 0 Отговор
    Имам мнение,но няма да го кажа!

    19:12 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Смешник...жалки нищожества сте

    1 0 Отговор
    "координация" с НАТО имали .. и като се кординират къв е резултата? Че цел ни направиха нали? И дългове за тъпотиите им теглим като гламави, но за това пък още осигуровките им плащаме плюс пенсиите и масрафите

    19:20 06.10.2026

  • 42 Данчо

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "идиоти вън":

    Нищо не си разбрал ! Потъналия е бил в Украйна и се връща натоварен с пшеница , така каза и Радев ,А какво е носел натам ,може само да гадаем .

    19:25 06.10.2026

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