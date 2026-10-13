Цончо Ганев: България участва активно във военния конфликт

България е активен участник във военния конфликт между Русия и Украйна и не трябва да се изненадва от инцидентите с кораби в Черно море. Това заяви заместник-председателят на „Възраждане“ и депутат Цончо Ганев в интервю за bTV.
Коментарът му идва след два поредни инцидента с търговски плавателни съдове в близост до българския бряг. Корабът „Челси“ е бил ударен от дрон на 18 морски мили от брега срещу Бяла. При атаката са пострадали шестима от общо 15 моряци, като всички са били спасени.
При по-ранен инцидент в Черно море два търговски кораба са били поразени от дронове. Единият е потънал, а членовете на екипажа му са останали в неизвестност.
Депутатът припомни и други случаи, които според него са свързани със заплахи за националната сигурност. Сред тях той посочи инцидент с украински дрон през август и задържане на двама украински офицери в близост до газоразпределителен обект.
Според Ганев България продължава да оказва военна и финансова подкрепа на Украйна, което я поставя в определена позиция спрямо конфликта. Той критикува споразумението между България и Украйна, както и разходите за подкрепа на Киев.
Ганев постави въпроси и около посещението на Кирило Буданов, като допусна възможно преразпределение на комисионни към новите управляващи. Депутатът не представи доказателства в подкрепа на това твърдение.
По думите му България може да потърси техническа помощ от съюзниците си в НАТО и Европейския съюз, включително за обследване на морското дъно. Той заяви, че съвременните технологии позволяват да бъдат събрани доказателства, а при необходимост други държави могат да предоставят допълнително оборудване.
Правителството вече е поискало техническа подкрепа за разследването на предишните инциденти. Българските власти събират доказателства и са заявили, че ще предприемат дипломатически действия, ако бъде установена отговорността на конкретна държава.
Ганев определи реакцията на кабинета като закъсняла. Той свърза позицията си с ограниченията за достъп на руски кораби до българските пристанища, санкциите и промените в доставките на енергийни ресурси. Според него тези решения показват, че България е страна в конфликта, въпреки че официално не участва във военни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #6, #8
09:49 13.10.2026
2 честен ционист
09:49 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 чак участие
09:51 13.10.2026
8 Гробар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Руска друг път. Балканите са територия на Султана.
09:51 13.10.2026
9 Всяка Активност !
Се Заплаща !
До Съде ни Докарахте ?
Некадърници !
09:52 13.10.2026
10 Госあ
09:52 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сър Пичук
09:52 13.10.2026
13 Историческа справка
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Коментиран от #15, #16
09:53 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Историческа справка
До коментар #13 от "Историческа справка":И протеинът ще стане най-обикновени белтъчини, а оксидът - окис, ОК ще си бъде ДОБРЕ, а Еврото - ЛЕВ
09:56 13.10.2026
16 Сър Пичук
До коментар #13 от "Историческа справка":Обикновено Русия обявява война на България! Ние досега не сме го правили нито веднъж, но това не пречи ,,братушките" винаги да се напъват да ни освобождават. И сега ще е така.
Коментиран от #21, #22
09:57 13.10.2026
17 123
Коментиран от #28
09:59 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Възраждане са руска мафия
10:01 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Е историята е била и
До коментар #16 от "Сър Пичук":По-объркана. Виж периода 1878-1944г.
Като сега! Уж сме българи , а списуваме у немско протеже!
10:03 13.10.2026
22 Това е вярно
До коментар #16 от "Сър Пичук":И имам въпрос за милиони към тези, които се русначат. Проверете моля в историята и намерете данни кога български войник е стъпвал на руска земя да води война срещу Русия и да я окупира? А сега проверете и колко пъти руски войник е стъпвал на българска земя за да води война срещу България и да окупира земи, някои които вече не са български благодарение на това. Така че моля млъкнете!
Коментиран от #24
10:05 13.10.2026
23 Хора бдете!
10:09 13.10.2026
24 Сър Пичук
До коментар #22 от "Това е вярно":Задаваш неудобни въпроси, приятелю! Това е тема табу за русофилите. Доколкото си спомням Русия ни е обявявала война два пъти и три пъти руски войски са нахлували в България. Единствено с цел освобождение, разбира се.
10:11 13.10.2026
25 Дзак
10:14 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Йода
10:28 13.10.2026
28 Диванен стратег
До коментар #17 от "123":И аз подозирам, че англичаните имат пръст в тая работа. Николаев, Очаков и Одеса бъкат от техни специалисти, точно по дроновете.
10:29 13.10.2026
29 маршрутът
11:05 13.10.2026