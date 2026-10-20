Млади лекари излизат на протест заради липса на реформи

Млади лекари, студенти по медицина и специалисти по здравни грижи излизат на протест в София с искане за конкретни действия в здравната система. Демонстрацията, организирана от инициативата „Бъдеще в България“, ще започне в 18:00 часа пред Министерството на здравеопазването, а след това участниците ще преминат в шествие до Народното събрание.
Недоволството е насочено срещу липсата на реални реформи, които според организаторите са били обещавани преди изборите. Те заявяват, че са чули уверения, че студентите по медицина и младите лекари са национален приоритет, но очакват тези думи да бъдат последвани от срокове и работещи механизми.„Национален приоритет не се заявява само с думи, той се доказва с действия“, заявяват организаторите.
Какви промени настояват да видят медиците
Сред основните искания са работещ портал за специализации и електронни книжки на специализантите. Младите медици настояват и за промени в начина, по който се определят възнагражденията, така че основното заплащане да отразява труда, отговорността и квалификацията, а да не зависи основно от количеството отчетена дейност.
Протестиращите искат още стимули за студентите и завършилите медици да изберат професионално развитие в България. В позицията им е поставено и искането пациентите да доплащат по-малко, докато качеството на медицинската помощ се превърне в по-силен фактор при финансирането на системата от броя на извършените дейности.
До новата демонстрация се стигна след продължителен спор за възнагражденията и условията на труд. На 28 октомври 2025 г. парламентът отхвърли предложения за минимални заплати на младите лекари и медицинските сестри. Тогава управляващите заявиха, че ще търсят решение чрез бюджетните закони, но организаторите на протеста продължават да настояват за конкретни гаранции.
През октомври 2026 г. премиерът заяви, че ангажиментът за по-добри условия за реализация на младите лекари ще бъде заложен в бюджета за 2027 г. Медиците обаче посочват, че очакват не само политически декларации, а реални промени в специализациите, заплащането и модела на финансиране.
Организаторите призовават към шествието да се присъединят лекари, студенти, пациенти и граждани, които подкрепят реформата в здравеопазването. Те заявяват, че ще продължат да следят действията на институциите и няма да се откажат от исканията си.
Източници: bnrnews.bg, medicalnews.bg, actualno.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 реформинатите
Коментиран от #12
06:38 20.10.2026
2 Дайте дефениция
Да си студент по медицина не означава да си лекар.
Дипломата те прави лекар!
И тия жабета да престанат да подскачат по паветата, а да хващат влака и в дълбоката провинция! Там се става лекар!
06:40 20.10.2026
3 Дзак
Коментиран от #17
06:54 20.10.2026
4 Георги Жеков
Коментиран от #6, #13
06:58 20.10.2026
5 нннн
Хора, гласувайте!
07:00 20.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 60% от завършили медицина
При 5.5 милиона народ няма пари за бюджетни заплати.
Най-скъпите лекарства са в Територията.
Пирогов беше добре, докато не го приватизираха.
Националната Кардиология беше добре, докато не я преструктурираха.
Отивайте в Частното Здравеопазване НЗОК не е длъжна да плаща на частниците, но плащат, там ще ви дават високи заплати.
32 000 българи са с над 20 милиона лева доходи.
Коментиран от #9
07:03 20.10.2026
8 ЖЪЛТОПАВЕТ
07:14 20.10.2026
9 Хи хи
До коментар #7 от "60% от завършили медицина":Няма такива доходи. Тези "доходи" са заплати "на хартия", разход на фирмите да намалят данък печалба. Тоест, ощетява се държавата.
07:14 20.10.2026
10 Здравна каца
07:20 20.10.2026
11 АзСъм
07:28 20.10.2026
12 Младите лекари
До коментар #1 от "реформинатите":искат старите да си ходят и да им заемат местата. Което ще стане един ден, но не веднага и изисква много труд и търпение.
07:40 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Троян
07:45 20.10.2026
15 Наблюдател
07:46 20.10.2026
16 Прогресивна България
07:46 20.10.2026
17 Търговия с органи
До коментар #3 от "Дзак":Частните болници трябва да се ограничат до козметична (пластична) хирургия и популярна психология. И стоматология, до известна степен. Здравеопазването е основен елемент от националната сигурност.
07:52 20.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хмм
08:12 20.10.2026
20 Рошкавалка със сиринЬе
08:14 20.10.2026