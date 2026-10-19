Около 10 км е опашката от тирове на „Капитан Андреево“

Около 10 километра достигна опашката от тирове пред ГКПП „Капитан Андреево“. Колоната е на изход от България в посока Турция и се е образувала по автомагистрала „Марица“.

От „Гранична полиция“ съобщават: „Интензивен е трафикът“ на изхода за товарни автомобили. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, тъй като при по-дълги колони чакащите камиони заемат аварийната и дясната лента на магистралата.

През „Капитан Андреево“ средно за денонощие преминават около 2200 камиона, като повечето са в посока Турция. На съседния пункт „Лесово“ се обработват приблизително 1500 тира за денонощие.

В района на „Капитан Андреево“ продължава реконструкция на пункта. Очаква се след приключването ѝ капацитетът му да бъде увеличен с 25 процента. Предвижда се и изграждането на нов пункт „Капитан Андреево – Север“.

Километрични колони от товарни автомобили бяха регистрирани и през последните седмици. На 26 септември колоната пред „Капитан Андреево“ достигна 18 километра, като част от трасетата за камиони не работеха заради ремонта на пункта.

Източници: marica.bg, nova.bg, bta.bg