Новини
България »
Всички градове »
Андрей Гюров: България има нужда от президентска институция, която да внася баланс в управлението
  Тема: Избори

Андрей Гюров: България има нужда от президентска институция, която да внася баланс в управлението

17 Октомври, 2026 20:33 882 62

  • андрей гюров-
  • българия-
  • президентска институция-
  • баланс-
  • управление

По отношение на националната сигурност Гюров коментира ситуацията в Черноморския регион, хибридните атаки, дезинформацията и рисковете за гражданското корабоплаване. Според него провеждането на Консултативен съвет по национална сигурност е било правилна стъпка, но това е трябвало да се случи по-рано. „Трябваше да оценим ситуацията със сигурността и незабавно да предприемем мерки“, заяви той.

Андрей Гюров: България има нужда от президентска институция, която да внася баланс в управлението - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През изминалата седмица кандидатът за президент Андрей Гюров проведе редица срещи с избиратели в Пазарджик, където представи основните си послания за ролята на президентската институция, националната сигурност, икономиката и бъдещето на България. Той подчерта необходимостта от активен, независим и прозрачен президент, който да бъде коректив на управлението и да защитава интересите на хората.
„Пазарджик ни харесва, защото сме успели да направим нещо, независимо от това колко трудно е било. Ние, в служебното правителство, в много тежка ситуация - политическа криза, зима, война, енергийна криза, успяхме да направим неща, за които не се очакваше, че могат да бъдат свършени", заяви Гюров пред избирателите в Пазарджик. И допълни: "Представяте ли си какво бихме могли да постигнем като общество, ако предпоставките бяха добри, ако и държавата си беше на мястото и подпомагаше тези политики, вместо да бъде като мащеха за едни, а да се отнася по различен начин към други?“.
"Изключително доволен съм от начина, по който протича кампанията. Чувствам се много по-добре, когато съм на път и съм сред хората. Срещите следват една след друга и винаги се зареждам с много енергия от тях“. Това заяви в интервю за „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS кандидатът за президент Андрей Гюров.

На въпрос дали социологическите проучвания, които му отреждат значителна разлика от над 20 процента спрямо Илияна Йотова, го обезкуражават, той отговори: „По никакъв начин не ме обезкуражава това. В крайна сметка социологията е снимка, а кампанията е филм“. По думите му надеждата, енергията и ентусиазмът, които среща сред хората, му дават основание да смята, че кандидатурата му "стои добре, а пък балотажът е съвсем друг мач".

Гюров заяви, че България има нужда от президентска институция, която да внася баланс в управлението и да следи за действията на изпълнителната власт. „Чувам лозунгите, че властта трябва да бъде в сигурни ръце. Аз мисля, че сме в момент, в който контролът върху властта трябва да бъде в сигурни ръце“, подчерта кандидатът за президент, призовавайки гражданите да го подкрепят с бюлетина № 4.
По отношение на националната сигурност Гюров коментира ситуацията в Черноморския регион, хибридните атаки, дезинформацията и рисковете за гражданското корабоплаване. Според него провеждането на Консултативен съвет по национална сигурност е било правилна стъпка, но това е трябвало да се случи по-рано. „Трябваше да оценим ситуацията със сигурността и незабавно да предприемем мерки“, заяви той.

По думите му България трябва да разговаря активно с партньорите си, включително Турция и Румъния, и да използва механизмите на Европейския съюз и НАТО за повишаване на сигурността в Черноморския регион. Гюров посочи, че активирането на член 4 от Северноатлантическия договор не означава непременно ескалация, а предоставя възможност за консултации между съюзниците.

Той коментира и икономическите последици от нестабилността в региона. Според него по-високите транспортни разходи и застраховки се отразяват върху цените и в крайна сметка се усещат от всяко българско домакинство. "Трябва проактивно да предприемем мерки, за да защитим сигурността си. А тя не е само физическа. Всички тези събития в нашата изключителна икономическа зона и като цяло в Черно море, включително стотиците атаки срещу цивилни кораби, имат отражение не само върху сигурността. Това естествено повишава цената на транспорта и застраховките. Всеки български гражданин усеща последствията в домакинството си - когато отиде в магазина и плаща по-високи цени или когато зарежда автомобила си", изтъкна кандидатът за президент.
По темата за Украйна Гюров заяви, че България трябва последователно да защитава националния си интерес и да подкрепя усилията за постигане на траен мир с гаранции за сигурност. Той подчерта и значението на участието на страната във възстановяването на Украйна, включително чрез развитието на високотехнологични производства у нас. „Не става дума само за придобиване и заплащане на скъпи отбранителни способности, а и за създаване на възможности те да се произвеждат в България - чрез високотехнологични производства с висока добавена стойност“, посочи той. Според Гюров подобен подход може да осигури икономически растеж, нови работни места и по-високи доходи.

Кандидатът за президент коментира и отношенията между държавния глава и правителството, като подчерта, че президентът трябва да бъде балансьор, а не непременно опозиция на изпълнителната власт. „Аз винаги съм гледал на себе си като на човек, който протяга ръка, а не вдига юмрук“, заяви Гюров. По думите му, когато правителството взема правилни решения, президентът трябва да го подкрепя, но когато мнозинството налага политики, които не са в интерес на гражданите, държавният глава трябва да може ясно да изрази позицията си и при необходимост да използва правото си на вето.
Според Гюров геополитическата ориентация на страната и ежедневните проблеми на хората не трябва да се разглеждат като отделни теми. Той изтъкна, че изборът е свързан с това в каква държава искат да живеят българите - по-богата, по-сигурна и по-спокойна, с по-високи доходи и по-добри перспективи за децата си. „Този избор не е толкова идеологически. Той е по-скоро икономически. Когато хората решават къде да работят и къде да изпратят децата си да учат, те избират Европа“, коментира кандидатът за президент.

Гюров разкритикува и икономическата политика на управляващите, като посочи увеличението на пенсиите, минималната работна заплата и допълнителните данъчни тежести като решения, които според него пряко се отразяват върху ежедневието на българските граждани. Той предупреди, че непредвидимите икономически мерки могат да повишат усещането за риск сред инвеститорите и да доведат до увеличение на лихвите по кредитите.

На въпрос дали би наложил вето върху следващия бюджет, ако бъде избран за президент, Гюров заяви, че това е конституционен инструмент, който трябва да се използва, когато даден закон работи против интересите на гражданите. По думите му е важно бюджетът да бъде обсъден отново, като бъдат чути позициите на институциите, бизнеса, работодателските организации и синдикатите - и да се намери най-правилния път.
По отношение на съдебната власт Гюров изтъкна, че все още не е убеден дали сред номинираните за членове на Висшия съдебен съвет има достатъчно кандидати, които могат да гарантират независимост и справедливост. Той заяви, че ще следи внимателно изслушванията и аргументите в подкрепа или срещу отделните номинации, преди да формира окончателната си оценка.

Коментирайки избора на Георги Кандев за кандидат за вицепрезидент, Гюров заяви, че възприема тази позиция не като мост към други политически партии, а като връзка с хората.

Според него подкрепата за кандидат-президентската двойка надхвърля традиционните партийни граници. „Избирателите и българските граждани не са собственост на никоя партия“, подчерта той. И допълни, че кампанията получава положителна обратна връзка от хора с различни политически предпочитания.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    10 25 Отговор
    Българите искаме президент, който ще служи на Русия без да се притеснява и ще се води от интересите на Русия във всяко свое решение! Всико друго е фашизъм, който се наказва жестоко!

    Коментиран от #53, #61

    20:36 17.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    52 2 Отговор
    Банкер ,слуга на Ционистите които унищожават България.

    Коментиран от #28, #41

    20:36 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 христанчу

    22 1 Отговор
    сз съм Б отбора на кокора

    20:39 17.10.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    38 2 Отговор
    Гюре... ми ти си силна политическа кандидатура бе! Как ше предлагаш баланс?!!!
    Ти беше от ръководството на Петрохан! Вероятно още не си си върнал партийната книжка!

    20:39 17.10.2026

  • 8 Анонимен

    38 2 Отговор
    Баланс между какво? Богати мутри и беден народ ли?

    20:39 17.10.2026

  • 9 И двамата шантиклери

    30 3 Отговор
    Двата петела шантиклер всичко ще оправят. То ще е гримове, то ще е модене, походки на манекенки. Толкова хубава и забавна ще е президентската институция!

    20:39 17.10.2026

  • 10 Гробар

    13 20 Отговор
    Натовския слуга Чорапа защо не възстановява паметника на съветската армия?

    20:40 17.10.2026

  • 11 Хмм

    20 3 Отговор
    който и да е президентът няма никаква власт

    20:40 17.10.2026

  • 12 Колко много глупавини

    21 2 Отговор
    и .... Нищо действие като на регионалния министър. Петроханска история на бивши правителства и в тази власт.

    20:40 17.10.2026

  • 13 Опс

    33 1 Отговор
    Ама, Гюров, до вчера докато Радев се опитваше да създава баланс и се противопоставяше на безумните политически решения на управляващите, вие го обвинявахте, че разединявал нацията... Днес обърнахте палачинката, ама това си е така характерно за вас де...

    Коментиран от #17

    20:42 17.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    20 1 Отговор
    су лю, тоя можел да "мисли"?

    20:44 17.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ама и ти го изръси

    19 1 Отговор

    До коментар #13 от "Опс":

    Противопоставянето е форма на баланс а? хахахах

    20:47 17.10.2026

  • 18 Перо

    36 1 Отговор
    Тоя подписа абсолютно вреден договор с Украйна за 10 г., да осигуряваме военна и икономическа помощ! Не става за никаква управленческа дейност!

    20:47 17.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Напротив

    17 2 Отговор
    България няма нужда от тази президентска институция , цели 172 човека администрация работят за президента(може да се провери в нета). Разходи за данъкоплатците и институция без законодателни права, да решава проблеми на хората. Освобождават затворници и някакъв измислен съвет да си говорят общи приказки.

    20:52 17.10.2026

  • 21 безличник

    24 1 Отговор
    А тоз ще си замине като Цецка Цачева, че и по зле !

    20:53 17.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Точката

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    21:02 17.10.2026

  • 29 Шорт

    20 1 Отговор
    Е заради такива гйотверени България няма да прокопса!

    21:04 17.10.2026

  • 30 Вале-каро

    14 1 Отговор
    Винаги съм си задавал въпроса:Като нямаш правомощия как ще ОБЕДИНЯВАШ.?

    21:11 17.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хубаво че си чувства добре

    7 1 Отговор
    Да ползва че после няма
    Не е всеки ден Великден
    Факт

    21:14 17.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Конспиратор

    4 2 Отговор
    Гюров и съпартийците на кандидатът им Лозан Панов нито стигнаха до балотаж, нито подкрепиха Анастас Герджиков и връчиха втория президентски мандат на Радев-Йотова на предишните президентски избори...
    Сега постъпват по същия егонарцистичен начин за собствена непогрешимост и така съзнателно връчват мандат на Йотова.

    21:16 17.10.2026

  • 35 Българин

    14 2 Отговор
    Гюров, народа те разбр що за стока си.Скрий се,не ставаш за нищо.Правиш само беди.

    Коментиран от #50

    21:20 17.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 нннн

    12 1 Отговор
    Пази Боже, умнокрасив да внася баланс в управлението! Ми, той ще го потопи веднага в средата на Атлантика

    21:20 17.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Няма умен човек

    12 1 Отговор
    който да даде глас на най гнусните лъжливи мекотели от партията на мафията ПП и ДБ.

    Коментиран от #60

    21:23 17.10.2026

  • 40 ?????

    6 3 Отговор
    Би било хубаво да го изберат за президент.
    Ще се получи Плевнелиев 2.0.
    Плевнелиев е единствения президент който го беше страх да се кандидатира пак.

    21:24 17.10.2026

  • 41 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Умник Гюрова Не си струва да го коментирам, негодяи и петроханец..... Ще гласувам с номер 11 за Възраждане, за да започнем да градим отново държава и държавност....

    21:31 17.10.2026

  • 42 пфф

    7 2 Отговор
    Ам че ти си един палячо бе , гюро.....

    21:33 17.10.2026

  • 43 Вагабонтка

    0 1 Отговор
    Аз лично предпочитам да съм ненормално богата, държавата да се оправя както може.

    21:34 17.10.2026

  • 44 Мхм

    9 1 Отговор
    България няма нужда от гюров, който е от сектата на иван костов. Най-голямата национална катастрофа в цялата блгарска история беше при иван костов. След костовистите даже тревата не никне..

    21:36 17.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Послушко

    6 1 Отговор
    Гюров е многго интересен субект . Уж, дойде с Киро и Лена на власт, но те отдавна са в небитието ,а той се издига до президент. Явно е добър играч и слушка много бай Бойко и Прокопиев, че го издигнаха за кандидат за президент. А непослушните палавници Кирчо и Лена и сие си отидоха по живо , по здраво!

    21:39 17.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 76547865

    5 1 Отговор
    България няма нужда от Гюров

    21:46 17.10.2026

  • 49 Малоумник

    5 1 Отговор
    нещастен. И тоя си повЕрва, че може да е президент. За вицето-без коментар. Само вицове от гоце делческо.

    21:48 17.10.2026

  • 50 Гласоподавател

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Гюров народа на теб разчита. Пропагандата е болест и ти трябва да излекуваш народа от русофилията.

    Коментиран от #57

    21:50 17.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Видяхме го твоя баланс

    5 1 Отговор
    Договор с Украйна за 15 години безвъзмездна помощ и този ще ми кандидатства за президент срам

    21:57 17.10.2026

  • 53 Подкрепям!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Това е !

    21:57 17.10.2026

  • 54 Хаха, вижте ги

    3 1 Отговор
    Гьоро и Кандьо!

    21:59 17.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ГЮРО

    3 1 Отговор
    Да ходи в укрия

    22:00 17.10.2026

  • 57 само напъни

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Гласоподавател":

    Трябва да излекува, но не е способен за такава мисия.
    Президент на избиратели низвергнати от санитарни кордони няма как да стане.

    22:04 17.10.2026

  • 58 Тук е скучно

    1 0 Отговор
    Предпочитам бъзикни под речите на Костя.

    22:08 17.10.2026

  • 59 Дзак

    0 0 Отговор
    Каква връзка с хората може да има Кандев, освен информация от МВР!

    22:11 17.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Е, нищо де

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Знаем, че копейците не сте българи.
    От коментара ти "Говорит Москва".

    Затова пак ще сте капо.

    22:15 17.10.2026

  • 62 Жоро

    1 0 Отговор
    Какъв баланс от шепа педофили и патологични русофоби??
    От тая партия и един депутат не трябва да има. Всичко стана от зле на много по-зле от момента, в който влязоха в управлението!

    22:16 17.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол