Пожар унищожи къща в южната част на Троян. Огънят е изпепелил напълно покрива и покъщнината, а други части от сградата също са засегнати. Самотноживеещата жена, която е обитавала дома, е откарана в Спешна помощ за преглед.

Екипи на пожарната са продължили работа по окончателното потушаване на огъня. В гасенето е участвала и специализирана техника на общинското предприятие „Комунални услуги“ – Троян.

На място са пристигнали заместник-кметът на общината инж. Николай Райковски, управителят на предприятието Стефан Добрев и ръководителката на Комплекса за социална политика Марияна Николова. Те са координирали действията на място.

След инцидента жената ще бъде настанена в Общинския център за временно настаняване. За нея ще бъдат осигурени дрехи и храна.

Към момента не са посочени причината за пожара и размерът на материалните щети.