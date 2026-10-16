Елена Поптодорова: Чл. 4 би следвало да бъде задействан, това не е свещена крава

В заключенията на европейските лидери, които вече са договорени и днес трябва да излязат от този кризисен съвет на ЕС - Русия е посочена като извършител на дроновите атаки в Черно море.

Това заяви пред БНР Елена Поптодорова, бивш посланик на България в САЩ.

"Въпреки колебливостта на българското правителство и заобиколните и иносказателни споменавания на Русия, в заключенията на Европейския съвет, което значи и в позицията на България, вече влиза конкретното посочване на Русия като извършител на всички тези атаки", коментира тя. И добави:

"Очевидно отново отвън, през Брюксел, правителството е решило, че вече има доказателства, защото почти дословно ви цитирам съдържанието на този текст от заключенията, които са договорени - Русия отново превръща храните в оръжия. Изброяват се всички видове атаки, които Русия извършва в зоната на Черно море - пълен списък на всички саботажни агресивни действия, които Русия извършва в последните месеци, но включително и в предходния период на войната. Вече имаме официално - черно на бяло, посочване на Русия като основен виновник. В заключенията също така се посочва, че това е тежко нарушение на международното право. В тези заключения лидерите призовават за незабавно възстановяване на безопасното преминаване на корабите през Черно море".

По думите ѝ мораториума върху атаките срещу кораби в Черно море, за който България и Румъния ще поискат европейска подкрепа, е инструмент, но въпросът е доколко ефективен ще бъде той. Русия може спокойно да не се съобразява с него, изтъкна Поптодорова в предаването "Преди всички".

Според нея ползата е в това, че най-сетне трите черноморски държави - членове на НАТО, заставаме заедно - България, Румъния и Турция.

"Отново Румъния е като че ли някакви стъпки преди нас", отбеляза тя и изказа мнението си, че няма нужда да изчакваме, а трябва да сме по-енергични.

"Българското правителство вече е влязло в този канал на взаимодействие с Румъния и Турция. Днес се състои извънредно кризисно заседание на НАТО, за да се обсъжда отговор на тези дронови удари по търговски кораби в Черно море. България и Румъния са поводът. Затова беше много полезно, че Рюте покани двамата премиери на България и Румъния на тази среща. Очевидно се договарят общи действия. Става дума дори за създаване на нов център по сигурността в Черно море, който да бъде оборудван и подпомогнат от НАТО. Това е много елегантно подсказване, че ще се усили защитата, сигурността, отбраната по източния фланг на НАТО, но това означава същевременно и много по-засилена бойна подготовка на способностите".

По думите ѝ НАТО започва да се готви за засилване на способностите по брега. Очевидно има следващо доизпипване на начина, по който ще се комбинират способностите и усилията на трите държави, смята Поптодорова. Тя изтъкна, че ние имаме различно ниво на способности, като България е последна от трите държави.

"Тук се съдържа едно ясно предупреждение за това, че НАТО и съответно трите натовски държави по брега на Черно море сме в политическа, а и във военна бъдеща готовност да се защитаваме с всички средства".

Задействането на член 4 е също предупреждение и от това бяга правителството ни и от това се плашат - да не се възприеме едва ли не като войнстваща позиция на България срещу Русия, категорична бе Елена Поптодорова. Според нея член 4 е много полезен:

"Той би следвало да бъде задействан, включително като удивителен знак към агресора, че съществува колективна способност за защита и на нашите интереси, не само на украинските интереси. Много съжалявам, че нямахме куража да кажем, че искаме да го задействаме. Възможно е това да се обсъди заедно с Румъния и Турция. Това не е някаква свещена крава или нещо страшно, което да не се пипа, напротив - това е инструмент и той е самостоятелен, той не води непременно до най-тежкия член 5".

Бившият посланик в САЩ смята, че няма изненада в поведението на Доналд Тръмп. По думите ѝ се следва някакъв калкулиран лично от Тръмп икономически интерес.