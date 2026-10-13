Кап. Васил Данов след атаките в Черно море: България трябва да покаже мускули

България трябва да покаже сила и решителност след атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви капитан I ранг Васил Данов в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

По думите му ударът по кораб, който вероятно е превозвал товари от или към Украйна, представлява продължение на руските диверсии срещу украински пристанища и плавателни съдове, транспортиращи украински товари.

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Данов посочи, че ударът край Бяла е нанесен в прилежащата зона на България. Районът се наблюдава от бреговата система ЕКРАН, разработена с помощта на САЩ. „Нашите военноморски сили би трябвало да разполагат с достатъчно подробна информация за самия кораб, за местоположението на удара“, заяви той.

Капитанът уточни, че задълженията на България не включват защита на чужди кораби в прилежащата зона. Според него отговорността на страната се простира до териториалните води, които са на разстояние до 12 морски мили от брега.

Като възможна реакция Данов предложи руската посланичка да бъде извикана, а на Русия да бъде връчена нота от Министерството на външните работи. „Смятам, че разговорите с Русия са излишни. Редно е да се покажат мускули, сила и решителност“, каза той.

Произходът на дроновете все още не е официално потвърден. Въпреки това Данов заяви: „Ясно е, че потенциалният агресор е един. Украйна вече обясни, че не е тя“.

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев също коментира атаките в ефира на NOVA. Той определи като „несъстоятелна политика“ въздържането на българските власти да назоват Русия като агресор.

Тагарев настоя България незабавно да поиска консултации по член 4 от договора за НАТО. „Явно сме под заплаха – изброихме шест инцидента в рамките на една седмица, и то много сериозни“, заяви той.

Според него страната има нужда от ясна процедура за реакция при подобни кризи, тъй като контролът върху различните аспекти на морската безопасност е разпределен между множество институции и ведомства.

Тагарев посочи, че съюзниците могат да окажат помощ с техника, противокорабни и противовъздушни системи. По думите му България трябва първо да заяви ясна позиция, за да бъде намерено общо решение в рамките на НАТО.

Данов от своя страна призова страната да развива собствени отбранителни системи на сушата и в териториалното си море. Той предупреди, че търговски кораби от месеци преминават покрай българското и румънското крайбрежие, защото го смятат за по-сигурен маршрут към проливите.