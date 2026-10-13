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Андрей Гюров поиска консултации по член 4 на НАТО
  Тема: Украйна

Андрей Гюров поиска консултации по член 4 на НАТО

13 Октомври, 2026 10:39 639 46

  • андрей гюров-
  • нато-
  • черно море-
  • дронове-
  • хибридна война

Кандидатът за президент настоява и за конкретен план за защита на българското крайбрежие и корабоплаването след новите атаки срещу търговски кораби в Черно море

Андрей Гюров поиска консултации по член 4 на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Андрей Гюров настоя правителството незабавно да поиска консултации със съюзниците по член 4 от Договора за НАТО след новите атаки срещу два търговски кораба в Черно море. По думите му нападенията са станали по-близо до българските териториални води, има пострадали моряци, а единият кораб е потънал.

„Настоявам правителството незабавно да поиска консултации по член 4 от Договора за НАТО и да представи конкретен план за защита на българското крайбрежие и корабоплаването“, заяви Гюров.

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Българските власти потвърдиха за нови инциденти с търговски кораби в близост до страната. Според информация на Асошиейтед прес единият плавателен съд е потънал, а екипажът на другия е бил евакуиран. БГНЕС съобщи, че произходът на използваните дронове и пълните обстоятелства около нападенията все още не са окончателно установени.

Гюров: Това е ескалация

Гюров определи новите атаки като ескалация, последвала според него „плахата“ реакция на българските власти при предишните нападения. Той критикува продължилите дискусии дали дроновете са руски, или не, както и мерките, които определя като пожелателни.

„Ескалация, дошла след плахата ни реакция отпреди дни. След седмица спорове от управляващите дали дроновете са руски, или не“, заяви кандидатът за президент.

Българските власти съобщиха, че към момента няма достатъчно категорични доказателства, които да позволят отговорността за атаките да бъде възложена на конкретна държава. Премиерът Румен Радев определи нападението като недопустимо и заяви, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Въпрос за запалени антени край Плана

В позицията си Гюров постави и въпроса за инцидента със запалени антени край Плана. Той твърди, че на 9 октомври са били подпалени 11 антени за комуникация със сателитната система Старлинк.

„Когато говорим за хибридни атаки и ескалация – само преди часове стана ясно, че на 9 октомври вечерта са запалени 11 антени за комуникация със сателитната система Старлинк край Плана. Мълчание и информационно затъмнение“, заяви Гюров.

За този случай в публичното пространство няма съобщени окончателни данни за извършителите и мотива. Гюров направи сравнение с подобен инцидент в Полша, където по думите му вече има задържани, и постави под въпрос работата на българските служби.

„Води се хибридна война. Извадете главите от пясъка“, призова кандидатът за президент. Той допълни: „Сигурността на народа ни е на първо място и той трябва да бъде защитен веднага!“

Източници: infomreja.bg, apnews.com, bgnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    33 8 Отговор
    това партийно назначение пък в качеството си на какъв иска подобно нещо?

    10:41 13.10.2026

  • 2 берача на ягоди за долари

    31 8 Отговор
    Член 6ти хващай се за американския колесник и отлитай

    10:41 13.10.2026

  • 3 фбр

    33 8 Отговор
    И в качеството си на какъв ,петроханецът иска задействане на член 4 от НАТО ???

    10:41 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Явно

    27 8 Отговор
    "кандидата" не блести с умствени възможности ! Пак впрегна каруцата пред коня ;

    Коментиран от #34

    10:41 13.10.2026

  • 6 Вашето мнение

    29 9 Отговор
    Гюро натюто яде бой в украйна и Иран, както ти ще ядеш бой на изборите. Само до жълтопаветни претенции е опряло. Не се напиняй петроханска ламо, ако искаш война не ангажирай цял народ, а нарамвай пушката и марш за украйна.

    10:42 13.10.2026

  • 7 смях

    25 9 Отговор
    Гюро без глава като какъв иска каквото и да било, един продажен еничар.

    10:42 13.10.2026

  • 8 1234

    26 7 Отговор
    Ех, ппетроханчо, та чл. 4 е задействан още в началото на ввойната. Тази клауза предвижда следното - „Страните ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е застрашена териториалната цялост, политическата независимост или сигурност на която и да е от страните“. И при падането на укродрона в Добруджа положението бе подобно. Само разговори и консултации - а решението е - смяна на наркозеленилката и подписване на мирен договор с бяло знаме - бяло като краттунката на Гюро.

    10:42 13.10.2026

  • 9 Русофобска истерия

    24 6 Отговор
    Шефът на западно разузнаване докладва на президента:
    – Г-н Президент, имаме сериозен проблем с руската пропаганда!
    – Какво са направили този път?
    – Нищо. Просто хората започнаха да сравняват нашите новини с техните и да се смеят на нашите...😁

    10:42 13.10.2026

  • 10 да бе гюров

    25 6 Отговор
    Целия член е за тебе .

    10:43 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Определено е ескалация

    11 5 Отговор
    Айде! Атака! Юруш! Напред! Ще победим! Зад нас са НАТО, Мъск, Ми6, ДВ и Факти.

    10:44 13.10.2026

  • 13 Сър Пичук

    7 15 Отговор
    Фактът, че Радев кани Митрофанова на среща е показателен, че дроновете са руски и правителството знае това, но не иска да го обяви публично преди изборите. Йотова може още да се сниши, до пода има още място.

    Коментиран от #23, #37, #39

    10:44 13.10.2026

  • 14 ха ха

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дън Бай":

    по навик от една хижа, на един проход в Стара планина.... Спукали са го там от ... кеФФФ.

    Коментиран от #33

    10:45 13.10.2026

  • 15 Вашето мнение

    12 5 Отговор
    Гледайте какво иска и за какво се гласи тоя петроханец и мислете с главите си когато ходите да гласувате. Аз лично не отивам да мра за нпо-тата на сорос и за урсулите.

    10:47 13.10.2026

  • 16 БКааПе

    18 5 Отговор
    "Искаш да идеш на фронта, избери Гюров!"

    10:47 13.10.2026

  • 17 Дзак

    7 4 Отговор
    Почитатели на Член 4!

    10:48 13.10.2026

  • 18 ТУТАКСИ !!!

    6 4 Отговор
    Ма как , бе !!! Ма , тутакси !!! Щом (самият) лама Гюро иска ЧЛЕНЪТ , същият веднага трябва да му се подаде !!! Не знам какво е член 4-ти , ама сигурно е мноого (ама - много , много) ... желан . Да не би пък - да са четири члена. ПП. А , Кандю член не иска ли ?

    10:48 13.10.2026

  • 19 браво ГЮРО

    6 3 Отговор
    МЯСТО на срещата -------ПЕТРОХАН

    10:49 13.10.2026

  • 20 Анонимен

    13 3 Отговор
    Добре, че Гюров е никой за да иска. Германия активира ли чл 4 заради летището в Лайпциг? А Румъния заради дрона в пристанището? Защо България трябва да иска консултации за нещо, което е извън териториалните ни води?

    Коментиран от #26

    10:50 13.10.2026

  • 21 СВД

    11 3 Отговор
    Не мога да повярвам! До преди 10 дни същите педрофилци квичаха от радост и се подиграваха на приятелите на Русия, че Зеленски потопи всичкия руски флот в Черно море, где крайцер Масква, где фрегата Кузя, и сега не знам какво стана, започна някакъв вой! Нали побеждавате!? Какво сте се разциврили!? Нападнали сте Русия!? Какво очаквате - да стои като вратар, без да реагира, а вие да изпълнявате наказателен, докато улучите!?

    10:50 13.10.2026

  • 22 батковски

    1 6 Отговор
    Чакаме и Йоло Денев да се обади.Нещастник

    10:51 13.10.2026

  • 23 да бе брат

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сър Пичук":

    Ама ако са английски ??

    Коментиран от #35

    10:51 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Георги

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    защото идват избори и гюро гяуро трябва да консолидира всичка жълт-о-павет-на сган

    10:54 13.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гюров Украински

    8 4 Отговор
    А кой пращаше оръжия и снаряди на хунтата от Киев за да се убиват руснаци!?

    10:54 13.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Г-н Гюров, подобни

    5 3 Отговор
    искания ще отправяте към правителството когато станете президент! За сега си водете кампанията заедно със своя съгражданин без подобни изхвърляния!

    10:56 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 До Ха Ха

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "ха ха":

    А вие си обичкате наркотрафикантите.

    10:57 13.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 СВД

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "да бе брат":

    Настрадин Ходжа имал обичай да подрямва следобед. Един летен ден той лежал на сянка под една слива. При него дошъл Хитър Петър.

    — Какво има? — попитал го ходжата, без да се помръдне.

    — Преди малко — започнал да разказва разтревожено Петър — в ливадите една крава изтърбуши с рогата си друга крава. Изтърбушената крава умря.

    — Успокой се — вдигнал ръка Настрадин, — чакай да разбера. Казваш, в ливадите една крава изтърбушила с рогата си друга крава…

    — И изтърбушената крава умря, ходжа. Сега какво ще стане? — запитал Петър.

    — От изтърбушената крава ще стане хубаво ядене. А другото добиче няма вина! — отговорил спокойно ходжата.

    — Тогава аз напразно съм се страхувал! — въздъхнал Петър.

    — Защо?

    — Защото моята крава изтърбуши твоята.

    — А-а-а, чакай тогава, работата е съвсем друга! — скочил като опарен Настрадин.

    10:59 13.10.2026

  • 36 Бфбж

    2 2 Отговор
    Любимците на наркотрафиканти плюят по Гюров.

    10:59 13.10.2026

  • 37 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сър Пичук":

    Радев първо да извика украинската посланичка и да поиска от нея корабите пътуващи от и за Украйна да се движат по-далече от българските териториални води.... Когато разговаря с посланик митрофанова трябва да бъде много внимателен и да поиска от нея когато Русия удря кораби караш ти оръжия за украинската хунта да ги бият по-далече от нашите води..... Като сложиш линейката от Истанбул до румънските пристанища се вижда, че тия кораби трябва да се движат много по-далече от нашите води.... Украинските пристанища са под удари, затова се изхитриха да акостират в румънски пристанища и от там с ЖП и авто транспорт карат оръжието в Украйна.... Заиграването с натото не е полезно за нас, защото води до ескалация и от играчка ще стане плачка.... Оня Гюро Не си струва да го коментирам, неграмотен петроханец който си е повярвал че е нещо....

    11:00 13.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Каквото повикало такова обадило!

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Сър Пичук":

    А Радев знае и, че снарядите които убиват руснаци са български! Така, че по добре да си наляга парцалките!

    Коментиран от #43

    11:00 13.10.2026

  • 40 Православен ходжа

    2 2 Отговор
    Възрожденците видимо ще гласуват за Йотова на балотажа. Гюров е идейно противоположен на национал-болшевиките.

    11:03 13.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    0 1 Отговор
    Активирали са всички съветски дрОгари и майкопродавци, да защитават терористите от московското феодалство .

    11:05 13.10.2026

  • 43 Обаждане

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Каквото повикало такова обадило!":

    Да, какво повикало такова се обадило! Македония? Е ваша груба грешка. Не се сърдете за оръжията, Украйна се защитава. Когато Украйна влезне в Русия, тогава България на Русия трябва да продава оръжие. Но при тези обстоятелства Русия трябва да бъде държана колкото се може по-надалеч.

    11:05 13.10.2026

  • 44 Бончо М.

    1 0 Отговор
    Не искам да знам какъв е този член, но трябва да има някаква сигнализация тези кораби, плаващи за Украйна и Русия да не навлизат в български води. По-далечко да минават.

    11:11 13.10.2026

  • 45 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Е те за това тоз кандидат не трябва и за кандидат да бъде избиран, щтот он нищо не разбира!!!! Да носи стиковете за гголф на баровците!!!

    11:14 13.10.2026

  • 46 Историк

    1 0 Отговор
    България стана опасна държава за сигурността на Европа, защото путинолизците ,които управляват, не смеят да обявата Русия за агресор и отварят Черноморския вход. Тези безумци не се интересуват на какво подлагат страната, обслужват интересите на Путин, внасят разкол в НАТО и ЕС, а това е главната цел на този терорист. Това се подготвя от години от КГБ- България е троянския кон, както отдавна а казал Лавров . Какво означава това за България обаче и за трагедията, която предстои? Всички честни възпитаници на Военно-морското училище във Варна ,на които не се дава думата,са възмутени и обидени от безумните обяснения за тези целенасочени доказани руски атаки. На всичко отгоре насоката на националните предатели е да обвиняват жертвата на Путин Украйна, да пазят агресора и да излагат сигурността на България. Пълна трагедия! Докога България ще бъде доброволна жертва на Русия?

    11:14 13.10.2026

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