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Кап. Васил Данов след атаките в Черно море: България трябва да покаже мускули
  Тема: Украйна

Кап. Васил Данов след атаките в Черно море: България трябва да покаже мускули

13 Октомври, 2026 10:15 870 45

  • васил данов-
  • тодор тагарев-
  • черно море-
  • нато-
  • атаки по кораби

Капитан I ранг Васил Данов призова за нота до Русия и по-силна българска отбрана

Кап. Васил Данов след атаките в Черно море: България трябва да покаже мускули - 1
Кадър: Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България трябва да покаже сила и решителност след атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви капитан I ранг Васил Данов в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

По думите му ударът по кораб, който вероятно е превозвал товари от или към Украйна, представлява продължение на руските диверсии срещу украински пристанища и плавателни съдове, транспортиращи украински товари.

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Данов посочи, че ударът край Бяла е нанесен в прилежащата зона на България. Районът се наблюдава от бреговата система ЕКРАН, разработена с помощта на САЩ. „Нашите военноморски сили би трябвало да разполагат с достатъчно подробна информация за самия кораб, за местоположението на удара“, заяви той.

Капитанът уточни, че задълженията на България не включват защита на чужди кораби в прилежащата зона. Според него отговорността на страната се простира до териториалните води, които са на разстояние до 12 морски мили от брега.

Като възможна реакция Данов предложи руската посланичка да бъде извикана, а на Русия да бъде връчена нота от Министерството на външните работи. „Смятам, че разговорите с Русия са излишни. Редно е да се покажат мускули, сила и решителност“, каза той.

Произходът на дроновете все още не е официално потвърден. Въпреки това Данов заяви: „Ясно е, че потенциалният агресор е един. Украйна вече обясни, че не е тя“.

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев също коментира атаките в ефира на NOVA. Той определи като „несъстоятелна политика“ въздържането на българските власти да назоват Русия като агресор.

Тагарев настоя България незабавно да поиска консултации по член 4 от договора за НАТО. „Явно сме под заплаха – изброихме шест инцидента в рамките на една седмица, и то много сериозни“, заяви той.

Според него страната има нужда от ясна процедура за реакция при подобни кризи, тъй като контролът върху различните аспекти на морската безопасност е разпределен между множество институции и ведомства.

Тагарев посочи, че съюзниците могат да окажат помощ с техника, противокорабни и противовъздушни системи. По думите му България трябва първо да заяви ясна позиция, за да бъде намерено общо решение в рамките на НАТО.

Данов от своя страна призова страната да развива собствени отбранителни системи на сушата и в териториалното си море. Той предупреди, че търговски кораби от месеци преминават покрай българското и румънското крайбрежие, защото го смятат за по-сигурен маршрут към проливите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    35 4 Отговор
    Вчера друг Капитан разправяше, че нямало как кораби с оръжие да влизат в Черно Море!

    Коментиран от #44

    10:18 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоя пенкилер

    40 7 Отговор
    не си е пил илачите май? Какви мускули ще показваме бе? Годината е 2026, а не 1986

    10:18 13.10.2026

  • 6 Русофобска истерия

    34 7 Отговор
    Влиза виден русофоб в луксозен ресторант и си поръчва салата. Сервитьорът му я донася, но клиентът веднага почва да вика:
    – Какво е това безобразие?! Тази салата е пълна с руско влияние!
    Сервитьорът гледа стъписано:
    – Господине, това е обикновена шopsка салата...
    – Да, ама олиото вътре е слънчогледово! А слънчогледът гледа на изток, когато изгрява слънцето! Веднага ми донесете зехтин от НАТО!
    😁

    10:19 13.10.2026

  • 7 Михо

    31 4 Отговор
    Ако бяхме забранили кораби посока от и до Украйна да минават в наши води нямаше да има проблем,но само едноклетъчни у управата.

    10:19 13.10.2026

  • 8 спрете му дрогата

    32 3 Отговор
    на тоя пенционер

    Коментиран от #21

    10:19 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жмръц

    34 2 Отговор
    Другарю капитан,те мускулите на България са като твоите бе,радиатор!

    10:20 13.10.2026

  • 11 Бай Ху (By Who)

    21 2 Отговор
    Този господин е тралала.

    10:20 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Много военолюбци ама на думи.

    31 4 Отговор
    Тагарев нарамвай мечката, каската и автомата и оди да показваш мускули, вземай и децата си и целия си род! Аз срещу освободили те ни от турско робство не тръгвам. Ти слагай феса и показвай мускули.

    10:21 13.10.2026

  • 14 Войнолюбче, ще гориш

    24 4 Отговор
    Войнолюбчетата ни тикат към трета няционална катастеофа в Трета световна война. Какви мускули, бе? Спешно обявяване на пълен неутралитет и прекратяване на износа на оръжие.

    10:21 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нова Сорсос ТВ

    32 3 Отговор
    сякаш по команда по всички национални Сороски медии изпълзяха Тагаренковци, Шаламановци, Дановци и Божиловци?! После кажете, че не са нагласени!!

    10:22 13.10.2026

  • 17 Според мен

    14 4 Отговор
    Това деди само хаби въздуха!

    10:22 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мда

    18 2 Отговор
    Toзи данов е от съюза на офицерите от резерва „Атлантик“. Но винаги се пропуска...

    10:24 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Абе

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "спрете му дрогата":

    Пенционерите озвереа, що Гълъба ша им таксува ракийката.

    10:25 13.10.2026

  • 22 По добре да коментира

    12 2 Отговор
    ПолитрУкът/ЗКПЧ Васил Данов няма капацитет ,нито пък професионален лиценз да коментира военни теми. Да коментира по-добре ръководната роля на БКП - за това е учил и това е правил като политически "офицер".

    Коментиран от #33

    10:27 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сусу Манарата

    16 2 Отговор
    Вижте му акъла на това морско СаКаПиЧе! Помня ги от казармата. Повечето бяха с малко мозък, но тоя...

    10:30 13.10.2026

  • 25 БЪЛГАРИЯ НЯМА КОСТИ

    10 2 Отговор
    ЩЕ ПОКАЗВА МУСКУЛИ !

    Коментиран от #28

    10:30 13.10.2026

  • 26 Не знам дали е Русия

    5 11 Отговор
    но всички виждаме, че Радев и Йотова са предатели и разрушават България!

    10:33 13.10.2026

  • 27 молба към бога

    11 3 Отговор
    Дано провокират руснаците и да ни освободят.

    Коментиран от #31

    10:34 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тези изкукалите няма ли да свършат?

    13 2 Отговор
    Навремето Плевнелиев искаше да бие шамари на Русия, сега този пак се перчи, а са само едни пълзящи голи охлюви.

    10:38 13.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "молба към бога":

    Дано. Заслужавате да сте руска губерния. Моля се да излезете от ЕС, за да не ви плащам субсидии.

    10:39 13.10.2026

  • 32 МАЛОУМНИК

    10 2 Отговор
    Къде ги намирате тези малоумници...

    10:41 13.10.2026

  • 33 В казармата ги имахме такива заблудени,

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "По добре да коментира":

    ние сме още на плаца, ЗКПЧ-то пуска мълнии, че сме били вече на Босфора и громим Турция.

    Коментиран от #40

    10:42 13.10.2026

  • 34 Специалист

    12 3 Отговор
    Не мислех да пиша подкрепям повечето мнения. Война е. Каквото и да мрънкаме няма да спрем войната. Украйна я чака безусловна капитулация. Колкото по бързо по добре

    Коментиран от #37

    10:42 13.10.2026

  • 35 Чакам сега

    6 1 Отговор
    И вре ина Паси Трабанчев и Чехлю Плю внев да се изкажат и да покажат каквито мускули имат.

    10:49 13.10.2026

  • 36 отворете очи

    6 1 Отговор
    ударът по кораб, който вероятно е превозвал товари от или към Украйна!!!!!!!

    те не знаят от къде за накъде пътува цял кораб???? мускули искат да показват. Това не са териториални води, това не е българска територия. Корабът като палуба и пространство представляват част от "територията" на държавата, под чийто флаг плават. Няма удар по български морски съд или в български териториални води, затова пък имаше укродрон на българска територия в Добруджа.....

    10:50 13.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 хаха

    4 1 Отговор
    Тоз опулленият от снимката ли ще показва мускули, че не разбрах:

    Коментиран от #41

    10:53 13.10.2026

  • 39 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    Тоя е забравил, че муньо направи коремно 😭😭😭

    10:54 13.10.2026

  • 40 Комунделски политрук

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "В казармата ги имахме такива заблудени,":

    Тоя мушморок Данов служба не е видял - все на работата лЕкото и на хляба мекото. Помня как го пратиха с връзки в СССР - Лвов ,да учи военна журналистика/всъщност комунистическа пропаганда/.

    10:57 13.10.2026

  • 41 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    Вярно много налудничаво гледа. Какви мускули? На гол тумбак чифте пищови.

    11:05 13.10.2026

  • 42 матрос Бохос

    0 0 Отговор
    Търся биографията на този кап.1-ви ранг,и не откривам нищо.По-точно как е произведен в този престижен морски чин който се удостояват единствено възпитаници на ВВМУ-Варна.Та търся кой випуск е и коя рота.Интересно ми е,затова.Интересно ми е и защо публична личност каквато го направиха единствено медиите си крие биографията.Защо?

    11:12 13.10.2026

  • 43 Откйде Тези Мускули ?

    1 0 Отговор
    След Като Я !

    Разграбиха ?

    11:13 13.10.2026

  • 44 какви ти мускули

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Та той има само юмрук за веене

    11:14 13.10.2026

  • 45 Историк

    1 0 Отговор
    България стана опасна държава за сигурността на Европа, защото путинолизците ,които управляват, не смеят да обявата Русия за агресор и отварят Черноморския вход. Тези безумци не се интересуват на какво подлагат страната, обслужват интересите на Путин, внасят разкол в НАТО и ЕС, а това е главната цел на този терорист. Това се подготвя от години от КГБ- България е троянския кон, както отдавна а казал Лавров . Какво означава това за България обаче и за трагедията, която предстои? Всички честни възпитаници на Военно-морското училище във Варна ,на които не се дава думата,са възмутени и обидени от безумните обяснения за тези целенасочени доказани руски атаки. На всичко отгоре насоката на националните предатели е да обвиняват жертвата на Путин Украйна, да пазят агресора и да излагат сигурността на България. Пълна трагедия! Докога България ще бъде доброволна жертва на Русия?

    11:15 13.10.2026

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