Новини
България »
783 хил. болни деца, 145 млн. евро щети и липсваща политика за ваксиниране срещу грип при децата

783 хил. болни деца, 145 млн. евро щети и липсваща политика за ваксиниране срещу грип при децата

23 Март, 2026 13:48 250 0

  • болни деца-
  • ваксини-
  • грип

Защо България не ваксинира децата срещу грип?

783 хил. болни деца, 145 млн. евро щети и липсваща политика за ваксиниране срещу грип при децата - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова, Автор във Fakti.bg

България остава една от малкото държави в ЕС без политика за противогрипна ваксинация при децата, въпреки че именно те са в центъра на всяка грипна вълна като най-засегната и най-активно разпространяваща вируса група. Това показва нов анализ на епидемиологичните данни, разходите за лечение и ефекта от ваксинопрофилактиката, реализиран от екип на Института за пазарна икономика по поръчка на Сдружение „Жажда за живот“.

Само за периода октомври 2025 – февруари 2026 г. са регистрирани 783 хил. случая на грип при деца, от които 2154 са довели до хоспитализация, а случаите на пневмония, най-честото усложнение, са приблизително десет пъти повече. На системно ниво натискът е още по-конкретен. През 2025 г. общопрактикуващите лекари са извършили над 3,8 млн. прегледа за респираторни инфекции, като значителна част от тях са при деца. Въпреки това България няма програма за безплатна противогрипна ваксинация за деца. Единствената целева група, обхваната от национална политика, са хората над 65 години.

Проблемът не е само медицински, а и икономически. Оценката показва, че всяка грипна вълна при деца генерира разходи в размер на около 145,4 млн. евро, като над 84% от тях са свързани с обезщетения за родители, които остават вкъщи да се грижат за болни деца. В същото време въвеждането на национална програма за ваксинация при деца би струвало между 1,4 и 14,3 млн. евро годишно, в зависимост от обхвата. Разликата между двете стойности очертава икономическата логика, че разходите за лечение и социални последици многократно надвишават инвестицията в превенция.

Научните данни подкрепят този извод. Анализи на ефективността на ваксините показват, че те намаляват хоспитализациите при деца с около 50–57%, а риска от тежко протичане – с над 60%. Освен директния ефект, ваксинирането на деца има и ключова роля за ограничаване на разпространението на вируса в семействата и общността. В европейски контекст България е изключение. В почти всички държави от ЕС ваксинацията срещу грип при деца е препоръчителна, а в много случаи и публично финансирана. Част от страните прилагат универсални програми за деца в ранна възраст, други – насочени към рискови групи, но тенденцията е към разширяване на обхвата. В България ваксинационният обхват остава нисък – около 4,8% от населението, като при децата той е практически пренебрежим.

„Данните показват ясен дисбаланс – децата са най-засегнатата група, но остават извън обхвата на публичната профилактика. Това е не само здравен, но и икономически проблем, който може да бъде решен с относително малък ресурс“, коментира д-р Стефан Стефанов от сдружение „Жажда за живот“.

Анализът обобщава, че въвеждането на програма за ваксинация на деца до 7 години е разходоефективна мярка, която би довела до значително намаляване на заболеваемостта, хоспитализациите и социалните разходи. На този фон въпросът вече не е дали подобна политика е необходима, а защо тя продължава да отсъства.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове