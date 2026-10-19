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Около 10 км е опашката от тирове на „Капитан Андреево“
  Тема: Трафик

Около 10 км е опашката от тирове на „Капитан Андреево“

19 Октомври, 2026 08:04 568 2

  • капитан андреево-
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  • граничен трафик-
  • автомагистрала марица-
  • турция

Колоната е на изход от България в посока Турция и се е образувала по автомагистрала „Марица“. Товарният трафик през пункта остава интензивен

Около 10 км е опашката от тирове на „Капитан Андреево“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Около 10 километра достигна опашката от тирове пред ГКПП „Капитан Андреево“. Колоната е на изход от България в посока Турция и се е образувала по автомагистрала „Марица“.

От „Гранична полиция“ съобщават: „Интензивен е трафикът“ на изхода за товарни автомобили. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, тъй като при по-дълги колони чакащите камиони заемат аварийната и дясната лента на магистралата.

През „Капитан Андреево“ средно за денонощие преминават около 2200 камиона, като повечето са в посока Турция. На съседния пункт „Лесово“ се обработват приблизително 1500 тира за денонощие.

В района на „Капитан Андреево“ продължава реконструкция на пункта. Очаква се след приключването ѝ капацитетът му да бъде увеличен с 25 процента. Предвижда се и изграждането на нов пункт „Капитан Андреево – Север“.

Километрични колони от товарни автомобили бяха регистрирани и през последните седмици. На 26 септември колоната пред „Капитан Андреево“ достигна 18 километра, като част от трасетата за камиони не работеха заради ремонта на пункта.

Източници: marica.bg, nova.bg, bta.bg


Хасково / България
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