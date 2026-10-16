Голям протест и автошествие „За по-високи доходи” блокира центъра на София

Ден, след като финансовото министерство обяви основните сметки в бюджета за догодина, КНСБ организира протест и автошествие с искане за по-високи доходи. Протестиращи от няколко различни сфери настояват за увеличение с поне 10% на възнагражденията с Бюджет 2027, съобщи Нова тв.

Вместо 660 евро, те искат минималната работна заплата да бъде 690 евро. Недоволните не са съгласни и с предложените 5 процента увеличение на заплатите в държавния сектор, като настояват за поне 10 на 100.

Демонстрацията започна малко преди 12.00 ч. в София. В 12.30 ч ще има автошествие, което ще доведе до затварянето на голяма част от центъра на София. Колите ще преминат през „Цар Освободител”, бул. „Цариградско шосе” и Площад на авиацията. След това пътя им наобратно ще премине през булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „България”, бул. „Академик Иван Гешов”, както и бул. „Цар Борис Трети”. Автошествието ще завърши на площад „Независимост”.

Протестиращите заплашиха, че ако исканията им не бъдат чути, ще продължат с протестите.

Демонстрации през седмицата имаше в няколко града в страната, сред които Варна, Русе и Шумен.

„Предложените 5% са социална жестокост, прикрита зад бюджетна дисциплина. Вярваме, че потреблението и високото потребление са най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов в студиото на „Здравей, България“.

Той коментира тезата, че увеличението на възнагражденията може да доведе до поскъпване на стоките и услугите, което да обезсмисли ръста на доходите.

Вицепрезидентът на КНСБ постави въпроса и за ежедневните разходи на работещите. По думите му кафето, закуската и обядът може да струват средно около 15 евро на ден.

„Това за 22 работни дни са 330 евро“, посочи Капитанов. Той коментира, че след тези разходи от ниските заплати остават ограничени средства за останалите нужди на домакинствата. Синдикалистът подчерта, че КНСБ настоява за минимална работна заплата от 690 евро.

В разговора беше поставен и въпросът дали увеличението на възнагражденията може да доведе до ново поскъпване, което да изяде ръста на доходите. В отговор Капитанов заяви, че според синдиката по-високото потребление е начин за увеличаване на приходите в държавния бюджет.

„Ние считаме и вярваме, че потреблението и високото потребление са най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“, подчерта той.