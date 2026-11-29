Военнотранспортен самолет „Спартан“ транспортира обратно в България двама пострадали български граждани от Марсилия. Полетът по маршрута София – Марсилия – София е изпълнен по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов.

На борда е имало лекар и медицинска сестра от Военномедицинската академия. Прибирането е извършено след преценка на френските лекари, че състоянието на двамата позволява въздушен транспорт, съобщиха БНТ и БНР.

Българите са пострадали при инциденти около мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“, игран на 26 ноември на стадион „Велодром“. По данни на Министерството на външните работи общо 11 български граждани са получили наранявания. Шестима са били откарани в болница, а останалите са получили медицинска помощ на място.

Двама са останали под лекарско наблюдение

Преди изпращането на самолета МВнР съобщи, че трима българи все още са във френско лечебно заведение, като двама от тях са под лекарско наблюдение. По-късно бе уточнено, че двама са пациентите, нуждаещи се от медицинско проследяване, а третият човек е придружител.

Единият от пострадалите е бил настанен в реанимация с травма на главата, но е бил в съзнание и контактен. Другият е с по-лека травма и е останал под наблюдение по собствено желание, въпреки че е имал възможност да бъде изписан.

България поиска изясняване на случая

„Виктор имаше билет за самолета от Ница, изпуснаха полета. Вчера ми каза, че не може да пътува с обикновен самолет“, разказа пред OFFNews свидетел на нападението.

Генералното консулство на България в Лион е поддържало връзка с френските компетентни органи, а консулски представител е посетил пострадалите в Марсилия. На място са съдействали и генералният консул, почетният консул в Марсилия и полицейското аташе в Париж.

МВнР е изпратило дипломатическа нота до Франция с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата около инцидентите. Френските власти разследват действията на участниците в сблъсъците, като отделно се проверява и поведението на част от българските привърженици.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg