Възможни са смущения на електрозахранването в населени места в община Троян

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, чe от 20 октомври 2026 г. започва ремонтни дейности в своята подстанция „Троян 2“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места на територията на община Троян, област Ловеч.

Поради ремонта на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване на потребителите, до приключване на ремонтните дейности са възможни смущения на електрозахранването в гр. Троян и селата Балканец, Бели Осъм и Чифлик в община Троян, област Ловеч.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.