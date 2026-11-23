Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи света литургия за празника на свети Александър Невски в патриаршеската катедрала в София. Богослужението започва в 9:30 ч., а посрещането на патриарха пред храма се очаква около 9:00 ч.

На 23 ноември Българската православна църква отбелязва празника на свети Александър Невски, чието име носи патриаршеската катедрала. По време на литургията ще бъде отправена и молитва за упокоението на Ловчанския митрополит Гавриил, който почина на 22 ноември след кратко боледуване.

Молитва за покойния Ловчански митрополит Гавриил

Митрополит Гавриил беше приет във Военномедицинската академия на 4 ноември с диагноза остър панкреатит. Кончината му беше съобщена от Българската православна църква – Българска патриаршия.

В Ловеч поклонението пред митрополита е насрочено за 23 ноември от 16:00 до 20:00 ч. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“. Светият синод трябва да заседава извънредно, за да уточни датата на опелото.

Катедралата отбеляза век от освещаването си

На 23 ноември 2024 г. патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия по повод 100-годишнината от освещаването на храма. Стогодишнината се навърши на 12 септември 2024 г., но честването беше проведено на зимния празник на катедралата.

Тогава патриархът припомни, че основният камък на храма е положен през 1882 г., а строителните дейности започват през 1904 г. и приключват през 1912 г. Още 12 години са били необходими за довършването на вътрешното оформление до освещаването през 1924 г.

„Това е един подвиг и едно геройство по онова време, с такава прецизност и отговорност - и ръководството на Църквата, и архитектите, и строителите, и държавата съумяват за толкова кратко време да съградят това благолепие и великолепие“, каза патриарх Даниил през 2024 г.

Източници: bta.bg