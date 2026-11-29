Колони от автомобили с пътници са блокирани на граничния пункт „Малко Търново“ при влизане от Турция в България. Причината е липсата на електрозахранване на пункта от турска страна, потвърди кметът на община Малко Търново Илиян Янчев.

Затруднението е част от усложнената зимна обстановка в Бургаска област. Силният вятър и снеговалежът оставиха без ток 13 населени места в общините Руен и Айтос. В Руен електрозахранване няма във Вишна, Дропла, Дъскотна, Трънак, Струя, Каравелово, Соколец, Добромир и Билка. В община Айтос са засегнати Карагеоргиево, Тополица, Черноград и Пирне.

Пътищата в областта са проходими при зимни условия, но по настилките има заледявания и навявания. Над 30 специализирани машини работят по почистването и обработката на пътната мрежа. По данни, цитирани от „Нова телевизия“, зимната обстановка е усложнена и в други части на страната, като Агенция „Пътна инфраструктура“ препоръчва да не се предприемат пътувания без необходимост.

Заради трудните условия за придвижване на 30 ноември ще бъде неучебен ден в училищата в около 40 населени места в община Руен. Мярката засяга район с прекъсвания на електрозахранването и със снежни навявания, които затрудняват пътуването между селата.

От АПИ призоваха водачите „да избягват пътувания, освен ако не са абсолютно необходими“ и да тръгват само с подготвени за зимни условия автомобили. Ограниченията по отделни пътища могат да се променят според състоянието на настилките и работата на снегопочистващата техника.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, paragraf.bg