Асен Василев: ТИМ и Дънката стоят зад отстраняването на Коцев

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че ТИМ и бизнесменът Даниел Славов, известен като Дънката, стоят зад прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев. Той определи твърдението като своя политическа оценка, без то да е установено с решение на компетентен орган.

Няма милост от Румен Радев за домашната ракия! Акциз до € 6 000 за мощни коли

Акциз до 6000 евро за мощни автомобили и ограничения за домашната ракия одобри на второ четене Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Промените са част от законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Манолова: 300 евро за топломери и водомери са прекомерен разход

Разход от около 250–300 евро за подмяна на топломери и водомери е прекомерен за едно домакинство, заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. КЗП предлага срокът за инсталиране на уреди с дистанционно отчитане да бъде удължен с една година – до 1 януари 2028 г., вместо да изтече на 1 януари 2027 г. Предложението е изпратено до министъра на енергетиката и до Комисията по енергетика в Народното събрание.

България кани турски компании да инвестират в отбраната

България обсъжда привличането на турски отбранителни компании за инвестиции в страната. Това е заявил министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на среща в София с посланика на Турция Мехмет Саит Уянък. В разговора са били включени и мерки за защита на търговските кораби и подводната инфраструктура в Черно море.

Бюджетната комисия прие данъчните промени за 2027 г

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене пакета от данъчни промени за 2027 г. Сред основните мерки са по-високи данъчни облекчения за деца, 33% данък върху свръхпечалбата в определени сектори, акциз за мощни автомобили и увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти.

Двама от ПП-ДБ в ОИК-Варна са гласували срещу Благомир Коцев

Емил Пенков и Йордан Йорданов са двамата членове на Общинската избирателна комисия във Варна от квотата на „Продължаваме промяната – Демократична България“, които са гласували за предсрочното прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев. Останалите петима представители на ПП-ДБ са гласували против.

Кола се запали до телевизионната кула в София

Автомобил се запали в района на телевизионната кула в София. Инцидентът е станал край кръговото на бул. „Драган Цанков“, където движението е било временно отбивано.

Българи разказаха за аварийното кацане в Барселона

Пътнически самолет по маршрута Мадрид–София е кацнал аварийно в Барселона заради технически проблем с единия двигател. Полетът е излетял от Мадрид малко след 21 часа на 23 ноември, а около половин час по-късно екипажът е взел решение да отклони машината към каталунската столица.

МФ: Всички политически сили носят отговорност за дефицита

Министерството на финансите определи като споделена между всички политически сили отговорността за риска България да бъде санкционирана заради високия бюджетен дефицит. Позицията е публикувана след оценката на Европейската комисия в рамките на есенния пакет по Европейския семестър.

Бойко Борисов: Правителството дължи отговори за санкциите от ЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска правителството да даде обяснения за риска България да бъде санкционирана от Европейския съюз заради неизпълнени бюджетни ангажименти. Поводът е препоръка на Европейската комисия за глоба и възможно спиране на европейско финансиране.

Мирчев: Препоръката за глоба от ЕК показва недоверие към Румен Радев

Препоръката на Европейската комисия за налагане на глоба на България заради неизпълнение на мерките по процедурата за прекомерен дефицит показва недоверие към правителството. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Руслан Стефанов: Анализът не решава кризата в „Топлофикация“

Столичният общински съвет възложи на Групата на Световната банка да изготви анализ на „Топлофикация София“, но според главния икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов това няма да реши натрупаните с години проблеми на дружеството.

Демерджиев: Държавата може да победи организираната престъпност

Няма организирана престъпност, която може да победи държава, решена да защитава закона и правата на гражданите си. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на публичната лекция „Срещу мафията: смелостта на избора“.

Асен Василев: Получихме звучен шамар от Брюксел, правителството да изтегли проектобюджетите за 2027 г.

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев призова правителството да изтегли трите проектобюджета за 2027 г. от парламентарната програма и да ги преработи. По думите му оценката на Европейската комисия за състоянието на публичните финанси е „звучен шамар от Брюксел“ към кабинета.

Андрей Гюров: Отстраняването на Коцев е репресия

Отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев е форма на институционална репресия и подмяна на вота на гражданите. Това заяви бившият служебен министър-председател Андрей Гюров в предаването „Лице в лице“ по bTV.

ЕК поиска санкция от до €25 млн. за България заради прекомерния дефицит

Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да установи, че България не е предприела ефективни действия за коригиране на прекомерния бюджетен дефицит. Решението е част от следващия етап на процедурата, открита срещу страната през юли.

КЗП иска срокът за дистанционни уреди да се удължи до 2028 г

Комисията за защита на потребителите предлага срокът за подмяна на уредите в топлоснабдени сгради с такива за дистанционно отчитане да бъде удължен с една година – до 1 януари 2028 г. Действащият законов срок е 1 януари 2027 г.

Бюджетната комисия увеличи „данък уикенд“ на 7%

Бюджетната комисия на Народното събрание одобри на второ четене увеличаване на т.нар. данък „уикенд“ от 3% на 7%. Мярката се отнася до случаите, в които фирмени активи могат да бъдат използвани и за лични цели. Очакваният фискален ефект е 6 милиона евро.

Александър Андреев: Варна няма да избира нов кмет

Варна няма да провежда частични избори за кмет, ако решението за прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев влезе в сила. Това заяви пред БНР юристът и експерт по изборно право Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия.