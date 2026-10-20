Млади лекари излизат на протест заради липса на реформи

Млади лекари, студенти по медицина и специалисти по здравни грижи излизат на протест в София с искане за конкретни действия в здравната система. Демонстрацията, организирана от инициативата „Бъдеще в България“, ще започне в 18:00 часа пред Министерството на здравеопазването, а след това участниците ще преминат в шествие до Народното събрание.

Недоволството е насочено срещу липсата на реални реформи, които според организаторите са били обещавани преди изборите. Те заявяват, че са чули уверения, че студентите по медицина и младите лекари са национален приоритет, но очакват тези думи да бъдат последвани от срокове и работещи механизми.

Какви промени настояват да видят медиците

„Национален приоритет не се заявява само с думи, той се доказва с действия“, заявяват организаторите.

Сред основните искания са работещ портал за специализации и електронни книжки на специализантите. Младите медици настояват и за промени в начина, по който се определят възнагражденията, така че основното заплащане да отразява труда, отговорността и квалификацията, а да не зависи основно от количеството отчетена дейност.

Протестиращите искат още стимули за студентите и завършилите медици да изберат професионално развитие в България. В позицията им е поставено и искането пациентите да доплащат по-малко, докато качеството на медицинската помощ се превърне в по-силен фактор при финансирането на системата от броя на извършените дейности.

До новата демонстрация се стигна след продължителен спор за възнагражденията и условията на труд. На 28 октомври 2025 г. парламентът отхвърли предложения за минимални заплати на младите лекари и медицинските сестри. Тогава управляващите заявиха, че ще търсят решение чрез бюджетните закони, но организаторите на протеста продължават да настояват за конкретни гаранции.

През октомври 2026 г. премиерът заяви, че ангажиментът за по-добри условия за реализация на младите лекари ще бъде заложен в бюджета за 2027 г. Медиците обаче посочват, че очакват не само политически декларации, а реални промени в специализациите, заплащането и модела на финансиране.

Организаторите призовават към шествието да се присъединят лекари, студенти, пациенти и граждани, които подкрепят реформата в здравеопазването. Те заявяват, че ще продължат да следят действията на институциите и няма да се откажат от исканията си.

Източници: bnrnews.bg, medicalnews.bg, actualno.com