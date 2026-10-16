Елена Поптодорова: Чл. 4 би следвало да бъде задействан, това не е свещена крава

В заключенията на европейските лидери, които вече са договорени и днес трябва да излязат от този кризисен съвет на ЕС - Русия е посочена като извършител на дроновите атаки в Черно море.
Това заяви пред БНР Елена Поптодорова, бивш посланик на България в САЩ.
"Въпреки колебливостта на българското правителство и заобиколните и иносказателни споменавания на Русия, в заключенията на Европейския съвет, което значи и в позицията на България, вече влиза конкретното посочване на Русия като извършител на всички тези атаки", коментира тя. И добави:
"Очевидно отново отвън, през Брюксел, правителството е решило, че вече има доказателства, защото почти дословно ви цитирам съдържанието на този текст от заключенията, които са договорени - Русия отново превръща храните в оръжия. Изброяват се всички видове атаки, които Русия извършва в зоната на Черно море - пълен списък на всички саботажни агресивни действия, които Русия извършва в последните месеци, но включително и в предходния период на войната. Вече имаме официално - черно на бяло, посочване на Русия като основен виновник. В заключенията също така се посочва, че това е тежко нарушение на международното право. В тези заключения лидерите призовават за незабавно възстановяване на безопасното преминаване на корабите през Черно море".
По думите ѝ мораториума върху атаките срещу кораби в Черно море, за който България и Румъния ще поискат европейска подкрепа, е инструмент, но въпросът е доколко ефективен ще бъде той. Русия може спокойно да не се съобразява с него, изтъкна Поптодорова в предаването "Преди всички".
Според нея ползата е в това, че най-сетне трите черноморски държави - членове на НАТО, заставаме заедно - България, Румъния и Турция.
"Отново Румъния е като че ли някакви стъпки преди нас", отбеляза тя и изказа мнението си, че няма нужда да изчакваме, а трябва да сме по-енергични.
"Българското правителство вече е влязло в този канал на взаимодействие с Румъния и Турция. Днес се състои извънредно кризисно заседание на НАТО, за да се обсъжда отговор на тези дронови удари по търговски кораби в Черно море. България и Румъния са поводът. Затова беше много полезно, че Рюте покани двамата премиери на България и Румъния на тази среща. Очевидно се договарят общи действия. Става дума дори за създаване на нов център по сигурността в Черно море, който да бъде оборудван и подпомогнат от НАТО. Това е много елегантно подсказване, че ще се усили защитата, сигурността, отбраната по източния фланг на НАТО, но това означава същевременно и много по-засилена бойна подготовка на способностите".
По думите ѝ НАТО започва да се готви за засилване на способностите по брега. Очевидно има следващо доизпипване на начина, по който ще се комбинират способностите и усилията на трите държави, смята Поптодорова. Тя изтъкна, че ние имаме различно ниво на способности, като България е последна от трите държави.
"Тук се съдържа едно ясно предупреждение за това, че НАТО и съответно трите натовски държави по брега на Черно море сме в политическа, а и във военна бъдеща готовност да се защитаваме с всички средства".
Задействането на член 4 е също предупреждение и от това бяга правителството ни и от това се плашат - да не се възприеме едва ли не като войнстваща позиция на България срещу Русия, категорична бе Елена Поптодорова. Според нея член 4 е много полезен:
"Той би следвало да бъде задействан, включително като удивителен знак към агресора, че съществува колективна способност за защита и на нашите интереси, не само на украинските интереси. Много съжалявам, че нямахме куража да кажем, че искаме да го задействаме. Възможно е това да се обсъди заедно с Румъния и Турция. Това не е някаква свещена крава или нещо страшно, което да не се пипа, напротив - това е инструмент и той е самостоятелен, той не води непременно до най-тежкия член 5".
Бившият посланик в САЩ смята, че няма изненада в поведението на Доналд Тръмп. По думите ѝ се следва някакъв калкулиран лично от Тръмп икономически интерес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Трол
Коментиран от #32, #78
10:14 16.10.2026
4 Скрий се
Или по-добре иди на фронта, да плашиш войниците.
Коментиран от #85, #89
10:14 16.10.2026
5 Перо
10:15 16.10.2026
6 Нямам търпение да почне войната с Русия,
Коментиран от #34
10:15 16.10.2026
7 Неразбралите
А след като те мълчат, защо разни родни "капацитети" (с изтекъл срок на годност) сънуват някви "членове"
10:15 16.10.2026
8 Елена Поптодорова
10:15 16.10.2026
9 авантгард
Толкова им е претенцията на право, международно.
10:15 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 провициалист
Тя е и бивш преводач на комунистическия лидер Тодор Живков.
Коментиран от #14, #52
10:17 16.10.2026
12 Елена Глайтгелена
10:17 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ужас
10:19 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 До тази крадла ли опря
10:20 16.10.2026
18 Лама
Използвайте скъпи кремове за лице и вавазелин за останалото.
10:22 16.10.2026
19 Попкремова
10:22 16.10.2026
20 Хаха
10:23 16.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тая нощна
10:24 16.10.2026
23 НАТЮ стана за смях!
10:24 16.10.2026
24 Един
10:26 16.10.2026
25 НАТО няма да мръдне пръста за нас!
10:26 16.10.2026
26 Тая крадла ли
10:27 16.10.2026
27 Някой може ли да ми каже
10:27 16.10.2026
28 Геро
С изстекал срок на годност са!
10:30 16.10.2026
29 НА ТАЯ КРАНТА
10:30 16.10.2026
30 ?????
Имайте малко срам.
Тая пък що ни я причинявате?
10:30 16.10.2026
31 ДАЙТЕ И БЕ ДАЙТЕ
10:33 16.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
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36 така, де
10:43 16.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мухаа ха!
10:46 16.10.2026
40 Дзак
10:49 16.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Коле Цолов
10:52 16.10.2026
44 Ами
10:52 16.10.2026
45 Рамбо Силек
10:56 16.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 фбр
10:59 16.10.2026
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54 Гост
11:06 16.10.2026
55 Предложение!
Тая мераклийка за война с Русия,само да си покаже главата от окопа и руснаците ще хукнат обратно,виждайки този страшен Птеродактил...!
11:07 16.10.2026
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59 ПолуУспокоен!
НО!
Нацяло ще се успокоя,ако чуя по въпроса и Хубавото Наде...!
Коментиран от #66
11:11 16.10.2026
60 наблюдател
11:11 16.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
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64 Георги
11:15 16.10.2026
65 Мухахаха
11:16 16.10.2026
66 Георги
До коментар #59 от "ПолуУспокоен!":и на мони трабанта
11:16 16.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Някой си
11:16 16.10.2026
69 Край
11:16 16.10.2026
70 Оффф ,
11:18 16.10.2026
71 До кога
11:19 16.10.2026
72 Иванов
11:19 16.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Моряка
11:22 16.10.2026
76 няма тежест
11:23 16.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ИСТИНАТА
До коментар #3 от "Трол":По кой Закон в Избирателните списъци фигурират "мъртви души"?
Фалшифицира ли ЦИК изборите чрез "мъртвите души"
Не зная социолозите по телевизиите как си натъкмяват реpултатите,
но ето допитване, в което всеки може да участва.
OFFNews
За кого ще гласувате на изборите на 25 октомври?
Общо гласували : 5381
Период за гласуване 2026-09-28 до 2026-10-23
Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков
0,65% (35)
Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов
0,19% (10)
Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков
0,72% (39)
АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ и Георги Димитров Кандев
68,33% (3677)
Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов
0,07% (4)
Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова
0,02% (1)
Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова
0,04% (2)
Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев
0,20% (11)
Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев
0,54% (29)
Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски
0,02% (1)
Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин
5,45% (293)
Александър Трифонов Томов и Александър Цветанов Гарибов
0,13% (7)
Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев
0,02% (1)
Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев
0,13% (7)
Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов
0,07% (4)
Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов
0,02% (1)
Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов
0,76% (41)
Иван Маркос Христанов и Сто
11:24 16.10.2026
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80 Тъпата Елена
Коментиран от #91
11:25 16.10.2026
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84 Зеления
Да обаче години наред тя твърдеше пред медиите, че кражба няма, а е излязла пред магазина да говори по телефона и е щяла да се върне да плати.
След година и половина при приключване на делото и осъдителната й присъда излизат протоколите от заседанието на съда и полицията, в които се вижда, че още при разпита й в полицията е направила самопризнания за кражбата.
И тази особа я канят по медиите да дава коментари и да бъде морален стожер на обществото.
11:28 16.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Емил
Които разбрал разбрал както се изразява един колега коментатор!
11:31 16.10.2026
87 Тая клептоманка
11:33 16.10.2026
88 Галина Колева
11:34 16.10.2026
89 мъж на средна възраст
До коментар #4 от "Скрий се":Имам желание да ме осинови.С тази голяма пенсия ще и изпълнявам желанията.Ленчето и на 73 години хваща окото с това запазено тяло.По-добре тя,отколкота някоя празноглава кифла.Знае много защото беше лична преводачка на Т.Живков.
11:35 16.10.2026
90 Парфюм
11:38 16.10.2026
91 Охобохо
До коментар #80 от "Тъпата Елена":Не се грижи за ЕС, той бързо ще навакса. Има БВП 15 пъти по-голям от Русия. Обикновените руснаци да му мислят.
11:38 16.10.2026
92 az СВО Победа 81
11:39 16.10.2026
93 Лу ата
11:40 16.10.2026
94 Тошо
11:40 16.10.2026