Съдът потвърди глоба от 127 822 евро за ТЕЦ „Бобов дол“

Административният съд в Кюстендил потвърди окончателно имуществената санкция от 250 000 лева, или 127 822 евро, наложена на ТЕЦ „Бобов дол“ за работа без функциониращи пречиствателни съоръжения. Санкцията е издадена с наказателно постановление на РИОСВ, а съдебното решение не подлежи на обжалване.

Нарушението е установено при проверка през май 2025 г.

Проверката е извършена на 23 май 2025 г. Според данните по делото са установени емисии на прахообразни вещества, свързани със съхранявани на открито въглища и биомаса. Горивата са били натрупани на голяма купчина в близост до водоохладителните кули на централата.

На площадката, известна като „Черното езеро“, с багер е оформян временен път в клетката. При изгребването на сухата маса се е образувало запрашаване. В съдебното решение е записано, че площадката е била силно изсушена и не е било пуснато водно оръдие за намокряне.

„При изгребването на суха маса се получава запрашаване“

Това е част от описанието на установеното при проверката, цитирано в информацията за съдебното решение.

Отделно дело за друга санкция е върнато

Потвърдената санкция е поредната, свързана с работата на ТЕЦ „Бобов дол“. Административният съд в Кюстендил е върнал отделно дело за санкция от 300 000 лева, или около 155 000 евро, заради пропуски и недостатъчни доказателства за твърдените нарушения.

По информация на БНР неофициалните оценки са, че през последните години санкциите срещу централата са достигнали около 5 млн. евро по близо 120 наказателни постановления. Тази обобщена оценка не е представена като официално потвърден размер на всички наложени санкции.

Източници: bnrnews.bg, eurocom.bg