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Доцова в Рим: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Доцова в Рим: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

16 Октомври, 2026 15:50 490 23

  • михаела доцова-
  • сигурност-
  • черно море

По думите ѝ най-големите гаранции за нашата сигурност са незабавното прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически средства за постигане на мир

Доцова в Рим: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море - 1
Снимка: НС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и консенсус за превръщането му в зона за споделена сигурност. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа в Рим. Тя направи изказване по темата „Подновяване на международния ред, основан на правила: ролята на парламентите в справянето и реагирането на съвременни кризи“.

Михаела Доцова подчерта, че България категорично осъжда атаките срещу търговски кораби в Черно море и допълни, че сигурността в региона е от критично значение за стабилността в цяла Европа. Затова наша обща и неотложна задача е да защитим мира, свободното движение на стоки и продоволствената сигурност, но преди всичко да запазим живота на цивилните екипажи, които ежедневно са изложени на реален риск, отбеляза тя.

Днес, на първо място, са нужни сътрудничество и солидарност между всички нас, за да гарантираме сигурността в Европа, смята председателят на парламента. По думите ѝ най-големите гаранции за нашата сигурност са незабавното прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически средства за постигане на мир.

Михаела Доцова посочи в изказването си, че Европа и светът преминават през безпрецедентна спирала от кризи – от финансова и икономическа до социална и бежанска. Те са породени от засилващата се миграция, пандемията, продължаващата агресия на Русия срещу Украйна, ситуацията в региона на Близкия изток и множество други части на света и поставят пред сериозно изпитание зачитането на основните права на човека и спазването на демократичните принципи на модерните общества.

Една от основните роли на парламентите днес е именно да осигурят зачитане на международния ред, основан на правила, подчерта председателят на Народното събрание. Според нея повече от всякога сме длъжни да отстояваме принципите на Устава на ООН от 1945 г., който апелира за опазване на идните поколения от бедствията на войната, която два пъти донесе неизразими нещастия на човечеството. Именно парламентите ратифицират споразуменията, които гарантират международния ред – затова нашата роля както на национално, така и най-вече на международно ниво, е не само ключова, но и незаменима, отбеляза тя.

Като част от Съвета на Европа, задачата на националните парламенти, в това число и Народното събрание на Република България, е не само да спазваме, но и да популяризираме основните принципи на демокрацията, единството и солидарността, посочи председателят на парламента. Те са от съществено значение за осигуряването на международния ред сред всички държави членки на Съвета, допълни тя.

Живеем в епоха на светкавично бързо развитие на високите технологии и навлизането на изкуствен интелект в държавното управление, военното дело и живота, каза още Михаела Доцова. По думите ѝ тази нова реалност е източник на неподозирани до този момент възможности, но и на предизвикателства. Националните парламенти следва да реагират своевременно на възникващите кризи и да приемат съответните законодателни промени с цел гарантиране на правата на човека, посочи в изказването си председателят на Народното събрание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Съд за Зеленски

    8 3 Отговор
    И да се гарантира сигурността в Черно море ! Той започна атаките по гражданският флот! Той...

    15:56 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тая и

    10 1 Отговор
    тя папагалстава бръщолевенето на вожда им ! Кой ли не го каза вече , мис Пиги и тя се покъса да го повтаря ! Просят големи пари и друг да носи отговорност !

    15:58 16.10.2026

  • 6 Съд за Зеленски !

    10 4 Отговор
    Значи едното било "агресия на Русия" срещу Украйна, а другот било само "ситуацията в региона на Близкия изток" и множество други части на света..... невероятни кретени ей. И Радев ли и написа текстчето или просто си е куха тая? Аман от нищожества ей

    16:00 16.10.2026

  • 7 само поклащане на тикви на хранилка

    5 0 Отговор
    кат ми пееш пенке ле кой те слуша

    16:00 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оффф ,

    10 2 Отговор
    Фъфла в Рим ?!

    16:05 16.10.2026

  • 10 Нищожествата на Радев

    9 2 Отговор
    Като тая Михаела Доцова примерно, моля да си мерят приказките щото нещо пак почнаха едно в България да говорят и друго в чужбина ! Пуйки замаяни. ....

    16:07 16.10.2026

  • 11 Горски

    8 2 Отговор
    А в същност нещата са много прости. Всичко извън териториалните ни води си е международна зона, в която Украйна и Русия си се бият. Ние там не можем да правим нищо освен, ако не искаме да се включим директно във военните действия. Унищожаването на руски дрон там е равностойно на атака срещу Русия. Усещам как по най-директния и мъчителен начин нашите пишман-натовци осъзнават тези дни, че чл.4 и чл.5 на НАТО не воюват самички. Трябват бойци. Тренирани, мотивирани и осигурени. А НАТО ги няма. Нашите обаче могат. Вместо да лаят срещу Крим, да се вдигат и да се озовават там :) Така и не разбрах къде е заплахата за България и Нато. Две държави си потапят кораби в международти води, а Тагаревчета и Урсулчета крещят , че нападат България. За балъците последователи на шута Тагарев обяснявам какво значи териториални води 12 морски мили. Това означава , че държавата не може да има претенции към който и да е, който е потопил чужд (не на държавата ) кораб на 12 мили и сто метра от брега. Добре прочете шут Тагарев. Сто метра са достатъчни , за да станат безпочвени всякакви претенции, че някой ни е нарушил суверенитета. А в случая милите са 15, което е все едно к 1015. Костадин Костадинов го каза още преди дни. Докато не спрем да даваме оръжие на Украйна, ще гледаме как в близост до България, потъват кораби. И това, всички политици го знаят и радеф и Радева, най вероятно, и митрофанова им го е казала. И на Русия, въобще не и пука, какъв и какви членове.

    16:11 16.10.2026

  • 12 Кажи бре Доцова,

    8 0 Отговор
    И каква е "ситуацията в региона на Близкия изток" и множество други части на света ? Там агресия няма нали? Жалки сте ей, много жалки и двулични ..... рундювчета

    16:15 16.10.2026

  • 13 Почнаха

    3 0 Отговор
    Почнаха с декларациите....срещу дроновете. Аз също осъждам действията на началника ми че не ми дава 5000 евро заплата.... Даже съм му наложил мораториум......

    16:19 16.10.2026

  • 14 Категорично не е вярно че

    0 0 Отговор
    парламентите ратифицират споразуменията, които гарантират международния ред ! Ратифицират те ама НЕ "международния ред" !

    16:21 16.10.2026

  • 15 Кога пък тея въобще са

    3 0 Отговор
    гарантирали "правата на човека" ? Чета и тъпотиите и се чудя как въобще подобни глупости може да говори..

    Коментиран от #20

    16:24 16.10.2026

  • 16 Особенно пък при

    1 0 Отговор
    "ситуацията в региона на Близкия изток" и множество други части на света съвсем са им гарантирали "правата на човека" нали? Или пък във Куба, или пък във Венецуела, или пък във Франция и Белгия дори .... но иначе да дрънкаме глупости и да се правим на интересни много сме добри. Точно и като предишната сган 1 към 1

    16:29 16.10.2026

  • 17 Аз съм проста жена...

    2 0 Отговор
    Можеше да изпее тая песен...Пена пенкилерска по света и унас. Обаче такива опулени и озъбени клоуни за правителство до сега не е имало. Евалата на мунчо десов, чу ги събраха за всеки ден цирк.

    16:37 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 берковска Духова музика

    2 0 Отговор
    Какво пък разбира Доцовица от международни отношения? А от международно право? И защо не казва кой е агресорът? А от какво разбира изобщо?

    16:42 16.10.2026

  • 20 Ласков

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кога пък тея въобще са":

    Толкова и е акълът....

    16:44 16.10.2026

  • 21 За реване

    0 0 Отговор
    Ако с цел експеримент, накарат цялата ПБ група да напише отговор на един и същи въпрос, без да се консултират помежду си или с олигарсите си, ще има толкова отговори, колкото са депутатите. Няма по-случайно събрани хора от времето на Симо Дървояда.

    16:45 16.10.2026

  • 22 Лилави венци

    1 0 Отговор
    лилави венци

    16:54 16.10.2026

  • 23 Ами сега

    1 0 Отговор
    Пак екскурзия като има будали да плащат данъци

    16:55 16.10.2026

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