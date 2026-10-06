Адм. Ефтимов: С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО

С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО. Това заяви пред БНР началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, който е в оставка с 3-месечно предизвестие, за атаките с дронове по кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, като уточни:
"Поставен е въпросът и това стои на дневен ред в Алианса. ... Днес имаше изявление и на Урсула фон дер Лайен по отношение на реакцията на ЕС и вниманието, което се отдава на Черно море. При всички положения ще се обсъдят мерки и ще има колективни действия".
На КСНС при президента утре ще се обсъдят последващите действия, добави той:
"Но за нас логично остава да усилим наблюдението, готовност за реакция и повишаване на напрежението на личния състав".
На въпрос за казаното пред журналисти от един от спасените членове на екипажа на втория ударения кораб, който е турски гражданин, че корабът е бил ударен от "руска подводна бомба", тъй като те са превозвали товар за Украйна и затова предполага, че ударът е дошъл от руска страна, адм. Ефтимов каза:
"Ако разполагаме с някакви веществени доказателства, можем да стигнем до конкретни изводи".
Той подчерта, че произходът на дроновете може да бъде идентифициран, ако има останки от тях.
По думите му от българския кораб "Диоскурия" "не само спасиха 18 души, но дадоха много ценна информация за обстановката".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 У НАТЮ ИМА ДЪРЖАВА
Коментиран от #8, #18
18:37 06.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... 30 МИЛИОНА МЮСЮЛМАНИ И 30 МИЛИОНА ХРИСТИЯНИ
.....
И ВСИЧКИ НИ СМЯТАТ ДУНАВСКИТЕ БЪЛГАРИ ЗА ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРЩИНАТА :)
Коментиран от #13
18:38 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тия органи на нато
18:39 06.10.2026
7 Гробар
18:40 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Азззз
Коментиран от #14
18:40 06.10.2026
10 Обективни истини
Коментиран от #15
18:41 06.10.2026
11 Румен
18:42 06.10.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПУСНАТ СЕРИЯ МАРКИ
" УКРАИНСКИ КОРАБИ СЕ ВРИВЯВАТ"
18:42 06.10.2026
13 Кои са
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":мимоните?
18:43 06.10.2026
14 Гробар
До коментар #9 от "Азззз":Означава, че поради липсата на армия адмиралът се моли на американските бази у нас да ни защитят. И той като саудитите тежко се е объркал защо са на наша територия. А някои си въобразиха че могат да прекарват оръжие за Украйна през нашите териториални води без да бъдат ударени от руснаците.
18:44 06.10.2026
15 Хи хи
До коментар #10 от "Обективни истини":Мислим , че много правилно си е подал оставката и мълчи защото Мунчо го е страх да спомене Путин .
Мисля също , че службите знаят , но " генералите " мълчат защото да не объркат нещо .
18:45 06.10.2026
16 То точно това е страшното -
18:46 06.10.2026
17 Кина
Коментиран от #29, #30, #31, #32, #33
18:46 06.10.2026
18 честен ционист
До коментар #2 от "У НАТЮ ИМА ДЪРЖАВА":Тихо ако не искаш да му купиш самолетоносач с некой палав заем.
18:47 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ
18:47 06.10.2026
21 Пак повтатям за по бавните
Не е "териториални води" и не включва суверинитет относно военни действия и национална сигурност ! Въпреки суверенните икономически права, това не е пълна държавна територия (както са териториалните води до 12 морски мили) Другите държави запазват свободата на корабоплаване, прелитане и дори военни действия ! Права на държавата ни в тази зона са единствено за проучване, използване, опазване и управление на природните ресурси (биологични в водите, както и минерални и енергийни на дъното и в недрата). Страната ни контролира изграждането на изкуствени съоръжения, научните изследвания и опазването на морската среда от замърсяване и до там ! Международно право е регулирано чрез регламент следващ принципите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) от 1982 г., по която България е страна. Илияна Йотова има пълно право да свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност когато си реши, но той няма абсолютно никакво отношение реално относно "изключителната икономическа зона" ! ....и впрочем за информация обхвата и се простира на разстояние до 200 морски мили. Че какво ще дрънкат политиците в случая си е тяхна работа но реално ще са просто поредните тъпотии за съжаление
18:48 06.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 На теслата
18:51 06.10.2026
24 ясно що адмирала бяга позорно
само един член 5 ама той мек и увиснал , не става за нищо тоя вашия член
18:52 06.10.2026
25 Снимките са уникални
Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.
18:53 06.10.2026
26 Снимките са уникални
Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.
Коментиран от #37
18:53 06.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Запомни го ей Ефтимов !
18:53 06.10.2026
29 оня с коня
До коментар #17 от "Кина":Уволнете си редактора и си намерете някой по-грамотен
18:58 06.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Внимание, внимание!
И моля запазете самообладание и оптимизъм и може да спрат дроновете в Черно море.
19:06 06.10.2026
35 идиоти вън
Коментиран от #42
19:07 06.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Смел МО
19:12 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Смешник...жалки нищожества сте
19:20 06.10.2026
42 Данчо
До коментар #35 от "идиоти вън":Нищо не си разбрал ! Потъналия е бил в Украйна и се връща натоварен с пшеница , така каза и Радев ,А какво е носел натам ,може само да гадаем .
19:25 06.10.2026