Кап. Васил Данов след атаките в Черно море: България трябва да покаже мускули

България трябва да покаже сила и решителност след атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви капитан I ранг Васил Данов в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.
По думите му ударът по кораб, който вероятно е превозвал товари от или към Украйна, представлява продължение на руските диверсии срещу украински пристанища и плавателни съдове, транспортиращи украински товари.
Данов посочи, че ударът край Бяла е нанесен в прилежащата зона на България. Районът се наблюдава от бреговата система ЕКРАН, разработена с помощта на САЩ. „Нашите военноморски сили би трябвало да разполагат с достатъчно подробна информация за самия кораб, за местоположението на удара“, заяви той.
Капитанът уточни, че задълженията на България не включват защита на чужди кораби в прилежащата зона. Според него отговорността на страната се простира до териториалните води, които са на разстояние до 12 морски мили от брега.
Като възможна реакция Данов предложи руската посланичка да бъде извикана, а на Русия да бъде връчена нота от Министерството на външните работи. „Смятам, че разговорите с Русия са излишни. Редно е да се покажат мускули, сила и решителност“, каза той.
Произходът на дроновете все още не е официално потвърден. Въпреки това Данов заяви: „Ясно е, че потенциалният агресор е един. Украйна вече обясни, че не е тя“.
Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев също коментира атаките в ефира на NOVA. Той определи като „несъстоятелна политика“ въздържането на българските власти да назоват Русия като агресор.
Тагарев настоя България незабавно да поиска консултации по член 4 от договора за НАТО. „Явно сме под заплаха – изброихме шест инцидента в рамките на една седмица, и то много сериозни“, заяви той.
Според него страната има нужда от ясна процедура за реакция при подобни кризи, тъй като контролът върху различните аспекти на морската безопасност е разпределен между множество институции и ведомства.
Тагарев посочи, че съюзниците могат да окажат помощ с техника, противокорабни и противовъздушни системи. По думите му България трябва първо да заяви ясна позиция, за да бъде намерено общо решение в рамките на НАТО.
Данов от своя страна призова страната да развива собствени отбранителни системи на сушата и в териториалното си море. Той предупреди, че търговски кораби от месеци преминават покрай българското и румънското крайбрежие, защото го смятат за по-сигурен маршрут към проливите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дзак
Коментиран от #44
10:18 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тоя пенкилер
10:18 13.10.2026
6 Русофобска истерия
– Какво е това безобразие?! Тази салата е пълна с руско влияние!
Сервитьорът гледа стъписано:
– Господине, това е обикновена шopsка салата...
– Да, ама олиото вътре е слънчогледово! А слънчогледът гледа на изток, когато изгрява слънцето! Веднага ми донесете зехтин от НАТО!
😁
10:19 13.10.2026
7 Михо
10:19 13.10.2026
8 спрете му дрогата
Коментиран от #21
10:19 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жмръц
10:20 13.10.2026
11 Бай Ху (By Who)
10:20 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Много военолюбци ама на думи.
10:21 13.10.2026
14 Войнолюбче, ще гориш
10:21 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нова Сорсос ТВ
10:22 13.10.2026
17 Според мен
10:22 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мда
10:24 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Абе
До коментар #8 от "спрете му дрогата":Пенционерите озвереа, що Гълъба ша им таксува ракийката.
10:25 13.10.2026
22 По добре да коментира
Коментиран от #33
10:27 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сусу Манарата
10:30 13.10.2026
25 БЪЛГАРИЯ НЯМА КОСТИ
Коментиран от #28
10:30 13.10.2026
26 Не знам дали е Русия
10:33 13.10.2026
27 молба към бога
Коментиран от #31
10:34 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тези изкукалите няма ли да свършат?
10:38 13.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хахахаха
До коментар #27 от "молба към бога":Дано. Заслужавате да сте руска губерния. Моля се да излезете от ЕС, за да не ви плащам субсидии.
10:39 13.10.2026
32 МАЛОУМНИК
10:41 13.10.2026
33 В казармата ги имахме такива заблудени,
До коментар #22 от "По добре да коментира":ние сме още на плаца, ЗКПЧ-то пуска мълнии, че сме били вече на Босфора и громим Турция.
Коментиран от #40
10:42 13.10.2026
34 Специалист
Коментиран от #37
10:42 13.10.2026
35 Чакам сега
10:49 13.10.2026
36 отворете очи
те не знаят от къде за накъде пътува цял кораб???? мускули искат да показват. Това не са териториални води, това не е българска територия. Корабът като палуба и пространство представляват част от "територията" на държавата, под чийто флаг плават. Няма удар по български морски съд или в български териториални води, затова пък имаше укродрон на българска територия в Добруджа.....
10:50 13.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 хаха
Коментиран от #41
10:53 13.10.2026
39 АГАТ а Кристи
10:54 13.10.2026
40 Комунделски политрук
До коментар #33 от "В казармата ги имахме такива заблудени,":Тоя мушморок Данов служба не е видял - все на работата лЕкото и на хляба мекото. Помня как го пратиха с връзки в СССР - Лвов ,да учи военна журналистика/всъщност комунистическа пропаганда/.
10:57 13.10.2026
41 Анонимен
До коментар #38 от "хаха":Вярно много налудничаво гледа. Какви мускули? На гол тумбак чифте пищови.
11:05 13.10.2026
42 матрос Бохос
11:12 13.10.2026
43 Откйде Тези Мускули ?
Разграбиха ?
11:13 13.10.2026
44 какви ти мускули
До коментар #3 от "Дзак":Та той има само юмрук за веене
11:14 13.10.2026
45 Историк
11:15 13.10.2026