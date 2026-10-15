България изпрати на ЕК проекта на бюджетен план за 2027 г.

Министерството на финансите изпрати до Европейската комисия и Еврогрупата проекта на бюджетен план на България за 2027 г. С това страната ни изпълни в срок задължението си да представи документа до 15 октомври като държава-членка на еврозоната.

Това е първият бюджетен план, който България представя като пълноправен член на еврозоната, в която се присъедини на 1 януари 2026 г. Документът е изготвен съгласно европейските изисквания и отразява основните фискални параметри за следващата година.

Проектът е разработен въз основа на есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, одобрена от Фискалния съвет.

Ограничаване на дефицита и нарастването на дълга

Сред основните акценти в плана са мерките за излизане от процедурата при прекомерен дефицит, открита за България от Съвета на ЕС на 10 юли 2026 г.

Документът изпълнява и ролята на официален доклад за предприетите действия. В него страната представя мерки и реформи в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС за коригиране на дефицита до референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2029 г.

Основният фокус на Бюджет 2027 ще бъде трайното оздравяване на публичните финанси, ограничаването на държавните разходи, свиването на бюджетния дефицит и намаляването на новия дълг спрямо предходните години. Не се предвижда промяна на основните данъчни ставки.

Увеличение на пенсиите и заплатите

В проекта са заложени увеличение на пенсиите с около 8%, ръст на възнагражденията в бюджетната сфера с 5% и повишение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5%.

Предвижда се и подкрепа за семействата с деца чрез увеличение на детските надбавки и данъчните облекчения.

Повече средства за образование, здравеопазване и сигурност

Допълнителни ресурси ще бъдат осигурени за образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност. Планирани са и значителни инвестиции в отбранителните способности на страната, включително в антидрон системи и противовъздушна отбрана.

Сред предвидените мерки са още оптимизация на администрацията, реформа в ТЕЛК с цел по-добър контрол върху разходите и насърчаване на публично-частните партньорства при инфраструктурни проекти.