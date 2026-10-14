Анализатори: България трябва да засили защитата в Черно море

България трябва да премине от заявяване на евроатлантическа принадлежност към конкретни действия за защита, заяви журналистът Емилия Милчева в коментар за атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море. По думите ѝ липсата на ясна комуникация от страна на властите създава напрежение и оставя пространство за спекулации.

Милчева постави въпроса защо страната ни не е участвала в обсъжданата по-рано антидрон система на НАТО. Тя направи паралел между последните инциденти и по-стари случаи, сред които запалените антени и взривовете в складовете на Емилиян Гебрев. Според журналистката България е показала своята евроатлантическа позиция, но тя трябва да бъде подкрепена с реални способности за наблюдение и отбрана.

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Два кораба бяха ударени край българския бряг

На 13 октомври два търговски кораба бяха атакувани с дронове в Черно море. Единият от тях, „Челси 3“, плава под малтийски флаг и е бил ударен на около 18 морски мили източно от Бяла. При атаката са пострадали 12 души. Втори кораб е подал сигнал за помощ около 17 морски мили източно от Крапец, след което е потънал. Един член на екипажа е бил спасен.

Инцидентите са станали в изключителната икономическа зона на България, а не в териториалните ѝ води. Това уточнение беше акцентирано и от социолога Андрей Райчев, който определи Русия като агресор в настоящия конфликт, но посочи, че географското място на атаките има значение за реакцията на страната.

Райчев заяви, че Европа е изправена пред едновременно нарушаване на двата фактора, на които традиционно се основава нейното развитие – икономическия ръст и мира. Според него това създава риск за устойчивостта на европейските структури.

Правителството засилва наблюдението

След атаките България обяви допълнителни мерки по Черноморието. Предвидено е разполагането на още две безпилотни летателни системи и допълнителни зенитно-ракетни комплекси. Правителството заяви, че няма да иска задействане на член 4 от НАТО.

„Черно море вече се е превърнало в зона на конфликта и е необходимо да бъдат набелязани допълнителни мерки“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Външният министър Велислава Петрова потърси съдействие от Европейския съюз и НАТО за установяване на произхода на дроновете и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната.

Премиерът Румен Радев свика заседание на Съвета по сигурността и разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова. България е уведомила партньорите си в НАТО и Европейския съюз за атаките, а парламентът изслушва премиера, министрите и ръководителите на службите за предприетите действия.

Източници: novini.bg, nova.bg