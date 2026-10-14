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Анализатори: България трябва да засили защитата в Черно море
  Тема: Украйна

Анализатори: България трябва да засили защитата в Черно море

14 Октомври, 2026 09:57 586 18

  • черно море-
  • атаки с дронове-
  • емилия милчева-
  • андрей райчев-
  • национална сигурност

Емилия Милчева и Андрей Райчев коментираха необходимостта от конкретни отбранителни мерки след атаките с дронове срещу търговски кораби край българския бряг

Анализатори: България трябва да засили защитата в Черно море - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България трябва да премине от заявяване на евроатлантическа принадлежност към конкретни действия за защита, заяви журналистът Емилия Милчева в коментар за атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море. По думите ѝ липсата на ясна комуникация от страна на властите създава напрежение и оставя пространство за спекулации.

Милчева постави въпроса защо страната ни не е участвала в обсъжданата по-рано антидрон система на НАТО. Тя направи паралел между последните инциденти и по-стари случаи, сред които запалените антени и взривовете в складовете на Емилиян Гебрев. Според журналистката България е показала своята евроатлантическа позиция, но тя трябва да бъде подкрепена с реални способности за наблюдение и отбрана.

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Два кораба бяха ударени край българския бряг

На 13 октомври два търговски кораба бяха атакувани с дронове в Черно море. Единият от тях, „Челси 3“, плава под малтийски флаг и е бил ударен на около 18 морски мили източно от Бяла. При атаката са пострадали 12 души. Втори кораб е подал сигнал за помощ около 17 морски мили източно от Крапец, след което е потънал. Един член на екипажа е бил спасен.

Инцидентите са станали в изключителната икономическа зона на България, а не в териториалните ѝ води. Това уточнение беше акцентирано и от социолога Андрей Райчев, който определи Русия като агресор в настоящия конфликт, но посочи, че географското място на атаките има значение за реакцията на страната.

Райчев заяви, че Европа е изправена пред едновременно нарушаване на двата фактора, на които традиционно се основава нейното развитие – икономическия ръст и мира. Според него това създава риск за устойчивостта на европейските структури.

Правителството засилва наблюдението

След атаките България обяви допълнителни мерки по Черноморието. Предвидено е разполагането на още две безпилотни летателни системи и допълнителни зенитно-ракетни комплекси. Правителството заяви, че няма да иска задействане на член 4 от НАТО.

„Черно море вече се е превърнало в зона на конфликта и е необходимо да бъдат набелязани допълнителни мерки“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Външният министър Велислава Петрова потърси съдействие от Европейския съюз и НАТО за установяване на произхода на дроновете и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната.

Премиерът Румен Радев свика заседание на Съвета по сигурността и разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова. България е уведомила партньорите си в НАТО и Европейския съюз за атаките, а парламентът изслушва премиера, министрите и ръководителите на службите за предприетите действия.

Източници: novini.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    12 3 Отговор
    на първо място можем да изгоним украинските агресори от нашите градове и курорти по морето.

    09:59 14.10.2026

  • 2 Чешене

    8 0 Отговор
    на езиците , нищо друго !

    09:59 14.10.2026

  • 3 Фактите

    9 0 Отговор
    ЕС и Нато от 2022г плашат гаргите с пропаднали медии с изгубено доверие а Русия загражда територии и усилва влиянието си..! Фактически това са неудобните факти за някой индивиди..!

    10:00 14.10.2026

  • 4 Адмирал Контраадмиралов, на 65 години

    7 0 Отговор
    Ние успешно осигуряваме защита на морската ни граница, чрез редовно провеждане на чествания, банкети, задушевни софри с колежки, духова музика и тям подобни мероприятия. От заплатите сме предоволни, ни искаме и още

    10:01 14.10.2026

  • 5 Само голфъра

    5 0 Отговор
    не бяхте отразили! Липсвало ни е нечленоразделното дуднене

    10:01 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гуньо Простиа

    7 0 Отговор
    Мярка като засилване на наблюдението ми звучи като нещо от рода на когато някой го бият да викнеш и комшиите да гледат

    10:06 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гориил

    12 2 Отговор
    Щеше да е по-евтино и по-безопасно за България да се оттегли от играта на руска рулетка. Репутацията ѝ на доставчик на оръжие за режима на Бандера принуди Русия да предприеме мерки за успокояване и противодействие на ястребите в София.

    10:09 14.10.2026

  • 10 Верно ли бе

    7 0 Отговор
    Абсолютно са прави . Още утре почваме засилено патрулиране с всичките гумени лодки , които имаме ( общо две ) . Само да ги вземем от гумаджията , че малко са на ремонт.

    10:14 14.10.2026

  • 11 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    С КАКВИ СРЕДСТВА, КАТО ВСИЧКО СЕ ИЗНЕСЕ И УНИЩОЖИ?

    10:15 14.10.2026

  • 12 Дааа,

    3 0 Отговор
    С какво?Айде стига глупости.Най добре да си траем,че сме кръгла нула.

    10:18 14.10.2026

  • 13 ДОГОДИНА НА НАЙ

    4 0 Отговор
    ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН НА МОРЕТО.

    10:21 14.10.2026

  • 14 ?????

    5 0 Отговор
    Абе не съм много компетентен, но да попитам що корабите не плават в нашта 12 милна зона.
    Тогава няма кой да ги пипне.
    Или ги е страх от инспекции и проверки на товара и затва се притискат към наште териториални води но не влизат в тях.

    10:23 14.10.2026

  • 15 койдазнай

    0 0 Отговор
    България даде на домуса 1,5 млрд лева за две РК-та, които са новите ни военни кораби. Само че в тая цена не влизат никакви въоръжения и радари.

    10:28 14.10.2026

  • 16 Мнение

    0 1 Отговор
    Този Райчев май обича повече Русия отколкото България..

    10:28 14.10.2026

  • 17 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Радев кажи си каква тайна манджа ни сготвихте с Буданов?

    10:35 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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