Христо Станев: Няма технология, която да проследи дрона

Няма технология, която еднозначно да установи откъде е изстрелян дронът, поразил моторния кораб „Челси 3“ в Черно море. Това заяви военният пилот и преподавател по въздушно движение ас. д-р инж. Христо Станев в предаването „Събуди се“ по NOVA.

„Към момента все още няма технология, която еднозначно да каже откъде идва дронът. Съществуват способи чужд апарат да бъде отклонен от полета му и пренасочен“, каза Станев. По думите му именно това прави много трудно установяването дали дронът първоначално е бил предназначен за друга цел.

Още новини от Украйна

Три попадения по един кораб

Според експерта пораженията по „Челси 3“ показват целенасочена атака. Корабът е бил поразен три пъти, докато други плавателни съдове в района не са били атакувани. Станев смята, че плавателният съд най-вероятно е бил предварително изчакван в изключителната икономическа зона на България.

Той свърза възможния момент на нападението с провеждащите се срещи на високо равнище в Европейския съюз и дебатите за финансирането на помощта за Украйна. Това обаче е оценка на експерта, а не установен факт от разследването.

Какво могат да покажат огледите

„По-скоро няма да има отломки от самия дрон, а ще се търсят следи от взрива, за да се разбере какво взривно вещество е било използвано“, каза Станев. По думите му военнослужещи вече са обходили кораба, но не са докладвали за открити отломки.

Единствената възможност за по-категорично проследяване според него би имало при апарат, управляван чрез оптично влакно. „Челси 3“ беше изтеглен към пристанище Бургас, където предстоят специализирани огледи. Военно-окръжната прокуратура в София е образувала досъдебно производство за нападението.

Ограничени възможности за противодействие

Станев определи ресурса на България за противодействие на малки безпилотни апарати като ограничен. По думите му изтребителите МиГ-29 са разработени през миналия век и не могат надеждно да засичат съвременни малки дронове. Новите самолети няма да поемат бойно дежурство по „ер полисинг“ преди края на 2027 г.

„Вдигането на самолет за милиони срещу дрон за няколко хиляди е изключително скъпо. Зенитно-ракетните ни комплекси могат да въздействат, но една зенитна ракета струва много повече от самата мишена“, посочи той. Като по-евтина мярка експертът посочи използването на специални защитни мрежи срещу малки апарати.

Станев обърна внимание и на заглушаването на навигационните сигнали в района на Черно море, което според него достига до Велико Търново. Това създава затруднения за корабоплаването и за летищата във Варна и Бургас, но не спира напълно дроновете, тъй като някои от тях могат да се насочват и без GPS.

„При сегашния състав на Българската армия задачата за пълно покритие на морската граница е неизпълнима, освен ако не се изградят колективни способности и не се осигури ясна политическа воля“, обобщи военният експерт.

Източници: nova.bg