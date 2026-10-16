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Голям протест и автошествие „За по-високи доходи” блокира центъра на София

Голям протест и автошествие „За по-високи доходи” блокира центъра на София

16 Октомври, 2026 13:07 1 958 106

  • протест-
  • шествие-
  • доходи

Демонстрацията започна в 12.00 ч.

Голям протест и автошествие „За по-високи доходи” блокира центъра на София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ден, след като финансовото министерство обяви основните сметки в бюджета за догодина, КНСБ организира протест и автошествие с искане за по-високи доходи. Протестиращи от няколко различни сфери настояват за увеличение с поне 10% на възнагражденията с Бюджет 2027, съобщи Нова тв.

Вместо 660 евро, те искат минималната работна заплата да бъде 690 евро. Недоволните не са съгласни и с предложените 5 процента увеличение на заплатите в държавния сектор, като настояват за поне 10 на 100.

Демонстрацията започна малко преди 12.00 ч. в София. В 12.30 ч ще има автошествие, което ще доведе до затварянето на голяма част от центъра на София. Колите ще преминат през „Цар Освободител”, бул. „Цариградско шосе” и Площад на авиацията. След това пътя им наобратно ще премине през булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „България”, бул. „Академик Иван Гешов”, както и бул. „Цар Борис Трети”. Автошествието ще завърши на площад „Независимост”.

Протестиращите заплашиха, че ако исканията им не бъдат чути, ще продължат с протестите.

Демонстрации през седмицата имаше в няколко града в страната, сред които Варна, Русе и Шумен.

„Предложените 5% са социална жестокост, прикрита зад бюджетна дисциплина. Вярваме, че потреблението и високото потребление са най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов в студиото на „Здравей, България“.

Той коментира тезата, че увеличението на възнагражденията може да доведе до поскъпване на стоките и услугите, което да обезсмисли ръста на доходите.

Вицепрезидентът на КНСБ постави въпроса и за ежедневните разходи на работещите. По думите му кафето, закуската и обядът може да струват средно около 15 евро на ден.

„Това за 22 работни дни са 330 евро“, посочи Капитанов. Той коментира, че след тези разходи от ниските заплати остават ограничени средства за останалите нужди на домакинствата. Синдикалистът подчерта, че КНСБ настоява за минимална работна заплата от 690 евро.

В разговора беше поставен и въпросът дали увеличението на възнагражденията може да доведе до ново поскъпване, което да изяде ръста на доходите. В отговор Капитанов заяви, че според синдиката по-високото потребление е начин за увеличаване на приходите в държавния бюджет.

„Ние считаме и вярваме, че потреблението и високото потребление са най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“, подчерта той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    63 3 Отговор
    Необяснимо! Нали сме в еврозоната?

    Коментиран от #5, #10, #22

    13:09 16.10.2026

  • 2 Точка Омега Последни Времена

    37 3 Отговор
    Скоро няма да има заплата, а числото 666 на дясната длант или челото.

    Коментиран от #11

    13:10 16.10.2026

  • 3 Протестиращите работещи

    69 5 Отговор
    Само от администрацията на хранилка.

    13:11 16.10.2026

  • 4 Ми то добре, обаче

    60 17 Отговор
    Държавния сектор е пълен с нищоправещи калинки. Грамотните хора отдавна са се ориентирали и изобщо не им пука за високите цени, защото изкарват пари с труда си и не чакат МРЗ в края на месеца.

    Коментиран от #24, #31

    13:11 16.10.2026

  • 5 честен ционист

    36 6 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    В Еврозоната си, колкото и Косово и Черна гора вече 20г са там.

    13:11 16.10.2026

  • 6 Тик-Ток

    58 15 Отговор
    Платени протестъри на Тиквата ,плащат по 50€

    13:12 16.10.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    21 51 Отговор
    Това не е нищо!!!
    Най-много до месец ще затропат тенджери и тиган с чирпаци !
    Тогава Рундьо ще се покаже ли с юмручето ???

    13:13 16.10.2026

  • 8 Добър

    69 6 Отговор
    Нали са скъпи горивата! Какви са тези автошествия? Само блокират нормалния живот на хората, които работят и гледат семейства. Какво искат? Да се сърдят на прасетата и насилственото въвеждане на еврото.

    Коментиран от #32

    13:14 16.10.2026

  • 9 Тик-Ток

    60 14 Отговор
    Значи Тиквата Прасето и Простокирчовците ви докараха и чумата и холерата в България с юрото,а сега обвинявате Пилота за високите цени

    13:15 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Точка Омега Последни Времена":

    Някога Спасителят помоли да Го ОТМИНЕ ТАЗИ ЧАША защото знаеше какво го чака Ние май ще я изпием до дъното Писано е и ще стане И война голяма ще има Честно казано хем искам да го изпитам хем ако може да не го Да бъде както е ПИСАНО

    13:16 16.10.2026

  • 12 Колко голям?

    11 27 Отговор
    Не стига, че сте гладни, а сега ще сте и прегракнали! Вместо да кряскате стягайте си редиците да гласувате за наркобулята. Тя ще ви инструктират за доходите!

    13:17 16.10.2026

  • 13 Има ни пак

    48 7 Отговор
    Тия хора май искат да се върне Бойко с неговите схеми и сигурно ще им е по добре.

    Коментиран от #40

    13:21 16.10.2026

  • 14 Така е

    46 2 Отговор
    Много голям беше, имаше поне 30 души, ако не и повече.

    13:24 16.10.2026

  • 15 Ролан

    35 3 Отговор
    Протестът е изключително многоброен 😉,съдейки по Тв репортажи и тази снима...

    13:27 16.10.2026

  • 16 Тошо

    33 1 Отговор
    Тодор Капитанов не е прав, 15евро на ден за кафе, закуска и обяд.Това си е пълно разточителство.Аз например сутрин кафето си го пия в къщи, не закусвам защото и това си е разход, а обяд си нося от в къщи като в индийски сериал и така не харча 15евро на ден.В противен случай моята заплата от 850евро не стига само да покрия по 15евро за мен, жената и детето.

    Коментиран от #18, #21, #25

    13:28 16.10.2026

  • 17 евро зле

    41 6 Отговор
    Кой въведе еврото в България - правителството на Желязков в съдружие - виновниците са ГЕРБ-СДС, ПП$ДБ, ДПС-НН, БСП, ИТН.

    Коментиран от #20

    13:30 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стенли

    18 2 Отговор
    А какво ще случи , ако одобрят 34% на газът 🤨,дори и 20 % , заедно със скъпия ток и спирането на ежемесечното плащане на компенсациите за ток , на фирми и предприятия ,плюс безумни скъпите горива , които очевидно тази зима ще останат на тези нива , се задава перфектната ценова буря , дето казваше Киселова, да ни яка гърбината 🤔😕

    13:32 16.10.2026

  • 20 Георги

    13 22 Отговор

    До коментар #17 от "евро зле":

    пропуснал си съдействието на чичо румен, който сега се прави, че не е участвал.

    13:35 16.10.2026

  • 21 „Бай”

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Тошо":

    „Ами кгде си трагнал без пари ве.”..😀

    13:40 16.10.2026

  • 22 Европеец

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Заглавието малко смотано. Колко да е голям тоя протест, като се вижда че е много рехав..... Протест организиран от казино нпо-каквито са тия синдикати... Мисля че истинските протести ще бъдат през пролетта, когато минем на по-скъпия ток...

    13:40 16.10.2026

  • 23 Васил

    33 2 Отговор
    Когато беше Боко на власт КНСБ не си показваха носовете криеха се като плъхове.

    13:43 16.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Добър

    28 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тошо":

    Защо ли не стачкуват пенсионерите, чието оцеляване е под въпрос, а хора позволяващи си употреба на МПС за щяло и за не щяло. Има нещо гнило в цялата тая работа. Намирисва на намеса на недоволни политици, които използват наивността на неориентирани граждани.

    13:46 16.10.2026

  • 26 ккк

    23 2 Отговор
    какви стачки нали сме в отбора на богатите , всичко е Ок потребяваме демократична газ и петрол и защитаваме укрия , какво ми стачкуват като всичко е цветя и рози

    13:50 16.10.2026

  • 27 Номерът на

    9 0 Отговор
    китайката !

    13:51 16.10.2026

  • 28 Перо

    26 1 Отговор
    В колко частни фирми има КНСБ? Мошениците със измислени заплати от вноски на работниците, могат само да ръчкат правителството за заплати, без да мислят как се заработват! Този измислен профсъюз за доживотни заплати на управниците, не дава никакви бенефити за работниците, които ги финансират!

    Коментиран от #38, #81

    13:53 16.10.2026

  • 29 Абсурдистан

    4 13 Отговор
    Стадото започва да се пробужда. Може би.

    13:54 16.10.2026

  • 30 Ала - бала

    22 2 Отговор
    Само като видиш всички колко са лилаво облечени ти става ясно, че е поръчково мероприятие.

    Коментиран от #79

    13:54 16.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Коментар

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Добър":

    Днес гледах синдикалиста вицепрезидент Капитанов, само коженото яке, с което беше в Нова ТВ е над 1 мин РЗ.

    13:56 16.10.2026

  • 33 Веселинов

    24 1 Отговор
    ГЕРБ няма да спрат с опитите си да дестабилизират Държавата. Радев им затвори кранчетата и не могат да крадат.

    13:57 16.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мандо

    14 2 Отговор
    Голям голям колко да е голям като гледам 2-300 човека хахахахаха някой ще си помисли че са излезли 50к да протестират

    14:03 16.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Реалист

    2 0 Отговор
    Щото ставам много лош

    14:04 16.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 На снимката

    17 2 Отговор
    не виждам голям протест

    14:07 16.10.2026

  • 48 БАЙ ---ХОЙ

    5 14 Отговор
    ДРУГАРИТЕ. КОМУНИСТИ. ВРЕМЕ. Е. ДА. СИ. ХОДИТЕ. ОТ. ВЛАСТА. НЕ. МОЖЕТЕ. ДА. УПРАВЛЯВАТЕ. ДЪРЖАВАТА. НЕЩАСТНИЦИ. НЕКАДЪРНИ .

    14:11 16.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ежко

    10 3 Отговор
    По-високи доходи,без повече труд или стока е пряко спускане по наклонената писта на на инфлацията.Само не виждам как ЕЦБ ще ви го разреши....

    14:12 16.10.2026

  • 51 Знаещ

    15 3 Отговор
    Държавните служители,като не са доволни,решението е лесно,да си подадат оставките и да напуснат.
    На тъча загряват хиляди желаещи.

    14:18 16.10.2026

  • 52 Хомосексуален транссексуал

    3 3 Отговор
    Не трябва да се стига до такива протести. Парите не са най-важното в живота.

    14:18 16.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Да тоя

    3 0 Отговор
    Неше от баш големите цели 3 автобусни спирки на линия 218

    14:22 16.10.2026

  • 55 А протестите срещу еврозоната,

    14 4 Отговор
    която ни направи бедни, показвахте ли ги?

    Те бяха поне 10 пъти по-големи, но ви заповядаха да ги игнорирате и сега и вие обедняхте...

    Коментиран от #76

    14:23 16.10.2026

  • 56 Парпърляк

    6 1 Отговор
    Не повече от 200 хрантутника виждам на снимката

    14:26 16.10.2026

  • 57 Име

    4 3 Отговор
    ДБ за бюджета: Няма пилот в самолета. Реалният дефицит за 2027 г. е 5%, вървим към катастрофа.
    Радев и олигарсите му ограбиха парите за 2027 г.

    14:26 16.10.2026

  • 58 Софиянец

    7 2 Отговор
    А от къде бюджет за вашите минимални заплати е? Да бяхте протестирали с народа срещу кафявото евро! Сега вече е късно, в клуба на богатите сме! Заминавайте да протестирате пред централата на ппдб-герб-дпс!!!

    14:26 16.10.2026

  • 59 Перник

    6 3 Отговор
    Гоуем е протеста -185 човека......хахахахаха

    14:27 16.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Факт

    4 2 Отговор
    Добре дошли в клуба на богатите.Така ще е.И да знаете,ей-еврото не е виновно.

    14:28 16.10.2026

  • 62 Реалист

    6 1 Отговор
    Явно ще сме лоши...та ееева у сказания червен сайт!

    14:29 16.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мария

    8 2 Отговор
    Няма как държавата да е основният работодател. Ще плащаме заплати на учители, полицаи, военни и държавни служители със заеми. Сметката не излиза.на който не му изнася да ходи в частния сектор.

    14:29 16.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Троянец

    11 1 Отговор
    Измислен профсъюз-измислен протест.Важно е хрантутника Пламен да е "президент"-пък било то и на жп.вагонетка......

    14:31 16.10.2026

  • 68 голям

    2 1 Отговор
    е, колко да е голям?

    14:33 16.10.2026

  • 69 някой

    9 2 Отговор
    Да благодарим на Боко и Теменужка за фалшификациите! Добре дошли в клуба на богатите!

    Коментиран от #74

    14:34 16.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "А протестите срещу еврозоната,":

    55 ти си беден изобщо 55 нали твоят червен месия вече е на власт защо не забогатя хахаха как те изментри само месията ти

    Коментиран от #87, #91

    14:37 16.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ала - бала":

    ПОРЪЧКАВО БЕШЕ И БАНДИТИТЕ ВИЛНЕЕЩИ ИЗ СОФИЯ ТРОШЕХА ПАЛЕХА РУШАХА А РАДЕВ ЗАВЛАДЯ ВСИЧКО ТУК ПОРЪЧКАВО ЗА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    14:39 16.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    А РАДЕВ КАК СИ ЗАРАБОТВА ЛУКСЪТ МИЛИОНИТЕ ИЛИ ПЪК ЙОТОВА ХАХАХАХА

    Коментиран от #86

    14:40 16.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Смъртта

    9 1 Отговор
    Голям протест, аууууу огромен, няма място игла да падне. Тука не става въпрос за никакви заплати да го знаете, КНСБ няма нищо общо с това за което е създадена....използва се от точно тея къде не искат да ви дават пари. Предишния шеф там, беше ми комшия и от доктор хирург със скромен живот, почна да строи палати и да купува иомти, след като стана председател, а ???? добра заплата е имал....не държавната а на тея хубавците къде им дадоха парите от БНБ, с професия милионер....

    14:41 16.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Анонимен":

    ПИТАЙ ТИКВАТА ТОЙ ЗНАЕ

    Коментиран от #93

    14:48 16.10.2026

  • 87 Перо

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Анонимен":

    По-голям ментрач от Борисов няма и няма да има.

    Коментиран от #92

    14:49 16.10.2026

  • 88 Факт

    3 0 Отговор
    А баба Янка що рече на даскалиците!?

    14:50 16.10.2026

  • 89 Павел Пенев

    4 2 Отговор
    Боко тиквата и Шишко пробват за да видят какви протести могат да предизвикат,но нищо не се получи с КНСБ и герберския мухльо Пламен.

    Коментиран от #99

    14:50 16.10.2026

  • 90 Сатана Z

    2 0 Отговор
    За съжаление бюджетът на България вече се определя от Брюксел а в него няма излишък за увеличаване на МРЗ.В клуба на богатите има и бедни.
    Премахването на плоският данък от 10% което е две надници от минамлната ще даде на хората с ниски доходи глътка въздух в борбата им за оцеляване

    14:51 16.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Анонимен":

    До колкото знам Тиквата още не е върнал червения си партиен билет от БКП......Изментрил те е яко пич.И верно-обясни каква е тая герберистанска дума?Това е нещо ново дори и за теб.

    14:55 16.10.2026

  • 95 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    1 2 Отговор
    Бюджетът се оказва гилотина.
    Обявяване на война на дребния и среден бизнес, работещите хора, най-нуждаещите се.

    📑 Представиха в сряда в Министерски съвет захаросана версия без основните параметри. Вчера внесоха в Брюксел реалния проект. Скоба: запазена марка на прогресистите е да разбираме какво правят от чужбина.

    📯Лятото твърдяха, че бюджетът за 2026 не бил техен, а бил на предишните. Радев го каза. И щели да покажат какво могат в този през 2027. Завесата на моженето се повдига от Брюксел. И се вижда филм на ужасите.

    📤 За втори път за 6 месеца вдигат осигуровките! Прекалиха. Удрят работещите хора, откъдето трябва да дойдат парите за заплатите им, новите коли, скрападжийско въоръжение....

    📈 Увеличават дълга с нови 7 млрд.евро. Засега. Вече взеха полутайно поне 7, а не се знае и какво се е натрупало от Боташ. Още крие протокола. Лихвите скачат с всеки нов дълг. Вкараха ни в дългова спирала.

    📊 Щяха да са на 3% дефицит. И това излъгаха - минимум - 4.0% Вероятно ще е много повече. Нула реформи. Нищо!

    📈 Вдигат данъци, облагат ваучери. Минималната заплата пада на 660 евро, а по формулата трябваше да е 690. В Европа най-ниски са Латвия (780 евро), Румъния ( 795), Унгария (838)....

    👎 Некадърници, тунеядци, страхливци, които ни тласкат към финансова криза. Изпуснаха времето за радикални реформи през пролетта и лятото. С този бюджет изпуснаха възможността и за козметични реформи. Който ще управлява след тях трябва да е нещо средно между н

    14:56 16.10.2026

  • 96 Идвам

    4 0 Отговор
    Идвам от центъра....30 човека на които е платено ....ей сега ще завали и всичко приключва

    14:56 16.10.2026

  • 97 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    1 1 Отговор
    👎 Некадърници, тунеядци, страхливци, които ни тласкат към финансова криза. Изпуснаха времето за радикални реформи през пролетта и лятото. С този бюджет изпуснаха възможността и за козметични реформи. Който ще управлява след тях трябва да е нещо средно между нобелов лауреат по икономика , Ахил и Айнщайн. Влизаме в гръцки сценарий.

    14:57 16.10.2026

  • 98 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Анонимен":

    Тиквоча яко ти е изгладил мозъка.

    14:58 16.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Най-богатият град протестира

    2 0 Отговор
    А в закъсалите краища на страната хората търпят и оцеляват с евроцените.

    15:01 16.10.2026

  • 101 Хихихи

    2 1 Отговор
    От космоса се вижда тоя протест 😂😂😂 само вчерашния на ппдб-лите го засенчва 🤣

    15:02 16.10.2026

  • 102 Промяна

    1 1 Отговор
    Пред Невски има 40 човека,7 таксита,две патрулки от Пето и 12 оранжеви жилетки от чистотата+ 2 от "ГРадска мобилност".Страхотен протест.Ври и кипи от протестиращи.

    15:04 16.10.2026

  • 103 604

    0 0 Отговор
    ЮБРЕЕЕ ЦИРКУС!

    15:06 16.10.2026

  • 104 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 105 Цвете

    1 0 Отговор
    КЪМ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ,ТОВА Е НАЧАЛОТО. НЕ ЧУВСТВАТЕ ЛИ НЕУДОБСТВО ДА СЕ ГАВРИТЕ ????? КОЛКО % СА ВДИГНАТИ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ? КОЛКО % СЕ ВДИГА ГАЗТА И СЛЕД НЕЯ ВЕДНАГА ПАРНОТО????? СПРЕТЕ СЕ ,ЧЕ И ЮМРУКЪТ НА РАДЕВ ПРОВИСНА.🙈👎🙉👎🙊👎🔎✈️🤦‍♂️🇧🇬🇧🇬

    15:09 16.10.2026

  • 106 койдазнай

    0 0 Отговор
    Те доходите са много по-високи, от колкото позволява икономиката. В НРБ, промишлеността произвеждше десетки пъти повече високотехнологични продукти, а заплата на инженер се равняваше на 50 кг свинско, 400 хляба или 200 литра бензин. Сега нищо не се произвежда, а дори минималната заплата стига за повече!
    Чудеса не стават, разликата се покрива от дългове. И в един момент те ще трябват да се връщат, съответно доходите ще спаднат в пъти!

    15:13 16.10.2026

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