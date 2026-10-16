Голям протест и автошествие „За по-високи доходи” блокира центъра на София

Ден, след като финансовото министерство обяви основните сметки в бюджета за догодина, КНСБ организира протест и автошествие с искане за по-високи доходи. Протестиращи от няколко различни сфери настояват за увеличение с поне 10% на възнагражденията с Бюджет 2027, съобщи Нова тв.
Вместо 660 евро, те искат минималната работна заплата да бъде 690 евро. Недоволните не са съгласни и с предложените 5 процента увеличение на заплатите в държавния сектор, като настояват за поне 10 на 100.
Демонстрацията започна малко преди 12.00 ч. в София. В 12.30 ч ще има автошествие, което ще доведе до затварянето на голяма част от центъра на София. Колите ще преминат през „Цар Освободител”, бул. „Цариградско шосе” и Площад на авиацията. След това пътя им наобратно ще премине през булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „България”, бул. „Академик Иван Гешов”, както и бул. „Цар Борис Трети”. Автошествието ще завърши на площад „Независимост”.
Протестиращите заплашиха, че ако исканията им не бъдат чути, ще продължат с протестите.
Демонстрации през седмицата имаше в няколко града в страната, сред които Варна, Русе и Шумен.
„Предложените 5% са социална жестокост, прикрита зад бюджетна дисциплина. Вярваме, че потреблението и високото потребление са най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов в студиото на „Здравей, България“.
Той коментира тезата, че увеличението на възнагражденията може да доведе до поскъпване на стоките и услугите, което да обезсмисли ръста на доходите.
Вицепрезидентът на КНСБ постави въпроса и за ежедневните разходи на работещите. По думите му кафето, закуската и обядът може да струват средно около 15 евро на ден.
„Това за 22 работни дни са 330 евро“, посочи Капитанов. Той коментира, че след тези разходи от ниските заплати остават ограничени средства за останалите нужди на домакинствата. Синдикалистът подчерта, че КНСБ настоява за минимална работна заплата от 690 евро.
В разговора беше поставен и въпросът дали увеличението на възнагражденията може да доведе до ново поскъпване, което да изяде ръста на доходите. В отговор Капитанов заяви, че според синдиката по-високото потребление е начин за увеличаване на приходите в държавния бюджет.
„Ние считаме и вярваме, че потреблението и високото потребление са най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“, подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #5, #10, #22
13:09 16.10.2026
2 Точка Омега Последни Времена
Коментиран от #11
13:10 16.10.2026
3 Протестиращите работещи
13:11 16.10.2026
4 Ми то добре, обаче
Коментиран от #24, #31
13:11 16.10.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "провинциалист":В Еврозоната си, колкото и Косово и Черна гора вече 20г са там.
13:11 16.10.2026
6 Тик-Ток
13:12 16.10.2026
7 АГАТ а Кристи
Най-много до месец ще затропат тенджери и тиган с чирпаци !
Тогава Рундьо ще се покаже ли с юмручето ???
13:13 16.10.2026
8 Добър
Коментиран от #32
13:14 16.10.2026
9 Тик-Ток
13:15 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Точка Омега Последни Времена":Някога Спасителят помоли да Го ОТМИНЕ ТАЗИ ЧАША защото знаеше какво го чака Ние май ще я изпием до дъното Писано е и ще стане И война голяма ще има Честно казано хем искам да го изпитам хем ако може да не го Да бъде както е ПИСАНО
13:16 16.10.2026
12 Колко голям?
13:17 16.10.2026
13 Има ни пак
Коментиран от #40
13:21 16.10.2026
14 Така е
13:24 16.10.2026
15 Ролан
13:27 16.10.2026
16 Тошо
Коментиран от #18, #21, #25
13:28 16.10.2026
17 евро зле
Коментиран от #20
13:30 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Стенли
13:32 16.10.2026
20 Георги
До коментар #17 от "евро зле":пропуснал си съдействието на чичо румен, който сега се прави, че не е участвал.
13:35 16.10.2026
21 „Бай”
До коментар #16 от "Тошо":„Ами кгде си трагнал без пари ве.”..😀
13:40 16.10.2026
22 Европеец
До коментар #1 от "провинциалист":Заглавието малко смотано. Колко да е голям тоя протест, като се вижда че е много рехав..... Протест организиран от казино нпо-каквито са тия синдикати... Мисля че истинските протести ще бъдат през пролетта, когато минем на по-скъпия ток...
13:40 16.10.2026
23 Васил
13:43 16.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Добър
До коментар #16 от "Тошо":Защо ли не стачкуват пенсионерите, чието оцеляване е под въпрос, а хора позволяващи си употреба на МПС за щяло и за не щяло. Има нещо гнило в цялата тая работа. Намирисва на намеса на недоволни политици, които използват наивността на неориентирани граждани.
13:46 16.10.2026
26 ккк
13:50 16.10.2026
27 Номерът на
13:51 16.10.2026
28 Перо
Коментиран от #38, #81
13:53 16.10.2026
29 Абсурдистан
13:54 16.10.2026
30 Ала - бала
Коментиран от #79
13:54 16.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Коментар
До коментар #8 от "Добър":Днес гледах синдикалиста вицепрезидент Капитанов, само коженото яке, с което беше в Нова ТВ е над 1 мин РЗ.
13:56 16.10.2026
33 Веселинов
13:57 16.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Този коментар е премахнат от модератор.
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42 Мандо
14:03 16.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
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45 Реалист
14:04 16.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 На снимката
14:07 16.10.2026
48 БАЙ ---ХОЙ
14:11 16.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ежко
14:12 16.10.2026
51 Знаещ
На тъча загряват хиляди желаещи.
14:18 16.10.2026
52 Хомосексуален транссексуал
14:18 16.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Да тоя
14:22 16.10.2026
55 А протестите срещу еврозоната,
Те бяха поне 10 пъти по-големи, но ви заповядаха да ги игнорирате и сега и вие обедняхте...
Коментиран от #76
14:23 16.10.2026
56 Парпърляк
14:26 16.10.2026
57 Име
Радев и олигарсите му ограбиха парите за 2027 г.
14:26 16.10.2026
58 Софиянец
14:26 16.10.2026
59 Перник
14:27 16.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Факт
14:28 16.10.2026
62 Реалист
14:29 16.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Мария
14:29 16.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Троянец
14:31 16.10.2026
68 голям
14:33 16.10.2026
69 някой
Коментиран от #74
14:34 16.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
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76 Анонимен
До коментар #55 от "А протестите срещу еврозоната,":55 ти си беден изобщо 55 нали твоят червен месия вече е на власт защо не забогатя хахаха как те изментри само месията ти
Коментиран от #87, #91
14:37 16.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Анонимен
До коментар #30 от "Ала - бала":ПОРЪЧКАВО БЕШЕ И БАНДИТИТЕ ВИЛНЕЕЩИ ИЗ СОФИЯ ТРОШЕХА ПАЛЕХА РУШАХА А РАДЕВ ЗАВЛАДЯ ВСИЧКО ТУК ПОРЪЧКАВО ЗА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ
14:39 16.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Анонимен
До коментар #28 от "Перо":А РАДЕВ КАК СИ ЗАРАБОТВА ЛУКСЪТ МИЛИОНИТЕ ИЛИ ПЪК ЙОТОВА ХАХАХАХА
Коментиран от #86
14:40 16.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Смъртта
14:41 16.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Промяна
До коментар #81 от "Анонимен":ПИТАЙ ТИКВАТА ТОЙ ЗНАЕ
Коментиран от #93
14:48 16.10.2026
87 Перо
До коментар #76 от "Анонимен":По-голям ментрач от Борисов няма и няма да има.
Коментиран от #92
14:49 16.10.2026
88 Факт
14:50 16.10.2026
89 Павел Пенев
Коментиран от #99
14:50 16.10.2026
90 Сатана Z
Премахването на плоският данък от 10% което е две надници от минамлната ще даде на хората с ниски доходи глътка въздух в борбата им за оцеляване
14:51 16.10.2026
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94 Перо
До коментар #92 от "Анонимен":До колкото знам Тиквата още не е върнал червения си партиен билет от БКП......Изментрил те е яко пич.И верно-обясни каква е тая герберистанска дума?Това е нещо ново дори и за теб.
14:55 16.10.2026
95 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Обявяване на война на дребния и среден бизнес, работещите хора, най-нуждаещите се.
📑 Представиха в сряда в Министерски съвет захаросана версия без основните параметри. Вчера внесоха в Брюксел реалния проект. Скоба: запазена марка на прогресистите е да разбираме какво правят от чужбина.
📯Лятото твърдяха, че бюджетът за 2026 не бил техен, а бил на предишните. Радев го каза. И щели да покажат какво могат в този през 2027. Завесата на моженето се повдига от Брюксел. И се вижда филм на ужасите.
📤 За втори път за 6 месеца вдигат осигуровките! Прекалиха. Удрят работещите хора, откъдето трябва да дойдат парите за заплатите им, новите коли, скрападжийско въоръжение....
📈 Увеличават дълга с нови 7 млрд.евро. Засега. Вече взеха полутайно поне 7, а не се знае и какво се е натрупало от Боташ. Още крие протокола. Лихвите скачат с всеки нов дълг. Вкараха ни в дългова спирала.
📊 Щяха да са на 3% дефицит. И това излъгаха - минимум - 4.0% Вероятно ще е много повече. Нула реформи. Нищо!
📈 Вдигат данъци, облагат ваучери. Минималната заплата пада на 660 евро, а по формулата трябваше да е 690. В Европа най-ниски са Латвия (780 евро), Румъния ( 795), Унгария (838)....
👎 Некадърници, тунеядци, страхливци, които ни тласкат към финансова криза. Изпуснаха времето за радикални реформи през пролетта и лятото. С този бюджет изпуснаха възможността и за козметични реформи. Който ще управлява след тях трябва да е нещо средно между н
14:56 16.10.2026
96 Идвам
14:56 16.10.2026
97 Калоян Методиев бивш шеф на радев
14:57 16.10.2026
98 Град Козлодуй
До коментар #93 от "Анонимен":Тиквоча яко ти е изгладил мозъка.
14:58 16.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Най-богатият град протестира
15:01 16.10.2026
101 Хихихи
15:02 16.10.2026
102 Промяна
15:04 16.10.2026
103 604
15:06 16.10.2026
104 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
105 Цвете
15:09 16.10.2026
106 койдазнай
Чудеса не стават, разликата се покрива от дългове. И в един момент те ще трябват да се връщат, съответно доходите ще спаднат в пъти!
15:13 16.10.2026