Цончо Ганев: България участва активно във военния конфликт

България е активен участник във военния конфликт между Русия и Украйна и не трябва да се изненадва от инцидентите с кораби в Черно море. Това заяви заместник-председателят на „Възраждане“ и депутат Цончо Ганев в интервю за bTV.

Коментарът му идва след два поредни инцидента с търговски плавателни съдове в близост до българския бряг. Корабът „Челси“ е бил ударен от дрон на 18 морски мили от брега срещу Бяла. При атаката са пострадали шестима от общо 15 моряци, като всички са били спасени.

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При по-ранен инцидент в Черно море два търговски кораба са били поразени от дронове. Единият е потънал, а членовете на екипажа му са останали в неизвестност.

„Не би трябвало никой да се изненадва от всичко това, което се случва. България е активен участник във военния конфликт“, заяви Цончо Ганев.

Депутатът припомни и други случаи, които според него са свързани със заплахи за националната сигурност. Сред тях той посочи инцидент с украински дрон през август и задържане на двама украински офицери в близост до газоразпределителен обект.

Според Ганев България продължава да оказва военна и финансова подкрепа на Украйна, което я поставя в определена позиция спрямо конфликта. Той критикува споразумението между България и Украйна, както и разходите за подкрепа на Киев.

Ганев постави въпроси и около посещението на Кирило Буданов, като допусна възможно преразпределение на комисионни към новите управляващи. Депутатът не представи доказателства в подкрепа на това твърдение.

По думите му България може да потърси техническа помощ от съюзниците си в НАТО и Европейския съюз, включително за обследване на морското дъно. Той заяви, че съвременните технологии позволяват да бъдат събрани доказателства, а при необходимост други държави могат да предоставят допълнително оборудване.

Правителството вече е поискало техническа подкрепа за разследването на предишните инциденти. Българските власти събират доказателства и са заявили, че ще предприемат дипломатически действия, ако бъде установена отговорността на конкретна държава.

Ганев определи реакцията на кабинета като закъсняла. Той свърза позицията си с ограниченията за достъп на руски кораби до българските пристанища, санкциите и промените в доставките на енергийни ресурси. Според него тези решения показват, че България е страна в конфликта, въпреки че официално не участва във военни действия.