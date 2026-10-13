Андрей Гюров поиска консултации по член 4 на НАТО

Кандидатът за президент Андрей Гюров настоя правителството незабавно да поиска консултации със съюзниците по член 4 от Договора за НАТО след новите атаки срещу два търговски кораба в Черно море. По думите му нападенията са станали по-близо до българските териториални води, има пострадали моряци, а единият кораб е потънал.

„Настоявам правителството незабавно да поиска консултации по член 4 от Договора за НАТО и да представи конкретен план за защита на българското крайбрежие и корабоплаването“, заяви Гюров.

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Българските власти потвърдиха за нови инциденти с търговски кораби в близост до страната. Според информация на Асошиейтед прес единият плавателен съд е потънал, а екипажът на другия е бил евакуиран. БГНЕС съобщи, че произходът на използваните дронове и пълните обстоятелства около нападенията все още не са окончателно установени.

Гюров: Това е ескалация

Гюров определи новите атаки като ескалация, последвала според него „плахата“ реакция на българските власти при предишните нападения. Той критикува продължилите дискусии дали дроновете са руски, или не, както и мерките, които определя като пожелателни.

„Ескалация, дошла след плахата ни реакция отпреди дни. След седмица спорове от управляващите дали дроновете са руски, или не“, заяви кандидатът за президент.

Българските власти съобщиха, че към момента няма достатъчно категорични доказателства, които да позволят отговорността за атаките да бъде възложена на конкретна държава. Премиерът Румен Радев определи нападението като недопустимо и заяви, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Въпрос за запалени антени край Плана

В позицията си Гюров постави и въпроса за инцидента със запалени антени край Плана. Той твърди, че на 9 октомври са били подпалени 11 антени за комуникация със сателитната система Старлинк.

„Когато говорим за хибридни атаки и ескалация – само преди часове стана ясно, че на 9 октомври вечерта са запалени 11 антени за комуникация със сателитната система Старлинк край Плана. Мълчание и информационно затъмнение“, заяви Гюров.

За този случай в публичното пространство няма съобщени окончателни данни за извършителите и мотива. Гюров направи сравнение с подобен инцидент в Полша, където по думите му вече има задържани, и постави под въпрос работата на българските служби.

„Води се хибридна война. Извадете главите от пясъка“, призова кандидатът за президент. Той допълни: „Сигурността на народа ни е на първо място и той трябва да бъде защитен веднага!“

Източници: infomreja.bg, apnews.com, bgnes.bg