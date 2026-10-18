Вартоломей отслужи трисагий на гроба на патриарх Неофит

Вселенският патриарх Вартоломей отслужи трисагий на гроба на българския патриарх Неофит в София. На заупокойната молитва присъстваха българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, архиереи от Светия синод на Българската православна църква и членове на делегацията на Вселенския патриарх.
По-рано двамата патриарси взеха молитвено участие в тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.
Послания за единство и мир
Преди литургията патриарх Даниил заяви пред журналисти: „Почитта към светиите ни прави съпричастни на тяхната благодат и ни призовава към единство“.
Вселенският патриарх Вартоломей също отправи послание за единство. „В днешно време светът има безусловна нужда от мир и единство“, каза той.
В словото си след богослужението Вартоломей посочи, че посещението му в София включва и молитва на гроба на патриарх Неофит. Той припомни, че през март 2024 г. е пристигнал в България, за да участва в изпращането на починалия български патриарх, а по-късно се е върнал за избора и интронизацията на неговия приемник Даниил.
Честванията продължават в Рилския манастир
Вартоломей пристигна в България за честванията на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.
На 19 октомври от 9:00 часа в Рилската света обител ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия. В богослужението се очаква да участват българският и Вселенският патриарх.
Патриарх Неофит почина през март 2024 г. Той беше погребан при столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“.
Източници: dariknews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сюндюк
Коментиран от #15
21:37 18.10.2026
2 Виждащ
Прикрил си е рогата с килимявка.
Не казва открито на кой "бог" слугува.
21:41 18.10.2026
3 Дано скоро на
Коментиран от #5
21:44 18.10.2026
4 Яшар
Коментиран от #8
21:49 18.10.2026
5 Дедо поп
До коментар #3 от "Дано скоро на":Амин, дай Боже!🙏🏻🤗
21:49 18.10.2026
6 Николай беше самовлюбен
Не му беше там мястото
21:51 18.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ген. Пинокио
До коментар #4 от "Яшар":Ние двамата се отчитаме на началниците в Ленгли
21:54 18.10.2026
9 Патриарх
21:56 18.10.2026
10 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #19
21:58 18.10.2026
11 Не разбрах
Коментиран от #13
22:08 18.10.2026
12 Попеее
22:09 18.10.2026
13 На разбираем език
До коментар #11 от "Не разбрах":Трисагия е по-кратка алтернатива на панихидата.
22:27 18.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "сюндюк":Защото се казва, че вярата в Бог не прави ненужен гръмоотвода на църквата.
22:36 18.10.2026
16 РЕАЛИСТ
Коментиран от #18
22:39 18.10.2026
17 Абе ей
22:47 18.10.2026
18 Чистилището
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":За титлата божествена "Вселенски"
Конкурс насрочен е махленски
С просрочения шут Зеленски.
22:49 18.10.2026
19 Дори
До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":Не си разбрал. Сатанаил е соросоид. ...
22:50 18.10.2026