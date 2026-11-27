Народното събрание подготви обща декларация срещу насилието над български фенове на „Левски“ в Марсилия. Инициативата беше предложена в началото на пленарното заседание от председателя на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков.

„Да се обединим всички, защото това е въпрос, който далеч надхвърля партийните страсти“, заяви Денков. Той предложи декларацията да бъде разгледана от Комисията по външна политика, а след това да бъде приета в пленарната зала.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова предложи всяка парламентарна група да излъчи по един представител, който да участва в изработването на текста. След подготовката му декларацията трябва да бъде внесена официално в деловодството на парламента, обсъдена и гласувана.

11 българи са пострадали при сблъсъците

Повод за парламентарната реакция станаха сблъсъците на стадион „Велодром“ по време на мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ на 26 ноември. Според информацията на БНТ привърженици на домакините са атакували сектора с български фенове, като са хвърляли бутилки, сигнални ракети и пиротехнически изделия.

По първоначални данни са пострадали 11 български граждани. На шестима е оказана медицинска помощ на стадиона, а петима са били откарани в лечебни заведения в Марсилия. Генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева съобщи, че по официални данни от френската полиция няма арестуван български гражданин и няма българин, който да се намира в болница.

Мачът е започнал без забавяне, въпреки инцидентите, а „Левски“ е загубил срещата. Преди двубоя френските власти са ограничили броя на българските привърженици до 500 души с мотиви, свързани със сигурността.

България изпраща нота до Франция

Министерството на външните работи осъди нападенията и обяви, че ще изпрати официална нота до Франция с настояване за пълно разследване на случилото се. Премиерът Румен Радев съобщи, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон, а от Елисейския дворец заявиха, че Макрон осъжда насилието срещу българските фенове.

Президентът Илияна Йотова поиска френските власти да изяснят обстоятелствата около нападението и да потърсят отговорност от извършителите. Тя призова и УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на гостуващите привърженици.

Следващата институционална стъпка е изготвянето на общия парламентарен текст, разглеждането му от външната комисия и последващо гласуване в пленарната зала.

Източници: bntnews.bg, dariknews.bg, news.bg