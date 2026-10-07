Гюров: Българската територия не се защитава със заровена в пясъка глава

Българската територия не се защитава със заровена в пясъка глава.

Денонощие след нападението срещу два търговски кораба в Черно море все още няма обявени конкретни мерки за сигурността на българските граждани.

Не е достатъчно премиерът да говори за нарушаване на международното право, а президентът - за „военнолюбци“. При реална заплаха държавата трябва да действа бързо и да обясни ясно как защитава хората.

Това публикува на страницата си във фейсбук кандидатът за президент Андрей Гюров по повод необходимите мерки за сигурността и отбраната на България след атаката срещу два търговски кораба в Черно море. Ето и още от становището на Гюров:

Настоявам властта да каже: какви мерки са предприети, кога България ще се включи пълноценно в европейската противоракетна и противодронова защита и кога ще се ускори превъоръжаването на армията.

Сега са дронове. А ако утре са ракети?

Не можем да стоим встрани от усилията за укрепване на Източния фланг, докато държавите около нас инвестират в реални отбранителни способности.

България има нужда от модерна ПВО, радари, противодронови способности, боеприпаси и подготвен личен състав, интегрирани със системите на НАТО.

Парите за отбрана трябва да означават реална бойна готовност, а не просто скъпи договори.

Като върховен главнокомандващ ще работя за силна и модерна българска армия и за активна роля на България в сигурността на НАТО и Черноморския регион.