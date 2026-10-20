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Млади лекари излизат на протест заради липса на реформи

Млади лекари излизат на протест заради липса на реформи

20 Октомври, 2026 06:31 891 20

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  • протест-
  • здравеопазване-
  • медицински специалисти

Шествието в София ще започне пред Министерството на здравеопазването и ще завърши пред Народното събрание. Медиците настояват за промени в специализациите, възнагражденията и финансирането на системата

Млади лекари излизат на протест заради липса на реформи - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Млади лекари, студенти по медицина и специалисти по здравни грижи излизат на протест в София с искане за конкретни действия в здравната система. Демонстрацията, организирана от инициативата „Бъдеще в България“, ще започне в 18:00 часа пред Министерството на здравеопазването, а след това участниците ще преминат в шествие до Народното събрание.

Недоволството е насочено срещу липсата на реални реформи, които според организаторите са били обещавани преди изборите. Те заявяват, че са чули уверения, че студентите по медицина и младите лекари са национален приоритет, но очакват тези думи да бъдат последвани от срокове и работещи механизми.

„Национален приоритет не се заявява само с думи, той се доказва с действия“, заявяват организаторите.

Какви промени настояват да видят медиците

Сред основните искания са работещ портал за специализации и електронни книжки на специализантите. Младите медици настояват и за промени в начина, по който се определят възнагражденията, така че основното заплащане да отразява труда, отговорността и квалификацията, а да не зависи основно от количеството отчетена дейност.

Протестиращите искат още стимули за студентите и завършилите медици да изберат професионално развитие в България. В позицията им е поставено и искането пациентите да доплащат по-малко, докато качеството на медицинската помощ се превърне в по-силен фактор при финансирането на системата от броя на извършените дейности.

До новата демонстрация се стигна след продължителен спор за възнагражденията и условията на труд. На 28 октомври 2025 г. парламентът отхвърли предложения за минимални заплати на младите лекари и медицинските сестри. Тогава управляващите заявиха, че ще търсят решение чрез бюджетните закони, но организаторите на протеста продължават да настояват за конкретни гаранции.

През октомври 2026 г. премиерът заяви, че ангажиментът за по-добри условия за реализация на младите лекари ще бъде заложен в бюджета за 2027 г. Медиците обаче посочват, че очакват не само политически декларации, а реални промени в специализациите, заплащането и модела на финансиране.

Организаторите призовават към шествието да се присъединят лекари, студенти, пациенти и граждани, които подкрепят реформата в здравеопазването. Те заявяват, че ще продължат да следят действията на институциите и няма да се откажат от исканията си.

Източници: bnrnews.bg, medicalnews.bg, actualno.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реформинатите

    19 3 Отговор
    е как така липса на реформи ? нали подкараха ония от пловдив които точат касата това малка реформа ли е ако продължават така нещата ще се подобрят да не си мислите че само една болница краде всеки голям град се крадът милиони от здравната каса !!!

    Коментиран от #12

    06:38 20.10.2026

  • 2 Дайте дефениция

    16 8 Отговор
    На «млад лекар».
    Да си студент по медицина не означава да си лекар.
    Дипломата те прави лекар!
    И тия жабета да престанат да подскачат по паветата, а да хващат влака и в дълбоката провинция! Там се става лекар!

    06:40 20.10.2026

  • 3 Дзак

    7 3 Отговор
    Държавно здравеопазване ли искат?

    Коментиран от #17

    06:54 20.10.2026

  • 4 Георги Жеков

    3 9 Отговор
    Здравейте роби на комунизма!

    Коментиран от #6, #13

    06:58 20.10.2026

  • 5 нннн

    12 4 Отговор
    Изборите наближават и умнокрасивите активираха де що могат. Номерата им няма да минат. Гюро и Кондьо - извън челната петица!
    Хора, гласувайте!

    07:00 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 60% от завършили медицина

    10 1 Отговор
    са чужденци, от тях толкова са с 3-ойки, неприети в държавите им, сиреч не стават. От останалите на 10-20 години се ражда един Чирков или Мангъров.
    При 5.5 милиона народ няма пари за бюджетни заплати.
    Най-скъпите лекарства са в Територията.
    Пирогов беше добре, докато не го приватизираха.
    Националната Кардиология беше добре, докато не я преструктурираха.
    Отивайте в Частното Здравеопазване НЗОК не е длъжна да плаща на частниците, но плащат, там ще ви дават високи заплати.
    32 000 българи са с над 20 милиона лева доходи.

    Коментиран от #9

    07:03 20.10.2026

  • 8 ЖЪЛТОПАВЕТ

    6 2 Отговор
    Мирчев каза да лъжем като него.

    07:14 20.10.2026

  • 9 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "60% от завършили медицина":

    Няма такива доходи. Тези "доходи" са заплати "на хартия", разход на фирмите да намалят данък печалба. Тоест, ощетява се държавата.

    07:14 20.10.2026

  • 10 Здравна каца

    7 1 Отговор
    Здравните рИформи бяха осъществени от ромското правителство на драгалевския пастир на костенурки с цел събиране на мангизи от хората, без да им се осигурява каквото и да било здравеопазване. Тиквените правителства доразвиха схемите за източване и злоупотреби, без да променят модела.

    07:20 20.10.2026

  • 11 АзСъм

    2 0 Отговор
    Аман!

    07:28 20.10.2026

  • 12 Младите лекари

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "реформинатите":

    искат старите да си ходят и да им заемат местата. Което ще стане един ден, но не веднага и изисква много труд и търпение.

    07:40 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Троян

    3 0 Отговор
    В Сърце и Мозък във Плевен заплатите на лекарите медицинските сестри даже и на санитарките са космически но там не приемат подскачащи по паветата на работа.

    07:45 20.10.2026

  • 15 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Първо 5 години на село да си заработят парите които държавата е вложила в тях !!!!

    07:46 20.10.2026

  • 16 Прогресивна България

    0 3 Отговор
    Само да не почнат да трошат и палят, че тогава ще стане страшно. Генерал Румен Радев ще се ядоса много. Въпреки че Мутрофанова обеща да няма организация, никога не се знае

    07:46 20.10.2026

  • 17 Търговия с органи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Частните болници трябва да се ограничат до козметична (пластична) хирургия и популярна психология. И стоматология, до известна степен. Здравеопазването е основен елемент от националната сигурност.

    07:52 20.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хмм

    1 0 Отговор
    искат си Тошко

    08:12 20.10.2026

  • 20 Рошкавалка със сиринЬе

    0 0 Отговор
    Младите лекари да вървят в Германия. Ние искаме призвани медици.

    08:14 20.10.2026

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