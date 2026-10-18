Вартоломей и Даниил участват в литургия в София

Вторият ден от посещението на Вселенския патриарх Вартоломей в България продължава с тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София. Богослужението започва в 9:30 часа, като в него молитвено участват Вселенският патриарх и Българският патриарх Даниил.

По обяд, в 12:00 часа, двамата патриарси ще отслужат заупокойна молитва на гроба на блаженопочившия патриарх Неофит. Гробът се намира под колонадата на столичния храм „Св. Неделя“. Информацията за програмата е съобщена от БГНЕС и е потвърдена от публикуваната програма на Българската патриаршия.

Визитата е посветена на свети Йоан Рилски

Вартоломей пристигна в България на 17 октомври по покана на Българската православна църква за тържествата по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. При официалното посрещане в Синодалната палата патриарх Даниил заяви: „Сърцата ни са отворени за Вас, с братска любов в Христа“.

В отговор Вселенският патриарх постави акцент върху единството на Православната църква и необходимостта то да бъде отстоявано постоянно. „Църковното единство не престава да бъде постоянна задача, която очаква своето осъществяване“, каза Вартоломей.

В първия ден от посещението си Вартоломей откри заедно с патриарх Даниил изложбата „Света гора в София“ в Националния дворец на културата. Експозицията представя творби на Евтимий Варламис и фотографии, свързани със светогорските монаси.

Кулминацията ще бъде в Рилския манастир

Тридневната визита ще завърши на 19 октомври, когато в Рилската света обител ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия. Началото е обявено за 9:00 часа. Тържествата са посветени на свети Йоан Рилски, считан за небесен покровител на българския народ.

Източници: bnrnews.bg, bgnes.bg, paragrafa.com