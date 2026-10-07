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Гюров: Българската територия не се защитава със заровена в пясъка глава

Гюров: Българската територия не се защитава със заровена в пясъка глава

7 Октомври, 2026 09:51 707 43

  • андрей гюров-
  • територия-
  • защита-
  • дронове-
  • ракети

Настоявам властта да каже: какви мерки са предприети, кога България ще се включи пълноценно в европейската противоракетна и противодронова защита и кога ще се ускори превъоръжаването на армията, коментира още кандидатът за президент

Гюров: Българската територия не се защитава със заровена в пясъка глава - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската територия не се защитава със заровена в пясъка глава.
Денонощие след нападението срещу два търговски кораба в Черно море все още няма обявени конкретни мерки за сигурността на българските граждани.
Не е достатъчно премиерът да говори за нарушаване на международното право, а президентът - за „военнолюбци“. При реална заплаха държавата трябва да действа бързо и да обясни ясно как защитава хората.

Това публикува на страницата си във фейсбук кандидатът за президент Андрей Гюров по повод необходимите мерки за сигурността и отбраната на България след атаката срещу два търговски кораба в Черно море. Ето и още от становището на Гюров:

Настоявам властта да каже: какви мерки са предприети, кога България ще се включи пълноценно в европейската противоракетна и противодронова защита и кога ще се ускори превъоръжаването на армията.
Сега са дронове. А ако утре са ракети?
Не можем да стоим встрани от усилията за укрепване на Източния фланг, докато държавите около нас инвестират в реални отбранителни способности.
България има нужда от модерна ПВО, радари, противодронови способности, боеприпаси и подготвен личен състав, интегрирани със системите на НАТО.
Парите за отбрана трябва да означават реална бойна готовност, а не просто скъпи договори.
Като върховен главнокомандващ ще работя за силна и модерна българска армия и за активна роля на България в сигурността на НАТО и Черноморския регион.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жалката подметка на снимката

    34 4 Отговор
    не прави разлика между международни води и българското териториално море.

    Коментиран от #29

    09:54 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Госあ

    26 3 Отговор
    С какво ше превъоръжиш таа армия ве тупан? Гърците още си пазят руските ракети, които скакалците нарязахте у България

    Коментиран от #41

    09:55 07.10.2026

  • 6 Трагедия

    29 1 Отговор
    Този кюнец и войник не е бил, ама лае

    09:55 07.10.2026

  • 7 Трол

    18 0 Отговор
    Българската територия не може да се защитава с глава, заровена в задни части.

    09:56 07.10.2026

  • 8 капацитет

    24 0 Отговор
    Гюро брал ягоди в Англия за долари , мил чинии в библиотека .

    Коментиран от #12

    09:57 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    1 21 Отговор
    А със завряна в г.за на Путин глава .....
    Любимата поза на мунчовците !!!

    09:59 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти си

    13 0 Отговор
    Нещи да се е случило на българска територия в последно време ? До колкото знам някакъв кьорфишей падна край Кардам но много бързо се замълчи пи темата а сега за какво се истерясва незнам.
    Някой се опитва да вади политически дивиденти от цялата история с ударените кораби .. ...

    10:02 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    21 0 Отговор
    Аман от неграмотници. Икономическата зона започва след териториалните води на България. И това недоразумение иска да става президент

    10:03 07.10.2026

  • 18 пффф

    11 0 Отговор
    Така и не стана ясно как е отбил служба тоз , дори пушка сигурно не може да държи. Власт на такива никога , ще ни вкарат във война и ще забегнат на Запад.

    10:03 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Луд Скайуокър

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "14/88":

    Ти ли ще го биеш тоя Путин ?

    10:05 07.10.2026

  • 22 пффф

    6 0 Отговор
    Заигра гумичката , ясно се виждат измислените му изборни проценти. Любов ли бе да я опишеш народна.

    10:05 07.10.2026

  • 23 Абе не бе

    10 0 Отговор
    Като начало на мерките за сигурността на българските граждани всички педроханци трябва да бъдат поставени под запрещение.

    10:06 07.10.2026

  • 24 Оня

    8 0 Отговор
    Ама карайте ги по домовата книга без да пропускате,къде снажният генерал? Ами човекът от Миндя, да бе за него е рано още че дълга вчера! Ами Ленче кремче пуснете да запълни пространството бе! Той списъка е дълъг ама да не пропуснете някой ей!

    10:06 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе

    9 0 Отговор
    Къде е Кандимен, да ней заминал на фронта?

    10:08 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ужас

    8 0 Отговор
    гюру кюмюру, че и президент

    10:10 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Крокодила Гена

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Имаш голям":

    А твоят пропуск е че все не можеш да установиш връзка между мозъчна клетка 1 и мозъчна клетка 2!

    Коментиран от #34

    10:15 07.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Зевзек

    5 0 Отговор
    За каква българска територия бълнува туй недоразумение?

    10:23 07.10.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Гюров, ти ли ще защитаваш страната, бе мишко. Избягал си от войнишка служба не бригада, страхливцо и пушка не знаеш , как се държи. Затваряй си устата .

    10:25 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Туй момиче ходило ли е в казарма?

    10:31 07.10.2026

  • 40 Анонимен

    3 0 Отговор
    Гюро война на Русия ли ще обявява?

    10:38 07.10.2026

  • 41 брейндед копей

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    хахахах нарязани руски ракети си пазели гърците....

    10:41 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Феномена

    0 0 Отговор
    Гюро е див петрохански рейнджър

    10:51 07.10.2026

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