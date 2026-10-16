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Елена Поптодорова: Чл. 4 би следвало да бъде задействан, това не е свещена крава

Елена Поптодорова: Чл. 4 би следвало да бъде задействан, това не е свещена крава

16 Октомври, 2026 10:11 1 176 94

  • елена поптодорова-
  • чл 4-
  • нато

"Съжалявам, че нямахме куража да кажем, че искаме да го задействаме. Възможно е това да се обсъди заедно с Румъния и Турция"

Елена Поптодорова: Чл. 4 би следвало да бъде задействан, това не е свещена крава - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В заключенията на европейските лидери, които вече са договорени и днес трябва да излязат от този кризисен съвет на ЕС - Русия е посочена като извършител на дроновите атаки в Черно море.

Това заяви пред БНР Елена Поптодорова, бивш посланик на България в САЩ.

"Въпреки колебливостта на българското правителство и заобиколните и иносказателни споменавания на Русия, в заключенията на Европейския съвет, което значи и в позицията на България, вече влиза конкретното посочване на Русия като извършител на всички тези атаки", коментира тя. И добави:

"Очевидно отново отвън, през Брюксел, правителството е решило, че вече има доказателства, защото почти дословно ви цитирам съдържанието на този текст от заключенията, които са договорени - Русия отново превръща храните в оръжия. Изброяват се всички видове атаки, които Русия извършва в зоната на Черно море - пълен списък на всички саботажни агресивни действия, които Русия извършва в последните месеци, но включително и в предходния период на войната. Вече имаме официално - черно на бяло, посочване на Русия като основен виновник. В заключенията също така се посочва, че това е тежко нарушение на международното право. В тези заключения лидерите призовават за незабавно възстановяване на безопасното преминаване на корабите през Черно море".

По думите ѝ мораториума върху атаките срещу кораби в Черно море, за който България и Румъния ще поискат европейска подкрепа, е инструмент, но въпросът е доколко ефективен ще бъде той. Русия може спокойно да не се съобразява с него, изтъкна Поптодорова в предаването "Преди всички".

Според нея ползата е в това, че най-сетне трите черноморски държави - членове на НАТО, заставаме заедно - България, Румъния и Турция.

"Отново Румъния е като че ли някакви стъпки преди нас", отбеляза тя и изказа мнението си, че няма нужда да изчакваме, а трябва да сме по-енергични.

"Българското правителство вече е влязло в този канал на взаимодействие с Румъния и Турция. Днес се състои извънредно кризисно заседание на НАТО, за да се обсъжда отговор на тези дронови удари по търговски кораби в Черно море. България и Румъния са поводът. Затова беше много полезно, че Рюте покани двамата премиери на България и Румъния на тази среща. Очевидно се договарят общи действия. Става дума дори за създаване на нов център по сигурността в Черно море, който да бъде оборудван и подпомогнат от НАТО. Това е много елегантно подсказване, че ще се усили защитата, сигурността, отбраната по източния фланг на НАТО, но това означава същевременно и много по-засилена бойна подготовка на способностите".

По думите ѝ НАТО започва да се готви за засилване на способностите по брега. Очевидно има следващо доизпипване на начина, по който ще се комбинират способностите и усилията на трите държави, смята Поптодорова. Тя изтъкна, че ние имаме различно ниво на способности, като България е последна от трите държави.

"Тук се съдържа едно ясно предупреждение за това, че НАТО и съответно трите натовски държави по брега на Черно море сме в политическа, а и във военна бъдеща готовност да се защитаваме с всички средства".

Задействането на член 4 е също предупреждение и от това бяга правителството ни и от това се плашат - да не се възприеме едва ли не като войнстваща позиция на България срещу Русия, категорична бе Елена Поптодорова. Според нея член 4 е много полезен:

"Той би следвало да бъде задействан, включително като удивителен знак към агресора, че съществува колективна способност за защита и на нашите интереси, не само на украинските интереси. Много съжалявам, че нямахме куража да кажем, че искаме да го задействаме. Възможно е това да се обсъди заедно с Румъния и Турция. Това не е някаква свещена крава или нещо страшно, което да не се пипа, напротив - това е инструмент и той е самостоятелен, той не води непременно до най-тежкия член 5".

Бившият посланик в САЩ смята, че няма изненада в поведението на Доналд Тръмп. По думите ѝ се следва някакъв калкулиран лично от Тръмп икономически интерес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    27 53 Отговор
    Поздравления за г-жа Поптодорова, но не чух изявления на г-н Паси и на г-н Плевнелиев. Крайно време е и те да се изкажат.

    Коментиран от #32, #78

    10:14 16.10.2026

  • 4 Скрий се

    106 1 Отговор
    vещице крадлива!
    Или по-добре иди на фронта, да плашиш войниците.

    Коментиран от #85, #89

    10:14 16.10.2026

  • 5 Перо

    97 1 Отговор
    На бай Тошо преводачката е станала баба Яга!

    10:15 16.10.2026

  • 6 Нямам търпение да почне войната с Русия,

    67 2 Отговор
    за да може да уМиваме еврасти и атлантиди

    Коментиран от #34

    10:15 16.10.2026

  • 7 Неразбралите

    99 1 Отговор
    ако наистина бяха руснаците, досега, цялата западна клика да е оревла света и да са се наежили. Обаче са по ниски от ревата и тихи от водата. Защо ли?
    А след като те мълчат, защо разни родни "капацитети" (с изтекъл срок на годност) сънуват някви "членове"

    10:15 16.10.2026

  • 8 Елена Поптодорова

    74 3 Отговор
    Искам да ми задействат член 40 см.

    10:15 16.10.2026

  • 9 авантгард

    78 1 Отговор
    Тези откачалки войни почват на база предположения, подозрения и догадки.
    Толкова им е претенцията на право, международно.

    10:15 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 провициалист

    63 0 Отговор
    Между 1975-а и 1990-а Поптодорова работи в МВнР и достига до длъжност пълномощен министър на НРБ в Рим и генерален консул на България в Сан Марино (1987-90).

    Тя е и бивш преводач на комунистическия лидер Тодор Живков.

    Коментиран от #14, #52

    10:17 16.10.2026

  • 12 Елена Глайтгелена

    49 2 Отговор
    Най-обичам членове по 4 наеднаж

    10:17 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ужас

    68 2 Отговор
    Крадлата на кремчета,от къде изплува или някой и нави пружината! Човка в пясъка и тишина! Такива като нея мечтаят за война!

    10:19 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 До тази крадла ли опря

    64 1 Отговор
    фашизма в Украйна и на запад! Явно е много отчаян!

    10:20 16.10.2026

  • 18 Лама

    48 2 Отговор
    Слава на Петрохан.
    Използвайте скъпи кремове за лице и вавазелин за останалото.

    10:22 16.10.2026

  • 19 Попкремова

    56 1 Отговор
    А крем четвърти, не действа ли вече?

    10:22 16.10.2026

  • 20 Хаха

    54 1 Отговор
    Търсят се санитарки в Украйна, Ленче Кремче да хваща поезда за Киев.

    10:23 16.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тая нощна

    43 1 Отговор
    Птица сама може да обере дроновете

    10:24 16.10.2026

  • 23 НАТЮ стана за смях!

    41 1 Отговор
    Само срещи с коктейли си правят и колко били загрижени!

    10:24 16.10.2026

  • 24 Един

    9 13 Отговор
    Айде да ходим да се бием с Русия !

    10:26 16.10.2026

  • 25 НАТО няма да мръдне пръста за нас!

    5 35 Отговор
    Те отлично знаят, че сме "Троянски кон" на путин!

    10:26 16.10.2026

  • 26 Тая крадла ли

    49 1 Отговор
    Тая крадлива сврака ли ще дава акъл?! До къде сме я докарали, тая вярна бкп- иска да е първа атлантичка. Продажно племе сме си.

    10:27 16.10.2026

  • 27 Някой може ли да ми каже

    44 1 Отговор
    Според вас, тези приказки дали са свързани с националните интереси на България или се приказват за лична материална облага?

    10:27 16.10.2026

  • 28 Геро

    40 1 Отговор
    Поптодорова, откраднатите кремчета вече нямат чудодейната сила!
    С изстекал срок на годност са!

    10:30 16.10.2026

  • 29 НА ТАЯ КРАНТА

    38 1 Отговор
    МОЗЪКА И СЕ ОБЪРНАЛ НА КРЕМ. НЯМА ВЕЧЕ ГЪНКИ.

    10:30 16.10.2026

  • 30 ?????

    37 1 Отговор
    Уф.
    Имайте малко срам.
    Тая пък що ни я причинявате?

    10:30 16.10.2026

  • 31 ДАЙТЕ И БЕ ДАЙТЕ

    30 1 Отговор
    И този прословут кожен член 4.

    10:33 16.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 така, де

    26 0 Отговор
    Тая, като и гледам физиономията, си е направо за д-р Гълъбова!

    10:43 16.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мухаа ха!

    35 0 Отговор
    Какво различно очаквате да ръси,тази изтъркана от употреба гайда! Нали знаем,че е върл член на измисленият Атлантически съвет, който има огромната членска маса начело с монката- трабанта,тя и още няколко лайкучки.Те са на щат при дедо и Сорос.Спре ли да лае,спира хранилката.Едно към едно с другата проядена от молци гайда - костовото наде.Ако не са на седмичен абонамент в няколко медии, ще умрат от глад.Ето такива " ветропоказатели" разкатаха държавата.При бай Тошо,първи гайди в гайдарския оркестър,а от црън Ванчо до днес- пак първи гайди ,но атлантически.Чак да ти се догади,от толкова гъонсурати.

    10:46 16.10.2026

  • 40 Дзак

    25 0 Отговор
    Член 4 е въвличане във войната. Затова толкова напират. Сякаш досега не обменят данни и няма бази.

    10:49 16.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Коле Цолов

    21 0 Отговор
    Кремтодорова💋👍

    10:52 16.10.2026

  • 44 Ами

    28 0 Отговор
    изключително безотговорни хора, които изкарват парите си чрез пропаганда за военно противопоставяне. Ще бъдат първите мишоци, които ще се скрият в странство когато започнат да падат бомби. Безсрамието им заслужава обществено порицание.

    10:52 16.10.2026

  • 45 Рамбо Силек

    23 0 Отговор
    Тази само за членове мисли

    10:56 16.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 фбр

    27 0 Отговор
    Ленче , бегом на летището!!! Има нови кремчета за крадене!!!

    10:59 16.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гост

    21 0 Отговор
    Тая от къде се появи пак акъл да дава ....като никой не и го иска като иска нека ходи на фронта

    11:06 16.10.2026

  • 55 Предложение!

    27 0 Отговор
    Има по-ефикасен начин от прилагане на чл.4...!
    Тая мераклийка за война с Русия,само да си покаже главата от окопа и руснаците ще хукнат обратно,виждайки този страшен Птеродактил...!

    11:07 16.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ПолуУспокоен!

    26 0 Отговор
    Липсваше ми компетентното изказване по въпроса на Ленчето Поптодоровото...и се поуспокоих,прочитайки го...!
    НО!
    Нацяло ще се успокоя,ако чуя по въпроса и Хубавото Наде...!

    Коментиран от #66

    11:11 16.10.2026

  • 60 наблюдател

    17 0 Отговор
    Такива маймуни ни направиха съюзници на Германия и после реваха ,че били на почивка на един остров.А някои не доживяха острова.

    11:11 16.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Георги

    19 0 Отговор
    как пък един обикновен човек не поиска война с Русия? Един, чието семейство и деца са останали в България. Един обикновен работник, а не цял живот карал на народна софра. Един, който лично ще се нареди в първите редици заедно със синовете си и ще щурмува Русия.

    11:15 16.10.2026

  • 65 Мухахаха

    11 0 Отговор
    Иска член ама нема на сухо ке си

    11:16 16.10.2026

  • 66 Георги

    11 0 Отговор

    До коментар #59 от "ПолуУспокоен!":

    и на мони трабанта

    11:16 16.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Някой си

    8 0 Отговор
    Те кремовете по летищата също не са....

    11:16 16.10.2026

  • 69 Край

    15 0 Отговор
    При всяко изказване на тази госпожа моля изписвайте отдолу ПЛАТЕНО. Тази госпожа получава заплата за да говори. Коректността изисква да се изписва от кого и даже колко. Едва ли не стигат за кремове против бръчки но там отклонението е друго.

    11:16 16.10.2026

  • 70 Оффф ,

    11 0 Отговор
    и тя се появи с нейните членове и. кремове !

    11:18 16.10.2026

  • 71 До кога

    18 0 Отговор
    Факти стига сте вадели от гардеробите тези скелети. Отблъсквате читателите с тези плашила. Първо е крадла, второ е вещица която плаши децата и трето тотално изтрешяла и злобна жена. Явно не каните умни и справедливи гости за да задържите читателите, а обирате озлобените старци от миналото за да запълните липсата на коментатори.

    11:19 16.10.2026

  • 72 Иванов

    17 0 Отговор
    Ленче,Ленче чл.4 не е кремче за крадене!!!

    11:19 16.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Моряка

    10 0 Отговор
    След говорителя на атлантическия кучкарник Васето Данов и вицето- Ленчето с кремчето,нафталина Слатински,очаквайте да се разлаят и другите атлантически пинчери- Тагаренко,Плевлю,Ноев,Шаламана ........

    11:22 16.10.2026

  • 76 няма тежест

    11 0 Отговор
    Това да посочиш кои стои зад една атака, не е като да влезеш в някой магазин и да си сложиш едно парфюмче в джоба. Не знам защо има редакции, които се унижават още да канят това същество за мнение, при условие, че то е позор за България. А какво са казали от ЕС отдавна няма никакво значение, защото вече всички знаят, че там е свърталището на крадците, мошениците, лъжците, военнолюбците, цензорите и разпространителите на фалшиви новини. Навсякъде са са с по 5% доверие, вие продължавате да ни ги набутвате за мнение.

    11:23 16.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ИСТИНАТА

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    По кой Закон в Избирателните списъци фигурират "мъртви души"?
    Фалшифицира ли ЦИК изборите чрез "мъртвите души"

    Не зная социолозите по телевизиите как си натъкмяват реpултатите,
    но ето допитване, в което всеки може да участва.

    OFFNews
    За кого ще гласувате на изборите на 25 октомври?
    Общо гласували : 5381
    Период за гласуване 2026-09-28 до 2026-10-23

    Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков
    0,65% (35)
    Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов
    0,19% (10)
    Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков
    0,72% (39)

    АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ и Георги Димитров Кандев
    68,33% (3677)

    Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов
    0,07% (4)
    Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова
    0,02% (1)
    Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова
    0,04% (2)
    Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев
    0,20% (11)
    Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев
    0,54% (29)
    Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски
    0,02% (1)
    Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин
    5,45% (293)
    Александър Трифонов Томов и Александър Цветанов Гарибов
    0,13% (7)
    Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев
    0,02% (1)
    Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев
    0,13% (7)
    Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов
    0,07% (4)
    Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов
    0,02% (1)
    Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов
    0,76% (41)
    Иван Маркос Христанов и Сто

    11:24 16.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Тъпата Елена

    8 0 Отговор
    Както всички продажби евроатлантици повтаря, спуснатите и опорки за всичко да се обвинява Русия, независимо дали има доказателства или не. Това показва една не само техническа, но и стратегическа некомпетентност, която е основната причина конфликтът в Украйна да продължава толкова дълго с плачевни за Европа резултати. Европейската външна политика е в разпад и ЕС губи позиции в световен мащаб. Години ще трябва да се върне авторитета на Европа.

    Коментиран от #91

    11:25 16.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Зеления

    5 0 Отговор
    При кражбата на козметика от полски магазин Ленче Кремче при разпита признава деянието, полски съд я осъжда условно.
    Да обаче години наред тя твърдеше пред медиите, че кражба няма, а е излязла пред магазина да говори по телефона и е щяла да се върне да плати.
    След година и половина при приключване на делото и осъдителната й присъда излизат протоколите от заседанието на съда и полицията, в които се вижда, че още при разпита й в полицията е направила самопризнания за кражбата.

    И тази особа я канят по медиите да дава коментари и да бъде морален стожер на обществото.

    11:28 16.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Емил

    4 0 Отговор
    Хора които крадът от магазина нямат право да дават съвети на останалите!!!
    Които разбрал разбрал както се изразява един колега коментатор!

    11:31 16.10.2026

  • 87 Тая клептоманка

    2 0 Отговор
    Що не си завре някоя крадена стока одзад , да се възбуди!!!!

    11:33 16.10.2026

  • 88 Галина Колева

    2 0 Отговор
    Не е Русия .Друго е. Това не е наша война.

    11:34 16.10.2026

  • 89 мъж на средна възраст

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Скрий се":

    Имам желание да ме осинови.С тази голяма пенсия ще и изпълнявам желанията.Ленчето и на 73 години хваща окото с това запазено тяло.По-добре тя,отколкота някоя празноглава кифла.Знае много защото беше лична преводачка на Т.Живков.

    11:35 16.10.2026

  • 90 Парфюм

    1 0 Отговор
    Какво каза ухание ли

    11:38 16.10.2026

  • 91 Охобохо

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Тъпата Елена":

    Не се грижи за ЕС, той бързо ще навакса. Има БВП 15 пъти по-голям от Русия. Обикновените руснаци да му мислят.

    11:38 16.10.2026

  • 92 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    То да не е кремче, да го "задейства"!

    11:39 16.10.2026

  • 93 Лу ата

    1 0 Отговор
    баба-крава се задейства, няма ли къде да си удовлетворява клептоманията. Евробабите ще ни вкарат във война

    11:40 16.10.2026

  • 94 Тошо

    0 0 Отговор
    Щети се, ама няма да стане.Взимай си подаянията от НПО тата и млъкни.

    11:40 16.10.2026

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