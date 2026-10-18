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Вартоломей и Даниил участват в литургия в София
  Тема: Известни личности

Вартоломей и Даниил участват в литургия в София

18 Октомври, 2026 07:51 598 12

  • вселенски патриарх вартоломей-
  • патриарх даниил-
  • българска православна църква-
  • свети йоан рилски

В неделя двамата патриарси ще почетат и паметта на Българския патриарх Неофит. Визитата е посветена на годишнини, свързани със свети Йоан Рилски

Вартоломей и Даниил участват в литургия в София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вторият ден от посещението на Вселенския патриарх Вартоломей в България продължава с тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София. Богослужението започва в 9:30 часа, като в него молитвено участват Вселенският патриарх и Българският патриарх Даниил.

По обяд, в 12:00 часа, двамата патриарси ще отслужат заупокойна молитва на гроба на блаженопочившия патриарх Неофит. Гробът се намира под колонадата на столичния храм „Св. Неделя“. Информацията за програмата е съобщена от БГНЕС и е потвърдена от публикуваната програма на Българската патриаршия.

Визитата е посветена на свети Йоан Рилски

Вартоломей пристигна в България на 17 октомври по покана на Българската православна църква за тържествата по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. При официалното посрещане в Синодалната палата патриарх Даниил заяви: „Сърцата ни са отворени за Вас, с братска любов в Христа“.

В отговор Вселенският патриарх постави акцент върху единството на Православната църква и необходимостта то да бъде отстоявано постоянно. „Църковното единство не престава да бъде постоянна задача, която очаква своето осъществяване“, каза Вартоломей.

В първия ден от посещението си Вартоломей откри заедно с патриарх Даниил изложбата „Света гора в София“ в Националния дворец на културата. Експозицията представя творби на Евтимий Варламис и фотографии, свързани със светогорските монаси.

Кулминацията ще бъде в Рилския манастир

Тридневната визита ще завърши на 19 октомври, когато в Рилската света обител ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия. Началото е обявено за 9:00 часа. Тържествата са посветени на свети Йоан Рилски, считан за небесен покровител на българския народ.

Източници: bnrnews.bg, bgnes.bg, paragrafa.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рогатия

    4 7 Отговор
    Събрах две сатани на едно място !

    07:56 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баце

    5 2 Отговор
    ВКР службите оти спат?

    08:02 18.10.2026

  • 4 Тик-Ток

    8 3 Отговор
    Тоя дявол Вартоломей е агент на МИТ

    Коментиран от #5, #12

    08:19 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Попеее

    2 3 Отговор
    Да ти имам брадата😅🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #8

    08:27 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 батСали

    6 4 Отговор
    Colonel Bartolomeo от ЦРУ няма работа тук.
    Той е враг на българското и руското правиславие!
    Иначе казано , изгонете тая кучка на ЦРУ от тук

    08:33 18.10.2026

  • 10 Сър Пичук

    4 3 Отговор
    Странни реакции на болшевиките, но затова пък напълно предвидими. У нас комунистите, както знаете, признаха Христос малко след 10 ноември. Подобно на оня гражданин на Илф и Петров, дето признал съветската власт малко по-късно от Англия и мъничко по-рано от Гърция…

    08:33 18.10.2026

  • 11 Въпрос

    2 1 Отговор
    Интересно кой е поканил това сатанинско творение в България?

    08:59 18.10.2026

  • 12 Нали?

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Не само на МИ6,а и на ЦРУ.
    Турчин,заместващ гръцките лъжидуховни традиции,на подчинение на западните разузнавателни служби.
    Всичко това за да съсипе православието.

    09:04 18.10.2026

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