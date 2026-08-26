Николай Брънзалов: Фиктивните ваксинации са петно върху лекарската професия

Фиктивното отчитане на ваксини е сериозен проблем за общественото здраве, но не трябва заради отделни случаи да бъде обвинявано цялото лекарско съсловие. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в интервю за БНТ по повод случая с ваксинациите в Ловешко.

По думите му, ако бъде доказано, че ваксини са били отчетени, без реално да са поставени, това представлява „голямо петно върху лекарската професия“. Брънзалов подчерта, че проблемът не е само финансов, тъй като фиктивната имунизация може да остави детето без защита срещу тежки заразни заболявания и да създаде риск за общественото здраве.

„Не трябва, когато се случат такива случаи, да започнем да повтаряме, че цялото лекарско общество прави точно такива неща. Това абсолютно не отговаря на истината“, заяви Брънзалов.

Според него трябва да се работи основно за превенция, както сред лекарите, така и сред родителите. Той определи възможната схема като форма на корупция, при която обаче трябва да се търси отговорност и от двете страни.

Брънзалов постави въпроса и за родителите, които отказват ваксина на детето си, но искат тя да бъде отчетена като поставена. По думите му лекарят не би трябвало да поема отговорността за последиците от решение, наложено от родителя.

Председателят на БЛС разказа, че при подобен натиск лекарите могат да подават сигнал до РЗИ. Самият той заяви, че е подавал такива сигнали, но не е разбрал за последвала реакция.

„Ако знаем, че нищо няма да последва, когато дадем този сигнал, рано или късно някои колеги могат да се поддадат“, коментира Брънзалов.

Той беше категоричен, че не защитава лекари, ако бъде доказано, че са извършили подобно нарушение, но настоя конкретните случаи да бъдат изяснени след приключване на всички проверки.

Пред "Денят започва" Брънзалов коментира и причините, поради които някои родители отказват ваксинация. Според него нарастващото антиваксърско движение, както и желанието „да се заобиколят правилата“, са сред факторите за подобни случаи.

Брънзалов подчерта значението на колективния имунитет и предупреди, че аргументът „другите са ваксинирани, затова моето дете няма опасност“ не е основателен.

Според председателя на БЛС трябва да има бърза и адекватна реакция при отказ от задължителни имунизации, както и ясен механизъм за действие, когато родители оказват натиск върху медицински специалисти да отчитат неизвършени ваксинации.

Случаят в Ловеч, по думите му, трябва да бъде разгледан не само като конкретен казус, а като повод за по-сериозен разговор за контрола, отговорността и превенцията в имунизационната система.

Брънзалов коментира и предстоящия Национален рамков договор, финансовото състояние на здравната система и преговорите между лекарското съсловие и НЗОК.