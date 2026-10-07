Гюров: Българската територия не се защитава със заровена в пясъка глава

Българската територия не се защитава със заровена в пясъка глава.
Денонощие след нападението срещу два търговски кораба в Черно море все още няма обявени конкретни мерки за сигурността на българските граждани.
Не е достатъчно премиерът да говори за нарушаване на международното право, а президентът - за „военнолюбци“. При реална заплаха държавата трябва да действа бързо и да обясни ясно как защитава хората.
Това публикува на страницата си във фейсбук кандидатът за президент Андрей Гюров по повод необходимите мерки за сигурността и отбраната на България след атаката срещу два търговски кораба в Черно море. Ето и още от становището на Гюров:
Настоявам властта да каже: какви мерки са предприети, кога България ще се включи пълноценно в европейската противоракетна и противодронова защита и кога ще се ускори превъоръжаването на армията.
Сега са дронове. А ако утре са ракети?
Не можем да стоим встрани от усилията за укрепване на Източния фланг, докато държавите около нас инвестират в реални отбранителни способности.
България има нужда от модерна ПВО, радари, противодронови способности, боеприпаси и подготвен личен състав, интегрирани със системите на НАТО.
Парите за отбрана трябва да означават реална бойна готовност, а не просто скъпи договори.
Като върховен главнокомандващ ще работя за силна и модерна българска армия и за активна роля на България в сигурността на НАТО и Черноморския регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Жалката подметка на снимката
Коментиран от #29
09:54 07.10.2026
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5 Госあ
Коментиран от #41
09:55 07.10.2026
6 Трагедия
09:55 07.10.2026
7 Трол
09:56 07.10.2026
8 капацитет
Коментиран от #12
09:57 07.10.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сила
Любимата поза на мунчовците !!!
09:59 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 Ти си
Някой се опитва да вади политически дивиденти от цялата история с ударените кораби .. ...
10:02 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
10:03 07.10.2026
18 пффф
10:03 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Луд Скайуокър
До коментар #10 от "14/88":Ти ли ще го биеш тоя Путин ?
10:05 07.10.2026
22 пффф
10:05 07.10.2026
23 Абе не бе
10:06 07.10.2026
24 Оня
10:06 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Абе
10:08 07.10.2026
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28 Ужас
10:10 07.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Крокодила Гена
До коментар #29 от "Имаш голям":А твоят пропуск е че все не можеш да установиш връзка между мозъчна клетка 1 и мозъчна клетка 2!
Коментиран от #34
10:15 07.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Зевзек
10:23 07.10.2026
36 РЕАЛИСТ
10:25 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 стоян георгиев
10:31 07.10.2026
40 Анонимен
10:38 07.10.2026
41 брейндед копей
До коментар #5 от "Госあ":хахахах нарязани руски ракети си пазели гърците....
10:41 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Феномена
10:51 07.10.2026