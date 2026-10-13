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Цончо Ганев: България участва активно във военния конфликт
  Тема: Украйна

Цончо Ганев: България участва активно във военния конфликт

13 Октомври, 2026 09:47 1 024 29

  • цончо ганев-
  • възраждане-
  • черно море-
  • кораби-
  • войната в украйна

Депутатът коментира ударите по търговски кораби в Черно море и призова за по-бързо разследване с техническа помощ от съюзниците

Цончо Ганев: България участва активно във военния конфликт - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е активен участник във военния конфликт между Русия и Украйна и не трябва да се изненадва от инцидентите с кораби в Черно море. Това заяви заместник-председателят на „Възраждане“ и депутат Цончо Ганев в интервю за bTV.

Коментарът му идва след два поредни инцидента с търговски плавателни съдове в близост до българския бряг. Корабът „Челси“ е бил ударен от дрон на 18 морски мили от брега срещу Бяла. При атаката са пострадали шестима от общо 15 моряци, като всички са били спасени.

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При по-ранен инцидент в Черно море два търговски кораба са били поразени от дронове. Единият е потънал, а членовете на екипажа му са останали в неизвестност.

„Не би трябвало никой да се изненадва от всичко това, което се случва. България е активен участник във военния конфликт“, заяви Цончо Ганев.

Депутатът припомни и други случаи, които според него са свързани със заплахи за националната сигурност. Сред тях той посочи инцидент с украински дрон през август и задържане на двама украински офицери в близост до газоразпределителен обект.

Според Ганев България продължава да оказва военна и финансова подкрепа на Украйна, което я поставя в определена позиция спрямо конфликта. Той критикува споразумението между България и Украйна, както и разходите за подкрепа на Киев.

Ганев постави въпроси и около посещението на Кирило Буданов, като допусна възможно преразпределение на комисионни към новите управляващи. Депутатът не представи доказателства в подкрепа на това твърдение.

По думите му България може да потърси техническа помощ от съюзниците си в НАТО и Европейския съюз, включително за обследване на морското дъно. Той заяви, че съвременните технологии позволяват да бъдат събрани доказателства, а при необходимост други държави могат да предоставят допълнително оборудване.

Правителството вече е поискало техническа подкрепа за разследването на предишните инциденти. Българските власти събират доказателства и са заявили, че ще предприемат дипломатически действия, ако бъде установена отговорността на конкретна държава.

Ганев определи реакцията на кабинета като закъсняла. Той свърза позицията си с ограниченията за достъп на руски кораби до българските пристанища, санкциите и промените в доставките на енергийни ресурси. Според него тези решения показват, че България е страна в конфликта, въпреки че официално не участва във военни действия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 15 Отговор
    Без одобрението на Тръмп не може да стане това.Явно България ще бъде в руската зона на влияние.

    Коментиран от #4, #6, #8

    09:49 13.10.2026

  • 2 честен ционист

    2 5 Отговор
    Като разменна монета.

    09:49 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 чак участие

    18 4 Отговор
    просто пак ни поставиха от страната на булката

    09:51 13.10.2026

  • 8 Гробар

    5 21 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руска друг път. Балканите са територия на Султана.

    09:51 13.10.2026

  • 9 Всяка Активност !

    5 5 Отговор
    И Пасивност !

    Се Заплаща !

    До Съде ни Докарахте ?

    Некадърници !

    09:52 13.10.2026

  • 10 Госあ

    7 2 Отговор
    Ко ше стане с доставките от Тему е най важното!

    09:52 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сър Пичук

    14 9 Отговор
    Събирам залози до колко време ,,заблуден" руски дрон ще тресне Шабла, Бяла , Балчик или Варна.

    09:52 13.10.2026

  • 13 Историческа справка

    19 6 Отговор
    Обявяваме война на Русия и два дни по-късно идва Девети Септември.
    Лесно е! В две стъпки! Поръчай СЕГА!

    Коментиран от #15, #16

    09:53 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Историческа справка

    17 1 Отговор

    До коментар #13 от "Историческа справка":

    И протеинът ще стане най-обикновени белтъчини, а оксидът - окис, ОК ще си бъде ДОБРЕ, а Еврото - ЛЕВ

    09:56 13.10.2026

  • 16 Сър Пичук

    13 15 Отговор

    До коментар #13 от "Историческа справка":

    Обикновено Русия обявява война на България! Ние досега не сме го правили нито веднъж, но това не пречи ,,братушките" винаги да се напъват да ни освобождават. И сега ще е така.

    Коментиран от #21, #22

    09:57 13.10.2026

  • 17 123

    27 16 Отговор
    Украинските нацисти и техните български копия опитват да вкарат България във война. Помним израза highly likely за Скрипал на англосаксите и сега същото се повтаря с България! Много вероятно било това да е Русия. Как украинците щели да бомбят своите!?!? Ами много лесно!? Видяхме в Донбас и Луганск как украинските нацисти бомбят своите. Видяхме Одеса където горяха живи хора, а Гончаренко, депутат от Върховната Рада снимаше и доубиваше скачащи от прозорците хора с пистолет в ръка! Ами ето така!

    Коментиран от #28

    09:59 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Възраждане са руска мафия

    12 19 Отговор
    Не ме изненадва поведението на Възраждане. Те са активни участници в хибридната война на Русия срещу България и Европа. И преди да гласувате за тях трябва много добре да ви е ясно това.

    10:01 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Е историята е била и

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сър Пичук":

    По-объркана. Виж периода 1878-1944г.
    Като сега! Уж сме българи , а списуваме у немско протеже!

    10:03 13.10.2026

  • 22 Това е вярно

    11 15 Отговор

    До коментар #16 от "Сър Пичук":

    И имам въпрос за милиони към тези, които се русначат. Проверете моля в историята и намерете данни кога български войник е стъпвал на руска земя да води война срещу Русия и да я окупира? А сега проверете и колко пъти руски войник е стъпвал на българска земя за да води война срещу България и да окупира земи, някои които вече не са български благодарение на това. Така че моля млъкнете!

    Коментиран от #24

    10:05 13.10.2026

  • 23 Хора бдете!

    6 11 Отговор
    Като стане големата война ще настъпи масов путинофилски мор!

    10:09 13.10.2026

  • 24 Сър Пичук

    10 14 Отговор

    До коментар #22 от "Това е вярно":

    Задаваш неудобни въпроси, приятелю! Това е тема табу за русофилите. Доколкото си спомням Русия ни е обявявала война два пъти и три пъти руски войски са нахлували в България. Единствено с цел освобождение, разбира се.

    10:11 13.10.2026

  • 25 Дзак

    5 3 Отговор
    Някои ще добутат до война България!

    10:14 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Йода

    3 4 Отговор
    Вижте какви руски мекерета имаме в парламента.

    10:28 13.10.2026

  • 28 Диванен стратег

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "123":

    И аз подозирам, че англичаните имат пръст в тая работа. Николаев, Очаков и Одеса бъкат от техни специалисти, точно по дроновете.

    10:29 13.10.2026

  • 29 маршрутът

    0 0 Отговор
    а маршрутът от и до Украйна въобще не е толкова близо да нашите брегове, нали?

    11:05 13.10.2026

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