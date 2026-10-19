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Ген. Николай Русев е обсъждан за началник на отбраната
  Тема: Известни личности

Ген. Николай Русев е обсъждан за началник на отбраната

19 Октомври, 2026 09:52 1 393 38

  • николай русев-
  • началник на отбраната-
  • емил ефтимов-
  • военновъздушни сили-
  • президентски избори

Кандидатурата му не е официално потвърдена. Решението ще бъде взето след процедура, която включва предложение от Министерския съвет и указ на президента

Ген. Николай Русев е обсъждан за началник на отбраната - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Генерал-майор Николай Русев е най-вероятният кандидат за началник на отбраната, съобщи News.bg, позовавайки се на свои източници. Към момента кандидатурата му не е официално потвърдена, а окончателното решение не е взето.

Темата се активира след подадения от адмирал Емил Ефтимов рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. От Министерството на отбраната потвърдиха пред БТА: „Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие“. Рапортът е подаден в края на септември, а причините за решението не са съобщени.

Предстоящата смяна трябва да бъде съобразена и с политическия календар. Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г., а евентуалният балотаж ще се проведе на 1 ноември. Илияна Йотова е държавен глава от 23 януари 2026 г., след като Румен Радев прекрати предсрочно правомощията си като президент.

Как се назначава началникът на отбраната

По закон началникът на отбраната се назначава от президента по предложение на Министерския съвет. Назначаването и освобождаването на офицери от висшия команден състав стават с президентски указ, който се приподписва от министър-председателя.

Това означава, че дори да бъде избран като предпочитан кандидат, Николай Русев не може да поеме поста само с решение на държавния глава. Необходими са предложение от Министерския съвет и последващ указ.

Кой е Николай Русев

Николай Русев е командир на Военновъздушните сили от 2025 г. Роден е на 13 март 1971 г. в Плевен. Завършил е Военновъздушното училище „Г. Бенковски“ в Долна Митрополия, Военната академия „Г. С. Раковски“ и Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ.

Военната му кариера е свързана основно с изтребителната авиация. Между 2020 и 2025 г. е командир на авиобаза „Граф Игнатиево“, а преди това заема различни командни длъжности в базата и в авиационни формирования в Доброславци и Габровница.

Русев е летец-пилот първи клас и има над 1400 пролетени часа. Летял е на самолети „Злин 42-М“, Л-29, МиГ-23 и МиГ-29. Владее английски език.

Ако бъде номиниран и одобрен, Русев ще наследи адмирал Ефтимов, който е началник на отбраната от 30 март 2020 г. Кога точно ще бъде извършена смяната, ще зависи от приключването на процедурата и от срока на предизвестието.

Източници: news.bg, bta.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Указ на президента,

    11 2 Отговор
    но не на сегашният "президент".

    09:54 19.10.2026

  • 2 Сила

    21 1 Отговор
    Генерал Наплатанов моля , какъв Русев ....чехльото Наплатанов !!!

    09:55 19.10.2026

  • 3 Този ген.Русев се натегна на Радев

    23 6 Отговор
    по време на въздушни демонстрации и заповяда на нетренирани за целта пилоти да правят рисковани маневри във въздуха, при които загина пилот, а Радев се изниза от полигона.

    Поредната радева калинка.

    09:58 19.10.2026

  • 4 Ако

    18 1 Отговор
    е верен на БКП , регресивните и вожда им ?! Но щом е генерал - със сигурност.

    Коментиран от #25

    10:02 19.10.2026

  • 5 Хохо Бохо

    13 1 Отговор
    Колю шмиргела? Това е несериозно

    10:05 19.10.2026

  • 6 Достойните

    20 2 Отговор
    български Генерали и Мъже , отишли си вече от тоя свят , се гневят там Горе на това което става в Родината .

    Коментиран от #14

    10:06 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пилоти

    6 0 Отговор
    Генерал Николай Русев: Българската бойна авиация не се дели на фили и фоби....

    Тя е нещо подобно на концерт военен с песен - на Българина Филип Киркоров от Варна, който е Фобито на военните, като хвърчат над България с песен ФилиФоби, БангаРанга, БангаРанга, ФилиФоби, БангаРанга!

    Изгледайте в ютюб: "Филипп Киркоров Ани Лорак - Друзья"

    10:12 19.10.2026

  • 9 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    А КЪНЕВ?

    10:12 19.10.2026

  • 10 Еми що да не

    1 6 Отговор
    Кой да сложат? Боко Тиквата ли?

    10:13 19.10.2026

  • 11 Пилоти

    2 1 Отговор
    Генерал Николай Русев: Българската бойна авиация не се дели на фили и фоби....

    Тя е нещо подобно на концерт военен с песен - ФилиФоби = БангаРанга!

    10:14 19.10.2026

  • 12 Абсурдистан

    8 1 Отговор
    Наиктина имаме прекалено много генерали. Не че полковниците ни са читави. А старшинката начело да не споменаваме колко е ...

    10:14 19.10.2026

  • 13 Сила

    5 1 Отговор
    Защо не може да коментираме Кафявото ....а ?!?
    Защото си е платил ...с нашите пари !!!

    10:14 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пилоти

    4 0 Отговор
    За рекетьори с фуражка и за лежащите по цял ден под пагон не само има пари, не само не се съкращават ами щяло да има и още. За наглите даскали също. За читалища и театри пари нямало. Културата на един народ не е важна за евроатлантиците и НАТОвските генералчета и за Московските мекерета! Тя е нещото, което да се унищожи, за да се заличи народа!

    С робите е така - докато не се събудят господарите ги избиват за забавление с летящи пръскащи самолети!

    10:21 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Генералисимус ни трябва вече

    3 0 Отговор
    Този "Генерал" за важни мисии отговаря!:) Последните са да докара останките на нашия цар като организира да хвърчат и четирите ни изтребителя, а сега и да правят компания на пасажерски самолет от полет заплашен с бомба, като хвърчат до него! Виж за дроновете чакаме помощ от НАТО! Трагедия! Няма ли административан реформа и за тези Генерали с "опит". Поне и малко бойци да наемат с техните щатове!

    10:23 19.10.2026

  • 20 редник Груев

    3 0 Отговор
    Тези пагони съответстваха на генерал-лейтенант.Кой и защо ги промениха не е ясно.

    10:25 19.10.2026

  • 21 Троян

    5 0 Отговор
    По добре някой капитан. Ама от ония водили Сръбско Българската война такива няма за съжаление.

    10:25 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Присмехулник

    1 0 Отговор
    Как така "обсъждан"?! Не може да бъде! Не е ли "спряган"?

    10:31 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 666

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ако":

    И този се е клел във вярност към БКП.Член първи от Живковата Конституция.Ако ще не в САЩ ими и в Патагония да е завършил,комуниста си е комунист.Тези пет години не се забравят и не могат да се изтрият с гумичка от съзнанието.Да им е честит.Народа им даде пълната власт в ръцете.Да видим колко ще изкарат и колко ще изтърпи същия този народ който ги избра.

    10:36 19.10.2026

  • 26 не ни трябват външни заплахи!

    3 1 Отговор
    С Министър Председател пРезидент на Решетников,с Министър Митко СМС-а и Н-к на Отбраната с този доказан некадърник и подлец сме пробити отвсякъде.

    10:39 19.10.2026

  • 27 ИСТИНАТА

    1 2 Отговор
    В Сливен още стърчи паметникът с петолъчка
    на националният предател генерал Владимир Заимов!

    ДГИ-Движение за граждански инициативи
    Да направим всички петолъчки на чакъл!
    Да приведем в изпълнение
    ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
    Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г.
    с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
    (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
    довело страната до национална катастрофа.

    България е страна на безГробници
    Труповете на над 40 000 убити от комунистите
    са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.

    БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...
    Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
    Щабът им е бил в Славянска беседа-
    днешният сатиричен театър Сълза и смях.

    На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!
    Комунистите са фашистки изроди!

    10:40 19.10.2026

  • 28 Един

    3 0 Отговор
    "верен" на клетвата ще смени вероятно друг набързо пребоядисал се на атлантик.Досега все такива чеда верни на новия повик задокеански се уреждат.Явно някои с огромно нетърпение с чакали уж деполяризацията.Да обърнат "палачинката".Ама да не се наложи да повторят упражнението!

    10:40 19.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 фсьесд

    2 0 Отговор
    ВВС не стават за командири, слаби офицери са. Трябва да е от кашимерията за да има ред и дисциплина. Стига сте си правили експерименти с армията. Видяхме и ВМС и ВВС, и почти не остана войска. Да си кара самолета и да не се напъва за командващ. Слава на Господ Иисус Христос има много с зелени чорапи. Не са от най умните но поне са военни.

    10:46 19.10.2026

  • 31 Все тая

    2 0 Отговор
    Това е тема на патканите с пагони които принципно не са част от обществото а са на практика кухи канонерки

    10:47 19.10.2026

  • 32 СТИГА П€ Д€ рад€вщини!

    2 0 Отговор
    СРАМ И ПОЗОР! СТИГА П€ Д€ рад€вщини!

    10:47 19.10.2026

  • 33 Перо

    1 0 Отговор
    Поредната простотия на малоумни атлантици! Основния род войска са сухопътните войски и винаги началник на отбраната /Н-к на Ген. щаб/ е бил от този род войска, защото другите са поддържащи! Сега имаме няколко бр. еднакъв брой лодки и самолети, а те слагат министър на отбраната от свързочни войски, н-к на отбраната адмирал, а сега от ВВС, само защото е приятел на Радев! Ставаме смешни!

    10:50 19.10.2026

  • 34 Учителка

    1 0 Отговор
    Фундамента на една държава за да се нарича Държава са - Името, Знамето, Герба, Банките, Пощите, Железниците с Влаковете, Пътищата, Границите да са задължително Държавна собственост, а Ковбоите - Селяните да притежават своя собствена Земя на територията на тази Държава и градовете да вардят селяните от външна инвазия на Вандали! Едно време ние Българите създадохме Градовете да вардят селата от външна инвазия на вандали. На границите на определени места сме имали Легиони. Там легионерите са вардели държавата от външно нападение на вандали. В момента вандалите са навлезли в градовете. На селяните им ограбиха земята след 1944г. Селата са запустели. Български Легионери вече нямаме, понеже бяха избити от комунистите по концлагерите и сега даже нямаме право да имаме спомен за един български Герой - Генерал Колев!

    Коментиран от #37

    10:51 19.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Перо

    1 0 Отговор
    Вече излизат шесто поколение изтребители, ние ще получим четвърто през 2030 и тези хора ги произвеждат генерали и ги правят н-ци на отбраната!

    10:56 19.10.2026

  • 37 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Учителка":

    1200 села са без население от мутренската демокрация! В магазините купуваме зеленчуци от Египет, Полша, РСМ, Албания, Турция, Гърция, какви селяни бълнуваш? Те вече са нови софиянци, бургазлии, варненци и пловдивчани! Пълен упадък на държавата!

    11:00 19.10.2026

  • 38 койдазнай

    0 0 Отговор
    Тоя е голям боклук и още по-голям некадърник. Организира едно "авиошоу", без да вземе елементарни мерки за безопасност, в резултат на което имаме двама загинали.
    Вярно, можеха да са десетки пъти повече, ама се размина.
    Така че, напълно подходяща кандидатура!

    11:01 19.10.2026

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