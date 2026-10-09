Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Проф. Андрей Чорбанов: Сегашните ваксини за грип не са ефективни

Проф. Андрей Чорбанов: Сегашните ваксини за грип не са ефективни

9 Октомври, 2026 19:18 416 3

  • проф. андрей чорбанов-
  • ваксини-
  • грип

При втория, трети щам организмът се защитава срещу първия. Това е парадокс, за който учените се опитват да намерят решение, опитваме се да разработим нов подход, за да се заобиколи този теоретичен проблем

Проф. Андрей Чорбанов: Сегашните ваксини за грип не са ефективни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грипната ваксина е малко ефикасна. Аз съм скептичен към съществуващите ваксини, които се ползват. Фактът, че не са задължителни е добре, властите са наясно, че ако няма 100% ефективност ще намали доверието към ваксините, каза в интервю пред БНР вирусологът доц. Андрей Чорбанов.

"Има и биологичен момент, организмът се лъже и винаги се защитава срещу първия вирус от грипната серия, и колкото и вируса да срещне винаги се защитава срещу първия. Това е причината, че ЕК е отделила 225 млн. евро за разработване на нови генерации грипни ваксини, които да бъдат ефективни. Това е сигнал, че сегашните не са ефективни. Назалните за деца са ефективни за деца, които никога не са срещали грип. При втория, трети щам организмът се защитава срещу първия. Това е парадокс, за който учените се опитват да намерят решение, опитваме се да разработим нов подход, за да се заобиколи този теоретичен проблем", каза доц. Чорбанов.

И призовава родителите да спазват националния имунизационен календар, защото са ваксини, които имат висока ефективност: "Те са задължителни, защото през годините са доказали своята ефективност и безопасност."

Доц. Чобанов препоръча да се избягват имуностимулатори, ако не е по лекарска препоръка. Използването им от здрав човек води до странична реакция, най-малкото до автоимунна реакция.

Имунологът коментира разпространението на патогенни вируси, както и за белодробната чума.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    0 1 Отговор
    Вадете ония дето бяха за ковида. Те са много яки и резултатни. Ако сте ги свършили, само кажете- Урсула и компания са готови да ви ги доставят .

    19:23 09.10.2026

  • 2 Явно Този Проблем Не е Теоретичен !

    1 0 Отговор
    А Обективен !

    На Практика !

    Така Че !

    Бягай !

    От Щама !

    19:26 09.10.2026

  • 3 Чорбанлия

    0 0 Отговор
    ЕК е отделила 225 млн. евро за разработване на нови генерации грипни ваксини, Чорбанката е оптимист след непоявилата се БГ ваксина срещу КОВИД🤓

    19:41 09.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове