Андрей Гюров поиска консултации по член 4 на НАТО

Кандидатът за президент Андрей Гюров настоя правителството незабавно да поиска консултации със съюзниците по член 4 от Договора за НАТО след новите атаки срещу два търговски кораба в Черно море. По думите му нападенията са станали по-близо до българските териториални води, има пострадали моряци, а единият кораб е потънал.
„Настоявам правителството незабавно да поиска консултации по член 4 от Договора за НАТО и да представи конкретен план за защита на българското крайбрежие и корабоплаването“, заяви Гюров.
Българските власти потвърдиха за нови инциденти с търговски кораби в близост до страната. Според информация на Асошиейтед прес единият плавателен съд е потънал, а екипажът на другия е бил евакуиран. БГНЕС съобщи, че произходът на използваните дронове и пълните обстоятелства около нападенията все още не са окончателно установени.
Гюров: Това е ескалация
Гюров определи новите атаки като ескалация, последвала според него „плахата“ реакция на българските власти при предишните нападения. Той критикува продължилите дискусии дали дроновете са руски, или не, както и мерките, които определя като пожелателни.
„Ескалация, дошла след плахата ни реакция отпреди дни. След седмица спорове от управляващите дали дроновете са руски, или не“, заяви кандидатът за президент.
Българските власти съобщиха, че към момента няма достатъчно категорични доказателства, които да позволят отговорността за атаките да бъде възложена на конкретна държава. Премиерът Румен Радев определи нападението като недопустимо и заяви, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Въпрос за запалени антени край Плана
В позицията си Гюров постави и въпроса за инцидента със запалени антени край Плана. Той твърди, че на 9 октомври са били подпалени 11 антени за комуникация със сателитната система Старлинк.
„Когато говорим за хибридни атаки и ескалация – само преди часове стана ясно, че на 9 октомври вечерта са запалени 11 антени за комуникация със сателитната система Старлинк край Плана. Мълчание и информационно затъмнение“, заяви Гюров.
За този случай в публичното пространство няма съобщени окончателни данни за извършителите и мотива. Гюров направи сравнение с подобен инцидент в Полша, където по думите му вече има задържани, и постави под въпрос работата на българските служби.
„Води се хибридна война. Извадете главите от пясъка“, призова кандидатът за президент. Той допълни: „Сигурността на народа ни е на първо място и той трябва да бъде защитен веднага!“
Източници: infomreja.bg, apnews.com, bgnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
10:41 13.10.2026
2 берача на ягоди за долари
10:41 13.10.2026
3 фбр
10:41 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Явно
Коментиран от #34
10:41 13.10.2026
6 Вашето мнение
10:42 13.10.2026
7 смях
10:42 13.10.2026
8 1234
10:42 13.10.2026
9 Русофобска истерия
– Г-н Президент, имаме сериозен проблем с руската пропаганда!
– Какво са направили този път?
– Нищо. Просто хората започнаха да сравняват нашите новини с техните и да се смеят на нашите...😁
10:42 13.10.2026
10 да бе гюров
10:43 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Определено е ескалация
10:44 13.10.2026
13 Сър Пичук
Коментиран от #23, #37, #39
10:44 13.10.2026
14 ха ха
До коментар #11 от "Дън Бай":по навик от една хижа, на един проход в Стара планина.... Спукали са го там от ... кеФФФ.
Коментиран от #33
10:45 13.10.2026
15 Вашето мнение
10:47 13.10.2026
16 БКааПе
10:47 13.10.2026
17 Дзак
10:48 13.10.2026
18 ТУТАКСИ !!!
10:48 13.10.2026
19 браво ГЮРО
10:49 13.10.2026
20 Анонимен
Коментиран от #26
10:50 13.10.2026
21 СВД
10:50 13.10.2026
22 батковски
10:51 13.10.2026
23 да бе брат
До коментар #13 от "Сър Пичук":Ама ако са английски ??
Коментиран от #35
10:51 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Георги
До коментар #20 от "Анонимен":защото идват избори и гюро гяуро трябва да консолидира всичка жълт-о-павет-на сган
10:54 13.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гюров Украински
10:54 13.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Г-н Гюров, подобни
10:56 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 До Ха Ха
До коментар #14 от "ха ха":А вие си обичкате наркотрафикантите.
10:57 13.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 СВД
До коментар #23 от "да бе брат":Настрадин Ходжа имал обичай да подрямва следобед. Един летен ден той лежал на сянка под една слива. При него дошъл Хитър Петър.
— Какво има? — попитал го ходжата, без да се помръдне.
— Преди малко — започнал да разказва разтревожено Петър — в ливадите една крава изтърбуши с рогата си друга крава. Изтърбушената крава умря.
— Успокой се — вдигнал ръка Настрадин, — чакай да разбера. Казваш, в ливадите една крава изтърбушила с рогата си друга крава…
— И изтърбушената крава умря, ходжа. Сега какво ще стане? — запитал Петър.
— От изтърбушената крава ще стане хубаво ядене. А другото добиче няма вина! — отговорил спокойно ходжата.
— Тогава аз напразно съм се страхувал! — въздъхнал Петър.
— Защо?
— Защото моята крава изтърбуши твоята.
— А-а-а, чакай тогава, работата е съвсем друга! — скочил като опарен Настрадин.
10:59 13.10.2026
36 Бфбж
10:59 13.10.2026
37 Европеец
До коментар #13 от "Сър Пичук":Радев първо да извика украинската посланичка и да поиска от нея корабите пътуващи от и за Украйна да се движат по-далече от българските териториални води.... Когато разговаря с посланик митрофанова трябва да бъде много внимателен и да поиска от нея когато Русия удря кораби караш ти оръжия за украинската хунта да ги бият по-далече от нашите води..... Като сложиш линейката от Истанбул до румънските пристанища се вижда, че тия кораби трябва да се движат много по-далече от нашите води.... Украинските пристанища са под удари, затова се изхитриха да акостират в румънски пристанища и от там с ЖП и авто транспорт карат оръжието в Украйна.... Заиграването с натото не е полезно за нас, защото води до ескалация и от играчка ще стане плачка.... Оня Гюро Не си струва да го коментирам, неграмотен петроханец който си е повярвал че е нещо....
11:00 13.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Каквото повикало такова обадило!
До коментар #13 от "Сър Пичук":А Радев знае и, че снарядите които убиват руснаци са български! Така, че по добре да си наляга парцалките!
Коментиран от #43
11:00 13.10.2026
40 Православен ходжа
11:03 13.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
11:05 13.10.2026
43 Обаждане
До коментар #39 от "Каквото повикало такова обадило!":Да, какво повикало такова се обадило! Македония? Е ваша груба грешка. Не се сърдете за оръжията, Украйна се защитава. Когато Украйна влезне в Русия, тогава България на Русия трябва да продава оръжие. Но при тези обстоятелства Русия трябва да бъде държана колкото се може по-надалеч.
11:05 13.10.2026
44 Бончо М.
11:11 13.10.2026
45 идиоти вън
11:14 13.10.2026
46 Историк
11:14 13.10.2026