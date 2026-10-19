Ген. Николай Русев е обсъждан за началник на отбраната

Генерал-майор Николай Русев е най-вероятният кандидат за началник на отбраната, съобщи News.bg, позовавайки се на свои източници. Към момента кандидатурата му не е официално потвърдена, а окончателното решение не е взето.
Темата се активира след подадения от адмирал Емил Ефтимов рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. От Министерството на отбраната потвърдиха пред БТА: „Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие“. Рапортът е подаден в края на септември, а причините за решението не са съобщени.
Предстоящата смяна трябва да бъде съобразена и с политическия календар. Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г., а евентуалният балотаж ще се проведе на 1 ноември. Илияна Йотова е държавен глава от 23 януари 2026 г., след като Румен Радев прекрати предсрочно правомощията си като президент.
Как се назначава началникът на отбраната
По закон началникът на отбраната се назначава от президента по предложение на Министерския съвет. Назначаването и освобождаването на офицери от висшия команден състав стават с президентски указ, който се приподписва от министър-председателя.
Това означава, че дори да бъде избран като предпочитан кандидат, Николай Русев не може да поеме поста само с решение на държавния глава. Необходими са предложение от Министерския съвет и последващ указ.
Кой е Николай Русев
Николай Русев е командир на Военновъздушните сили от 2025 г. Роден е на 13 март 1971 г. в Плевен. Завършил е Военновъздушното училище „Г. Бенковски“ в Долна Митрополия, Военната академия „Г. С. Раковски“ и Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ.
Военната му кариера е свързана основно с изтребителната авиация. Между 2020 и 2025 г. е командир на авиобаза „Граф Игнатиево“, а преди това заема различни командни длъжности в базата и в авиационни формирования в Доброславци и Габровница.
Русев е летец-пилот първи клас и има над 1400 пролетени часа. Летял е на самолети „Злин 42-М“, Л-29, МиГ-23 и МиГ-29. Владее английски език.
Ако бъде номиниран и одобрен, Русев ще наследи адмирал Ефтимов, който е началник на отбраната от 30 март 2020 г. Кога точно ще бъде извършена смяната, ще зависи от приключването на процедурата и от срока на предизвестието.
Източници: news.bg, bta.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Указ на президента,
09:54 19.10.2026
2 Сила
09:55 19.10.2026
3 Този ген.Русев се натегна на Радев
Поредната радева калинка.
09:58 19.10.2026
4 Ако
Коментиран от #25
10:02 19.10.2026
5 Хохо Бохо
10:05 19.10.2026
6 Достойните
Коментиран от #14
10:06 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пилоти
Тя е нещо подобно на концерт военен с песен - на Българина Филип Киркоров от Варна, който е Фобито на военните, като хвърчат над България с песен ФилиФоби, БангаРанга, БангаРанга, ФилиФоби, БангаРанга!
Изгледайте в ютюб: "Филипп Киркоров Ани Лорак - Друзья"
10:12 19.10.2026
9 Боруна Лом
10:12 19.10.2026
10 Еми що да не
10:13 19.10.2026
11 Пилоти
Тя е нещо подобно на концерт военен с песен - ФилиФоби = БангаРанга!
10:14 19.10.2026
12 Абсурдистан
10:14 19.10.2026
13 Сила
Защото си е платил ...с нашите пари !!!
10:14 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пилоти
С робите е така - докато не се събудят господарите ги избиват за забавление с летящи пръскащи самолети!
10:21 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Генералисимус ни трябва вече
10:23 19.10.2026
20 редник Груев
10:25 19.10.2026
21 Троян
10:25 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Присмехулник
10:31 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 666
До коментар #4 от "Ако":И този се е клел във вярност към БКП.Член първи от Живковата Конституция.Ако ще не в САЩ ими и в Патагония да е завършил,комуниста си е комунист.Тези пет години не се забравят и не могат да се изтрият с гумичка от съзнанието.Да им е честит.Народа им даде пълната власт в ръцете.Да видим колко ще изкарат и колко ще изтърпи същия този народ който ги избра.
10:36 19.10.2026
26 не ни трябват външни заплахи!
10:39 19.10.2026
27 ИСТИНАТА
на националният предател генерал Владимир Заимов!
ДГИ-Движение за граждански инициативи
Да направим всички петолъчки на чакъл!
Да приведем в изпълнение
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г.
с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
довело страната до национална катастрофа.
България е страна на безГробници
Труповете на над 40 000 убити от комунистите
са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.
БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...
Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
Щабът им е бил в Славянска беседа-
днешният сатиричен театър Сълза и смях.
На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!
Комунистите са фашистки изроди!
10:40 19.10.2026
28 Един
10:40 19.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 фсьесд
10:46 19.10.2026
31 Все тая
10:47 19.10.2026
32 СТИГА П€ Д€ рад€вщини!
10:47 19.10.2026
33 Перо
10:50 19.10.2026
34 Учителка
Коментиран от #37
10:51 19.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Перо
10:56 19.10.2026
37 Перо
До коментар #34 от "Учителка":1200 села са без население от мутренската демокрация! В магазините купуваме зеленчуци от Египет, Полша, РСМ, Албания, Турция, Гърция, какви селяни бълнуваш? Те вече са нови софиянци, бургазлии, варненци и пловдивчани! Пълен упадък на държавата!
11:00 19.10.2026
38 койдазнай
Вярно, можеха да са десетки пъти повече, ама се размина.
Така че, напълно подходяща кандидатура!
11:01 19.10.2026