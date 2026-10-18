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Вартоломей отслужи трисагий на гроба на патриарх Неофит

Вартоломей отслужи трисагий на гроба на патриарх Неофит

18 Октомври, 2026 21:32 735 19

  • патриарх вартоломей-
  • патриарх неофит-
  • патриарх даниил-
  • българска православна църква-
  • рилски манастир

Заупокойната молитва събра българския патриарх Даниил, архиереи от Светия синод и делегацията на Вселенската патриаршия

Вартоломей отслужи трисагий на гроба на патриарх Неофит - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вселенският патриарх Вартоломей отслужи трисагий на гроба на българския патриарх Неофит в София. На заупокойната молитва присъстваха българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, архиереи от Светия синод на Българската православна църква и членове на делегацията на Вселенския патриарх.

По-рано двамата патриарси взеха молитвено участие в тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Послания за единство и мир

Преди литургията патриарх Даниил заяви пред журналисти: „Почитта към светиите ни прави съпричастни на тяхната благодат и ни призовава към единство“.

Вселенският патриарх Вартоломей също отправи послание за единство. „В днешно време светът има безусловна нужда от мир и единство“, каза той.

В словото си след богослужението Вартоломей посочи, че посещението му в София включва и молитва на гроба на патриарх Неофит. Той припомни, че през март 2024 г. е пристигнал в България, за да участва в изпращането на починалия български патриарх, а по-късно се е върнал за избора и интронизацията на неговия приемник Даниил.

Честванията продължават в Рилския манастир

Вартоломей пристигна в България за честванията на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

На 19 октомври от 9:00 часа в Рилската света обител ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия. В богослужението се очаква да участват българският и Вселенският патриарх.

Патриарх Неофит почина през март 2024 г. Той беше погребан при столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“.

Източници: dariknews.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сюндюк

    7 6 Отговор
    Абе защо всички се молят на бога и му благодарят за здравето което раздава а като се разболеят не викат свещеник а лекар..?

    Коментиран от #15

    21:37 18.10.2026

  • 2 Виждащ

    13 4 Отговор
    Вижте му очите на този.
    Прикрил си е рогата с килимявка.
    Не казва открито на кой "бог" слугува.

    21:41 18.10.2026

  • 3 Дано скоро на

    9 4 Отговор
    Тиквата да му отслужат трисагий!

    Коментиран от #5

    21:44 18.10.2026

  • 4 Яшар

    4 2 Отговор
    Харесвам отслуженивт но Вартоломей се скри или беше скрит от БПЦ и Радев и Йотова ...така правеха партизаните след революцията

    Коментиран от #8

    21:49 18.10.2026

  • 5 Дедо поп

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дано скоро на":

    Амин, дай Боже!🙏🏻🤗

    21:49 18.10.2026

  • 6 Николай беше самовлюбен

    2 2 Отговор
    Той си избра гробното място
    Не му беше там мястото

    21:51 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ген. Пинокио

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Яшар":

    Ние двамата се отчитаме на началниците в Ленгли

    21:54 18.10.2026

  • 9 Патриарх

    4 3 Отговор
    Путин е започнал да отслужва трисагий на Европа. Засега само си мрънка под носа и размахва кандило, но така или иначе краят на молитвата наближава...

    21:56 18.10.2026

  • 10 Много Известен Съветски Актьор

    3 7 Отговор
    Вартоломей е наш човек. Сега да вземе да анатемоса Данаил русофила гламав, който играе "нвръзка" на Гундяев-ченгето кагебейско.

    Коментиран от #19

    21:58 18.10.2026

  • 11 Не разбрах

    6 0 Отговор
    Вселенският патриарх Вартоломей отслужи трисагий....Когато употребявате непонятни за читателите думи, поне ги превеждайте на разбираем съвременен език.

    Коментиран от #13

    22:08 18.10.2026

  • 12 Попеее

    6 0 Отговор
    Да ти имам брадата от 4 косъма🤣🤣🤣🤣🤣

    22:09 18.10.2026

  • 13 На разбираем език

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не разбрах":

    Трисагия е по-кратка алтернатива на панихидата.

    22:27 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "сюндюк":

    Защото се казва, че вярата в Бог не прави ненужен гръмоотвода на църквата.

    22:36 18.10.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Ме знам на вас, ама на мен много ми идва титлата Вселенски Патриарх. Все си мисля, че има някоя галактика far far away , която не в чувала за него.

    Коментиран от #18

    22:39 18.10.2026

  • 17 Абе ей

    1 0 Отговор
    Не ни пука нито за вортоломей нито за останалите да се разкарат.

    22:47 18.10.2026

  • 18 Чистилището

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    За титлата божествена "Вселенски"
    Конкурс насрочен е махленски
    С просрочения шут Зеленски.

    22:49 18.10.2026

  • 19 Дори

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Не си разбрал. Сатанаил е соросоид. ...

    22:50 18.10.2026

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