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България изпрати на ЕК проекта на бюджетен план за 2027 г.

България изпрати на ЕК проекта на бюджетен план за 2027 г.

15 Октомври, 2026 20:16 583 22

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Това е първият бюджетен план, който България представя като пълноправен член на еврозоната, в която се присъедини на 1 януари 2026 г. Документът е изготвен съгласно европейските изисквания и отразява основните фискални параметри за следващата година

България изпрати на ЕК проекта на бюджетен план за 2027 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите изпрати до Европейската комисия и Еврогрупата проекта на бюджетен план на България за 2027 г. С това страната ни изпълни в срок задължението си да представи документа до 15 октомври като държава-членка на еврозоната.

Това е първият бюджетен план, който България представя като пълноправен член на еврозоната, в която се присъедини на 1 януари 2026 г. Документът е изготвен съгласно европейските изисквания и отразява основните фискални параметри за следващата година.

Проектът е разработен въз основа на есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, одобрена от Фискалния съвет.

Ограничаване на дефицита и нарастването на дълга

Сред основните акценти в плана са мерките за излизане от процедурата при прекомерен дефицит, открита за България от Съвета на ЕС на 10 юли 2026 г.

Документът изпълнява и ролята на официален доклад за предприетите действия. В него страната представя мерки и реформи в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС за коригиране на дефицита до референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2029 г.

Основният фокус на Бюджет 2027 ще бъде трайното оздравяване на публичните финанси, ограничаването на държавните разходи, свиването на бюджетния дефицит и намаляването на новия дълг спрямо предходните години. Не се предвижда промяна на основните данъчни ставки.

Увеличение на пенсиите и заплатите

В проекта са заложени увеличение на пенсиите с около 8%, ръст на възнагражденията в бюджетната сфера с 5% и повишение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5%.

Предвижда се и подкрепа за семействата с деца чрез увеличение на детските надбавки и данъчните облекчения.

Повече средства за образование, здравеопазване и сигурност

Допълнителни ресурси ще бъдат осигурени за образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност. Планирани са и значителни инвестиции в отбранителните способности на страната, включително в антидрон системи и противовъздушна отбрана.

Сред предвидените мерки са още оптимизация на администрацията, реформа в ТЕЛК с цел по-добър контрол върху разходите и насърчаване на публично-частните партньорства при инфраструктурни проекти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зеления чорап ще краде здраво и ако нещо

    2 3 Отговор
    Остане ще стигне до народа. Фуражката краде повече от тиквата и шиши! Гугутката трябва да се гордее стана най некадърния МФ

    20:26 15.10.2026

  • 3 Милен

    3 1 Отговор
    И сега следват логичните въпроси: Какво правим ако ЕК не одобри този бюджет? Или например: Колко от държавите членки спазват правилата на ЕК за членство в еврозоната спазват правилата за дефицит и дълг спрямо БВП не ги изпълняват?

    20:29 15.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Бюджета на България се прави в ЕЦБ.

    Коментиран от #5

    20:34 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 селяк

    2 0 Отговор
    НЕзависима държава :Д ама друг и определя бюджета, друг и държи "валутата" мдаа вече нема Република България, а само територия с българи

    Коментиран от #14

    20:46 15.10.2026

  • 7 Великият Урсул

    7 1 Отговор
    Щял вече и бюджета да ни одобрява ..... боже опази ... но иначе сме били суверенна държава и блабла

    20:48 15.10.2026

  • 8 Великият Урсул ни гледа бюджета

    4 1 Отговор
    Щото "пълноправен член" сме били ....

    20:50 15.10.2026

  • 9 Стенли

    2 0 Отговор
    Тъй , тъй в клуба на богатите с мрз 669 евро брей , че много какво ще ги правим толкоз пари 😁 , а пенсионерите с Мин пенсия , направо ще отиват на Хавай да почиват , щото не може вече да се ходи в Дубай 😁😁

    20:52 15.10.2026

  • 10 Лъжите на тиквоча

    2 0 Отговор
    Борисов, нали в клуба на богатите нямаше да се съобразяваме с никой

    20:52 15.10.2026

  • 11 Пецо

    3 0 Отговор
    Не ревете! Когато трябваше да ревете виа си седехте дома ся сърбайте

    20:52 15.10.2026

  • 12 отлично

    1 0 Отговор
    А пари за увеличението откъде?

    20:53 15.10.2026

  • 13 Пълни глупости ! Ама тотално

    4 0 Отговор
    Повече средства за образование, здравеопазване и сигурност
    Допълнителни ресурси ще бъдат осигурени за образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност. Планирани са и значителни инвестиции в отбранителните способности на страната, включително в антидрон системи и противовъздушна отбрана.
    Сред предвидените мерки са още оптимизация на администрацията, реформа в ТЕЛК с цел по-добър контрол върху разходите и насърчаване на публично-частните партньорства при инфраструктурни проекти.

    20:55 15.10.2026

  • 14 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "селяк":

    Е па ние нямаме независима държава от преди 6 века след това винаги сме били зависими от някой друг и не сме могли сами да определяме външната и вътрешната си политика без разрешение от вън.

    20:55 15.10.2026

  • 15 Нагледно

    2 0 Отговор
    Абе Борисов, къде е да обясни

    Коментиран от #17

    20:56 15.10.2026

  • 16 Сатана Z

    3 0 Отговор
    А някои разправят,че България има независима политическа и финансова независимост,ама парите вече се печатат в ЕЦБ,а Макрон като и Зеленски чакат пари от всички.

    20:57 15.10.2026

  • 17 селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Нагледно":

    спинка върху откраднатите от нас милиони :)

    20:59 15.10.2026

  • 18 Значи с "реформа" в ТЕЛК

    0 0 Отговор
    Ще купуваме "антидрон системи" и тъпотии ... хм

    20:59 15.10.2026

  • 19 Ясна работата паткани

    0 1 Отговор
    значителни "инвестиции" ще получите в отбранителните способности... ще станете топ "инвеститори" и големи дивиденти ще получите. Направо ще се чудите какво да ги правите

    21:06 15.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 По -голямо падение няма.

    1 1 Отговор
    Друг ще ти одобрява бюджетите.
    Да ни е честито Ойрото и всички негативи
    свързани с него.
    Да ни е честит и Радев, ПБ,
    които подкрепяли Референдумите.
    Дойдоха на власт и ЗАБРАВИХА Референдумът на Дойран.
    Колко народ гласува за Радев????
    Всеки народ си заслужава управленците.
    Народе????

    21:10 15.10.2026

  • 22 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    1 1 Отговор
    Може да му дойде акъл на българина, но ще е вече късно. Масите пак ще изберат еврохейове..... Далеч няма да стигнем.

    21:12 15.10.2026

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