Врачанският митрополит Григорий е определен за наместник на Ловчанската епархия до избора на нов митрополит. Решението е взето на извънредно заседание на Светия синод на Българската православна църква след кончината на Ловчанския митрополит Гавриил на 22 ноември.

Като наместник митрополит Григорий ще управлява епархията временно и ще организира процедурата за избор на нов Ловчански митрополит съгласно устава на Българската православна църква. Решението определя следващия етап за Ловчанската епархия след смъртта на нейния дългогодишен архиерей.

Опелото ще бъде на 24 ноември в Ловеч

Опелото на митрополит Гавриил ще се състои на 24 ноември в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч. Светата литургия ще започне в 9:00 часа и ще бъде оглавена от Врачанския митрополит Григорий.

Самото опело е насрочено за 11:00 часа. То ще бъде водено от Българския патриарх Даниил в съслужение с архиереи от Светия синод и епископи на Българската православна църква.

Погребението ще бъде в двора на храм „Св. Троица“ в Ловеч, където се намира и сградата на Ловчанската митрополия.

Източници: nova.bg