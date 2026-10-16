Доцова в Рим: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и консенсус за превръщането му в зона за споделена сигурност. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа в Рим. Тя направи изказване по темата „Подновяване на международния ред, основан на правила: ролята на парламентите в справянето и реагирането на съвременни кризи“.
Михаела Доцова подчерта, че България категорично осъжда атаките срещу търговски кораби в Черно море и допълни, че сигурността в региона е от критично значение за стабилността в цяла Европа. Затова наша обща и неотложна задача е да защитим мира, свободното движение на стоки и продоволствената сигурност, но преди всичко да запазим живота на цивилните екипажи, които ежедневно са изложени на реален риск, отбеляза тя.
Днес, на първо място, са нужни сътрудничество и солидарност между всички нас, за да гарантираме сигурността в Европа, смята председателят на парламента. По думите ѝ най-големите гаранции за нашата сигурност са незабавното прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически средства за постигане на мир.
Михаела Доцова посочи в изказването си, че Европа и светът преминават през безпрецедентна спирала от кризи – от финансова и икономическа до социална и бежанска. Те са породени от засилващата се миграция, пандемията, продължаващата агресия на Русия срещу Украйна, ситуацията в региона на Близкия изток и множество други части на света и поставят пред сериозно изпитание зачитането на основните права на човека и спазването на демократичните принципи на модерните общества.
Една от основните роли на парламентите днес е именно да осигурят зачитане на международния ред, основан на правила, подчерта председателят на Народното събрание. Според нея повече от всякога сме длъжни да отстояваме принципите на Устава на ООН от 1945 г., който апелира за опазване на идните поколения от бедствията на войната, която два пъти донесе неизразими нещастия на човечеството. Именно парламентите ратифицират споразуменията, които гарантират международния ред – затова нашата роля както на национално, така и най-вече на международно ниво, е не само ключова, но и незаменима, отбеляза тя.
Като част от Съвета на Европа, задачата на националните парламенти, в това число и Народното събрание на Република България, е не само да спазваме, но и да популяризираме основните принципи на демокрацията, единството и солидарността, посочи председателят на парламента. Те са от съществено значение за осигуряването на международния ред сред всички държави членки на Съвета, допълни тя.
Живеем в епоха на светкавично бързо развитие на високите технологии и навлизането на изкуствен интелект в държавното управление, военното дело и живота, каза още Михаела Доцова. По думите ѝ тази нова реалност е източник на неподозирани до този момент възможности, но и на предизвикателства. Националните парламенти следва да реагират своевременно на възникващите кризи и да приемат съответните законодателни промени с цел гарантиране на правата на човека, посочи в изказването си председателят на Народното събрание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Съд за Зеленски
15:56 16.10.2026
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5 Тая и
15:58 16.10.2026
6 Съд за Зеленски !
16:00 16.10.2026
7 само поклащане на тикви на хранилка
16:00 16.10.2026
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9 Оффф ,
16:05 16.10.2026
10 Нищожествата на Радев
16:07 16.10.2026
11 Горски
16:11 16.10.2026
12 Кажи бре Доцова,
16:15 16.10.2026
13 Почнаха
16:19 16.10.2026
14 Категорично не е вярно че
16:21 16.10.2026
15 Кога пък тея въобще са
Коментиран от #20
16:24 16.10.2026
16 Особенно пък при
16:29 16.10.2026
17 Аз съм проста жена...
16:37 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 берковска Духова музика
16:42 16.10.2026
20 Ласков
До коментар #15 от "Кога пък тея въобще са":Толкова и е акълът....
16:44 16.10.2026
21 За реване
16:45 16.10.2026
22 Лилави венци
16:54 16.10.2026
23 Ами сега
16:55 16.10.2026