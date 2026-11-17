Екипаж на Военновъздушните сили спаси 12 моряци от бедстващия товарен кораб BETUL 8 в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Плавателният съд е подал сигнал, че потъва, а инцидентът е станал на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра.

В спасителната операция са участвали два вертолета „Кугър“ и самолет Су-25. Едната машина е излетяла от авиобаза „Балчик“, а другата – от авиобаза „Крумово“. Вертолетът от Балчик е бил насочен незабавно към мястото след координация с Морския спасително-координационен център.

40 минути ръчно управление

Най-тежката част от акцията е била извършена с ръчно управление на вертолета. Пилотът е трябвало да задържи машината над спасителния плот около 40 минути, докато моряците бъдат извадени с лебедка.

„40 минути ръчно да висиш над целта, за да извлечеш хората с лебедката, могат да го направят само изключително опитни пилоти“, заяви командирът на авиобаза „Крумово“ бригаден генерал Димитър Павлов.

По думите му операцията е сред най-сложните при извличане на хора от морската повърхност. Вертолетите „Кугър“ разполагат с триканален автопилот, докато за подобни спасителни мисии е препоръчителна система с четири канала. Тя подпомага задържането на машината над определена точка, докато останалите членове на екипажа извършват евакуацията.

Според Павлов успехът е зависел от координацията между пилота, бордовия спасител и бордовия инженер, който управлява спасителната лебедка.

Втори вертолет осигурява подкрепа

Вторият „Кугър“, излетял от авиобаза „Крумово“, е бил изпратен като подкрепа при евентуална авария или принудително приводняване на първата машина. Двата вертолета са се срещнали в района на операцията, като вторият е пристигнал малко преди евакуацията на последния моряк от спасителния плот.

Благоприятното време е улеснило работата на екипажите. След завръщането си във военната база военнослужещите са били посрещнати с поздравления за успешно изпълнената мисия.

Военновъздушните сили поддържат специализирана подготовка за спасителни операции над море. По информация на бригаден генерал Павлов всяка година се провеждат поне две целенасочени тренировки в морска среда, които продължават по няколко дни. Предвижда се и увеличаване на броя на подготвените екипажи, като акцент ще бъде поставен върху обучението на по-младите пилоти и летателни специалисти.