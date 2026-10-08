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ДПС алармира за полицейско насилие срещу момче след скандал със сина на областния директор на МВР в Кърджали

ДПС алармира за полицейско насилие срещу момче след скандал със сина на областния директор на МВР в Кърджали

8 Октомври, 2026 11:51 714 10

  • калин стоянов-
  • насилие-
  • полицаи-
  • кърджали

От едната страна е потърпевшият на 22 години, а от другата страна е синът на областния директор на МВР - Кърджали, господин Щерьо Милчев, посочи Стоянов

ДПС алармира за полицейско насилие срещу момче след скандал със сина на областния директор на МВР в Кърджали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ДПС информираха за случай на насилие срещу момче след скандал със сина на областния директор на МВР в Кърджали. На брифинг в парламента народният представител Калин Стоянов разказа за „скандален случай на полицейски произвол и превишаване на полицейски правомощия от служители на Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи (ОДМВР) в Кърджали“. Това е и областта, от която вътрешният министър Иван Демерджиев е народен представител и в момента настоящ министър, посочи Стоянов.

Стоянов посочи, че в основата на тази ситуация е спор между две момчета за момиче. От едната страна е потърпевшият на 22 години, а от другата страна е синът на областния директор на МВР - Кърджали, господин Щерьо Милчев, посочи Стоянов. В резултат на спора между тях, областният директор впряга ресурсите на областната дирекция, вземайки страната на сина си, допълни той.

По думите му на 30 август е извършено претърсване и изземване от дома на потърпевшия като се търсят наркотици, които не са открити.

Малко по-късно вечерта в центъра на Кърджали потърпевшият е спрян от цивилен автомобил, необозначен, който се управлява от служител на МВР в Кърджали, каза Стоянов и допълни, че той е отведен в Районно управление на града.

„Към този човек, който го е отвел с автомобила, се включват още двама служители, отново цивилни, които го извеждат на двора, това е по информация на момчето и това, което ние сме установили, отвеждат го в двора на Районното управление. Някой разпорежда да се спрат камерите и оттам нататък започва една саморазправа и нанасяне на побой от страна на полицейските служители спрямо момчето. Освен това, той е бил обиждан, заплашван, удрян с дървен крак от стол и включително е получавал заплахи за сексуално насилие с дървения предмет“, обясни Стоянов.

По думите му след приключване на саморазправата полицейските служители казват на потърпевшия „когато някой те пита какво се е случило, ти ще обясняваш, че си паднал по стълбите“.

Интересното обаче е, че по наша информация в полицията в Кърджали има още няколко подобни случая и след известно време ние ще изнесем и тях, посочи Стоянов. И тук е въпросът дали Иван Демерджиев е запознат с този случай, какви мерки са предприети, ще се намери ли един смел прокурор, който да разследва този скандален случай, попита Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Румене

    12 0 Отговор
    ако ще удряш удряй иначе ще бъдеш ударен..! Язък за мнозинството което имаш..!

    11:53 08.10.2026

  • 2 Мария Атанасова

    6 1 Отговор
    и ройтерс са едно и също.!

    11:54 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Службата

    2 1 Отговор
    Не е добре.Полицайте не са на власт, те са на служба.Ако започнат да се изживяват като власт имащи,ще закъсат рано или късно.

    12:17 08.10.2026

  • 7 А бе

    8 0 Отговор
    Като началник в службата ти имаше наркоман и го пазеше - скривай се

    12:25 08.10.2026

  • 8 Крадецът на праскови

    3 0 Отговор
    Тя днешната полиция не бие, ама снощната.... ми потроши кокалите!

    12:29 08.10.2026

  • 9 Насилие

    4 0 Отговор
    Син на такъв полицай ще свърши като прокуроссия син.

    12:34 08.10.2026

  • 10 бой

    4 0 Отговор
    по башибозука!

    12:35 08.10.2026

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