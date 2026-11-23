От 24 ноември 2026 г. до 23 март 2027 г. се променят маршрутите на четири трамвайни и девет автобусни линии заради ремонта на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в София. Засегнати са трамваите 3, 4, 12 и 27, както и автобусите 21 и 22, 78, 213, 305, 404, 85, 285 и 413.

За посочения период се забранява влизането на пътни превозни средства по южното и западното централно платно на булеварда между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Козлодуй“. Между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Струга“ движението ще бъде двупосочно по северното и източното централно платно.

В участъка между ул. „Струга“ и ул. „Козлодуй“ автомобилите ще се движат еднопосочно по източното централно платно към бул. „Сливница“. Към бул. „Христо Ботев“ ще се използва източното локално платно. Действащата временна организация пред Централната жп гара остава в сила.

Ремонтът обхваща 1,2 км релсов път

Реконструкцията започна на 10 юни 2026 г. и включва цялостна подмяна на 1,2 км трамваен релсов път, който не е ремонтиран повече от 50 години. Работи се в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“, като се предвижда и рехабилитация на пътните платна от Централната жп гара до ул. „Козлодуй“.

Обновяват се контактно-кабелната мрежа, уличното осветление и трамвайните перони. Предвидено е и саниране на покривните плочи на прилежащите подземни съоръжения. Трасето на трамвайната линия се запазва.

„Призоваваме водачите и пътниците в градския транспорт да планират пътуванията си предварително, а водачите да използват възможните обходни маршрути и да спазват временната организация на движение и пътната сигнализация“, заявиха от Столичната община.

Първият етап вече е завършен

Първият етап от реконструкцията между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“ е приключил. След 72-часови проби на 14 септември 2026 г. частично е възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7-о ДКЦ.

„Продължават строително-монтажните работи по реконструкцията на релсовия път“, съобщи заместник-кметът по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев. По завършения участък са изградени нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, автоматизирани са трамвайните стрелки и е обновена средата около спирките за по-добра достъпност.

Източници: bntnews.bg