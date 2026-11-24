България обсъжда привличането на турски отбранителни компании за инвестиции в страната. Това е заявил министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на среща в София с посланика на Турция Мехмет Саит Уянък. В разговора са били включени и мерки за защита на търговските кораби и подводната инфраструктура в Черно море.

Сред обсъдените идеи е организирането на двустранен бизнес форум, който да свърже отбранителните предприятия от България и Турция. „Напредъкът на турската отбранителна индустрия е огромен и България би се възползвала от този опит, чрез привличане на турски отбранителни компании да инвестират в България“, е заявил Стоянов.

Общи мерки срещу атаки в Черно море

Основна тема на срещата е била сигурността на корабоплаването и предотвратяването на атаки с безпилотни апарати срещу търговски плавателни съдове. България, Турция и Румъния работят по създаването на тристранен механизъм за координация, бърз обмен на данни и ранно предупреждение при заплахи във водите.

Оперативните мерки по системата се очаква да бъдат договорени през декември в Анкара на среща на началниците на отбраната. Стоянов е припомнил и резултатите от тристранната среща в София, на която трите черноморски държави са обявили обща позиция срещу нападенията с дронове. „Заради добрия диалог между нас, много бързо постигнахме съгласие по политическата декларация“, е казал министърът.

Разширяват задачите на противоминната група

В разговорите е била обсъдена и дейността на Противоминната военноморска група в Черно море, в която участват България, Турция и Румъния. Освен обезвреждане на плаващи боеприпаси, групата изпълнява задачи по търсене и спасяване, участва в учения и следи за сигурността на подводната инфраструктура.

„Противоминната група доказа своето значение както при действия по търсене и спасяване, така и при мащабни учения и активации, като в нейния обхват вече е наблюдение и защита на подводната инфраструктура“, е заявил Димитър Стоянов.

Посланикът на Турция е благодарил за действията на българските институции при инциденти с турски моряци, пострадали при атаки срещу търговски кораби. „Благодарение на своевременните действия на българските институции, нашите моряци се завърнаха живи и здрави в родината си“, е посочил Мехмет Саит Уянък.

Двете страни планират още да разширят обмена на кадри и опит между висшите военни училища, както и съвместните полеви подготовки. Целта е по-добра оперативна съвместимост на армиите. На срещата е отчетен и приносът на Турция за съвместната охрана на сухопътната граница и противодействието на нелегалната миграция.

Източници: dunavmost.com, 24plovdiv.bg, focus-news.net