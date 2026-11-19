Вицеадмирал Митко Петев е отказал предложението да стане началник на отбраната. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи пред парламентарната комисия по отбрана, че лично е разговарял с бившия съветник на президента по националната сигурност за възможността да поеме поста след оттеглянето на адмирал Емил Ефтимов. Петев е посочил лични причини за решението си.

„Конфликт не съм имал нито с адмирал Ефтимов, нито имам конфликт с адмирал Петев“, заяви Стоянов. Той уточни, че разговорът с вицеадмирала е проведен, след като Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба.

По думите на министъра личното решение на Петев трябва да бъде уважено. „Всяко едно такова лично решение следва да бъде уважено и аз уважавам тяхното решение“, каза Стоянов.

Ефтимов ще напусне поста през януари

Емил Ефтимов подаде рапорт за освобождаване от военна служба на 30 септември с тримесечно предизвестие. Министерството на отбраната потвърди решението, но мотивите за него не бяха обявени публично.

На 28 октомври Министерският съвет предложи на президента Ефтимов да бъде освободен като началник на отбраната и от военна служба. Президентът Илияна Йотова подписа указа на 5 ноември, а той беше обнародван в „Държавен вестник“ на 13 ноември.

Според указа освобождаването ще влезе в сила на 2 януари 2027 г. Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г.

Все още няма официално обявен наследник на поста. Отказът на Митко Петев оставя избора на нов началник на отбраната открит.

Източници: nova.bg