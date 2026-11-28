Полицаи, пожарникари и надзиратели ще се съберат на протест в 12:00 часа в градинката до Министерството на вътрешните работи в София. Причината е, че в проекта за държавния бюджет за 2027 г. не е предвидено увеличение на възнагражденията в сектор „Сигурност“.

В протеста ще участват служители на МВР и на затворите. Синдикалната федерация на служителите в МВР заяви, че ще бъде подкрепена от Синдиката на служителите в затворите в България.

Какви са посочените възнаграждения

„Най-доброто изразяване на гнева на служителите на Министерството на вътрешните работи е мълчанието“, заяви председателят на Синдикалната федерация на служителите в МВР Илия Кузманов.

По думите на Кузманов масовата основна заплата в МВР е 1232 евро. Той уточни, че в системата работят не само полицаи, но и пожарникари, държавни служители и лица по трудови правоотношения.

Основните възнаграждения на служителите по трудови договори са между 750 и 900 евро. Кузманов посочи, че около 29 000 служители имат полицейски правомощия, а между 70 и 80 процента от тях получават посочената основна заплата.

Сектор „Сигурност“ е извън планираното увеличение

Проектът за бюджет за 2027 г. предвижда еднократна индексация от 5 процента за голяма част от заетите в бюджетните организации. Секторите „Отбрана“ и „Сигурност“ обаче са изключени от тази мярка.

Недоволството на синдикатите беше заявено още на 21 ноември, когато беше обявено, че служителите на МВР ще протестират заради липсата на увеличение на заплатите. Решението е взето след заседание на синдикалната организация във Велико Търново.

Предстоящото събиране е обявено като мълчалив протест. То ще се проведе пред сградата на МВР, като към служителите на вътрешното ведомство се очаква да се присъединят и надзиратели от затворите.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, bntnews.bg