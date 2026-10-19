Ген. Николай Русев е обсъждан за началник на отбраната

Генерал-майор Николай Русев е най-вероятният кандидат за началник на отбраната, съобщи News.bg, позовавайки се на свои източници. Към момента кандидатурата му не е официално потвърдена, а окончателното решение не е взето.

Темата се активира след подадения от адмирал Емил Ефтимов рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. От Министерството на отбраната потвърдиха пред БТА: „Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие“. Рапортът е подаден в края на септември, а причините за решението не са съобщени.

Предстоящата смяна трябва да бъде съобразена и с политическия календар. Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г., а евентуалният балотаж ще се проведе на 1 ноември. Илияна Йотова е държавен глава от 23 януари 2026 г., след като Румен Радев прекрати предсрочно правомощията си като президент.

Как се назначава началникът на отбраната

По закон началникът на отбраната се назначава от президента по предложение на Министерския съвет. Назначаването и освобождаването на офицери от висшия команден състав стават с президентски указ, който се приподписва от министър-председателя.

Това означава, че дори да бъде избран като предпочитан кандидат, Николай Русев не може да поеме поста само с решение на държавния глава. Необходими са предложение от Министерския съвет и последващ указ.

Кой е Николай Русев

Николай Русев е командир на Военновъздушните сили от 2025 г. Роден е на 13 март 1971 г. в Плевен. Завършил е Военновъздушното училище „Г. Бенковски“ в Долна Митрополия, Военната академия „Г. С. Раковски“ и Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ.

Военната му кариера е свързана основно с изтребителната авиация. Между 2020 и 2025 г. е командир на авиобаза „Граф Игнатиево“, а преди това заема различни командни длъжности в базата и в авиационни формирования в Доброславци и Габровница.

Русев е летец-пилот първи клас и има над 1400 пролетени часа. Летял е на самолети „Злин 42-М“, Л-29, МиГ-23 и МиГ-29. Владее английски език.

Ако бъде номиниран и одобрен, Русев ще наследи адмирал Ефтимов, който е началник на отбраната от 30 март 2020 г. Кога точно ще бъде извършена смяната, ще зависи от приключването на процедурата и от срока на предизвестието.

Източници: news.bg, bta.bg, btvnovinite.bg