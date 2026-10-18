Вартоломей отслужи трисагий на гроба на патриарх Неофит

Вселенският патриарх Вартоломей отслужи трисагий на гроба на българския патриарх Неофит в София. На заупокойната молитва присъстваха българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, архиереи от Светия синод на Българската православна църква и членове на делегацията на Вселенския патриарх.

По-рано двамата патриарси взеха молитвено участие в тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Послания за единство и мир

Преди литургията патриарх Даниил заяви пред журналисти: „Почитта към светиите ни прави съпричастни на тяхната благодат и ни призовава към единство“.

Вселенският патриарх Вартоломей също отправи послание за единство. „В днешно време светът има безусловна нужда от мир и единство“, каза той.

В словото си след богослужението Вартоломей посочи, че посещението му в София включва и молитва на гроба на патриарх Неофит. Той припомни, че през март 2024 г. е пристигнал в България, за да участва в изпращането на починалия български патриарх, а по-късно се е върнал за избора и интронизацията на неговия приемник Даниил.

Честванията продължават в Рилския манастир

Вартоломей пристигна в България за честванията на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

На 19 октомври от 9:00 часа в Рилската света обител ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия. В богослужението се очаква да участват българският и Вселенският патриарх.

Патриарх Неофит почина през март 2024 г. Той беше погребан при столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“.

Източници: dariknews.bg, bta.bg