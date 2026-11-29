Снеговалежи и силен североизточен вятър усложняват пътната обстановка в Северна България. По републиканската мрежа работят 431 снегопочистващи машини, а Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщава, че трасетата са проходими при зимни условия и обработката на настилките продължава. „Трасетата са почистени, проходими при зимни условия, трафикът се осъществява без затруднения, работата по третиране продължава“, посочва АПИ.

Заради обилния сняг е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по път I-1 в направлението Ботевград–Мездра, както и в участъка от 71-ия до 102-ия километър на автомагистрала „Хемус“ в област Ловеч. В Шуменско са затворени за движение главният път Шумен–Силистра и отсечката Нови пазар–Никола Козлево заради силни снегонавявания. За камиони са затворени още път I-7 от Шумен до село Пристое и път II-2.

АПИ предупреди, че при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра може временно да бъде спирано движението, за да бъдат почистени и обработени настилките. При необходимост първоначално се ограничават тежкотоварните и лекотоварните автомобили, а след това и леките коли. Приоритетно се обработват автомагистралите, главните пътища и проходите между Северна и Южна България.

Трафикът по границите

На повечето гранични пунктове движението е нормално. Гранична полиция отчита интензивен трафик на изход за товарни автомобили при „Капитан Андреево“ и „Лесово“. С нормален трафик са пунктовете с Румъния, Гърция, Северна Македония и Сърбия.

Фериботната платформа Свищов–Зимнич временно не работи. Плаванията по линията Никопол–Турну Мъгуреле са преустановени заради силен вятър. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и товарни автомобили.

Условията в планините

НИМХ предупреждава за обилни снеговалежи, виелици, навявания и намалена видимост в планините. Очакват се условия за измръзване, а температурите ще са около минус 3 градуса на 1200 метра и около минус 6 градуса на 2000 метра. На връх Ботев, Черни връх и Мусала прогнозата е за обилен снеговалеж.

Заради времето условията за туризъм са неблагоприятни по високите части. ПСС препоръчва на туристите да не предприемат преходи по открити била и да се съобразят с възможността за бързо влошаване на видимостта и образуване на навявания.

Последни данни от пожарната и КАТ

По последната публикувана оперативна сводка на ГДПБЗН за денонощието на 27 ноември пожарните екипи са реагирали на 108 сигнала. Ликвидирани са 61 пожара, 20 от които са били с преки материални щети. Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, включително 13 при катастрофи. При пожарите е пострадал един гражданин.

В последната сводка на МВР за пътнотранспортните произшествия през 27 ноември са отчетени 22 катастрофи с ранени и загинали, при които има един загинал и 34 ранени. От началото на годината са регистрирани 6195 такива произшествия, 455 загинали и 7721 ранени участници в движението. Данните са динамични и се актуализират при промяна на статуса на произшествията.

Източници: bta.bg, bgnes.bg