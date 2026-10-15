България изпрати на ЕК проекта на бюджетен план за 2027 г.

Министерството на финансите изпрати до Европейската комисия и Еврогрупата проекта на бюджетен план на България за 2027 г. С това страната ни изпълни в срок задължението си да представи документа до 15 октомври като държава-членка на еврозоната.
Това е първият бюджетен план, който България представя като пълноправен член на еврозоната, в която се присъедини на 1 януари 2026 г. Документът е изготвен съгласно европейските изисквания и отразява основните фискални параметри за следващата година.
Проектът е разработен въз основа на есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, одобрена от Фискалния съвет.
Ограничаване на дефицита и нарастването на дълга
Сред основните акценти в плана са мерките за излизане от процедурата при прекомерен дефицит, открита за България от Съвета на ЕС на 10 юли 2026 г.
Документът изпълнява и ролята на официален доклад за предприетите действия. В него страната представя мерки и реформи в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС за коригиране на дефицита до референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2029 г.
Основният фокус на Бюджет 2027 ще бъде трайното оздравяване на публичните финанси, ограничаването на държавните разходи, свиването на бюджетния дефицит и намаляването на новия дълг спрямо предходните години. Не се предвижда промяна на основните данъчни ставки.
Увеличение на пенсиите и заплатите
В проекта са заложени увеличение на пенсиите с около 8%, ръст на възнагражденията в бюджетната сфера с 5% и повишение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5%.
Предвижда се и подкрепа за семействата с деца чрез увеличение на детските надбавки и данъчните облекчения.
Повече средства за образование, здравеопазване и сигурност
Допълнителни ресурси ще бъдат осигурени за образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност. Планирани са и значителни инвестиции в отбранителните способности на страната, включително в антидрон системи и противовъздушна отбрана.
Сред предвидените мерки са още оптимизация на администрацията, реформа в ТЕЛК с цел по-добър контрол върху разходите и насърчаване на публично-частните партньорства при инфраструктурни проекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зеления чорап ще краде здраво и ако нещо
20:26 15.10.2026
3 Милен
20:29 15.10.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #5
20:34 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 селяк
Коментиран от #14
20:46 15.10.2026
7 Великият Урсул
20:48 15.10.2026
8 Великият Урсул ни гледа бюджета
20:50 15.10.2026
9 Стенли
20:52 15.10.2026
10 Лъжите на тиквоча
20:52 15.10.2026
11 Пецо
20:52 15.10.2026
12 отлично
20:53 15.10.2026
13 Пълни глупости ! Ама тотално
Допълнителни ресурси ще бъдат осигурени за образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност. Планирани са и значителни инвестиции в отбранителните способности на страната, включително в антидрон системи и противовъздушна отбрана.
Сред предвидените мерки са още оптимизация на администрацията, реформа в ТЕЛК с цел по-добър контрол върху разходите и насърчаване на публично-частните партньорства при инфраструктурни проекти.
20:55 15.10.2026
14 Милен
До коментар #6 от "селяк":Е па ние нямаме независима държава от преди 6 века след това винаги сме били зависими от някой друг и не сме могли сами да определяме външната и вътрешната си политика без разрешение от вън.
20:55 15.10.2026
15 Нагледно
Коментиран от #17
20:56 15.10.2026
16 Сатана Z
20:57 15.10.2026
17 селяк
До коментар #15 от "Нагледно":спинка върху откраднатите от нас милиони :)
20:59 15.10.2026
18 Значи с "реформа" в ТЕЛК
20:59 15.10.2026
19 Ясна работата паткани
21:06 15.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 По -голямо падение няма.
Да ни е честито Ойрото и всички негативи
свързани с него.
Да ни е честит и Радев, ПБ,
които подкрепяли Референдумите.
Дойдоха на власт и ЗАБРАВИХА Референдумът на Дойран.
Колко народ гласува за Радев????
Всеки народ си заслужава управленците.
Народе????
21:10 15.10.2026
22 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
21:12 15.10.2026