Новини
България »
Кюстендил »
Съдът потвърди глоба от 127 822 евро за ТЕЦ „Бобов дол“
  Тема: Икономика

Съдът потвърди глоба от 127 822 евро за ТЕЦ „Бобов дол“

21 Октомври, 2026 12:11 363 1

  • тец бобов дол-
  • глоба-
  • риосв-
  • административен съд кюстендил-
  • замърсяване на въздуха

Санкцията е за работа без пречиствателни съоръжения и установено запрашаване на площадката. Решението на Административния съд в Кюстендил е окончателно

Съдът потвърди глоба от 127 822 евро за ТЕЦ „Бобов дол“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Административният съд в Кюстендил потвърди окончателно имуществената санкция от 250 000 лева, или 127 822 евро, наложена на ТЕЦ „Бобов дол“ за работа без функциониращи пречиствателни съоръжения. Санкцията е издадена с наказателно постановление на РИОСВ, а съдебното решение не подлежи на обжалване.

Нарушението е установено при проверка през май 2025 г.

Проверката е извършена на 23 май 2025 г. Според данните по делото са установени емисии на прахообразни вещества, свързани със съхранявани на открито въглища и биомаса. Горивата са били натрупани на голяма купчина в близост до водоохладителните кули на централата.

На площадката, известна като „Черното езеро“, с багер е оформян временен път в клетката. При изгребването на сухата маса се е образувало запрашаване. В съдебното решение е записано, че площадката е била силно изсушена и не е било пуснато водно оръдие за намокряне.

„При изгребването на суха маса се получава запрашаване“

Това е част от описанието на установеното при проверката, цитирано в информацията за съдебното решение.

Отделно дело за друга санкция е върнато

Потвърдената санкция е поредната, свързана с работата на ТЕЦ „Бобов дол“. Административният съд в Кюстендил е върнал отделно дело за санкция от 300 000 лева, или около 155 000 евро, заради пропуски и недостатъчни доказателства за твърдените нарушения.

По информация на БНР неофициалните оценки са, че през последните години санкциите срещу централата са достигнали около 5 млн. евро по близо 120 наказателни постановления. Тази обобщена оценка не е представена като официално потвърден размер на всички наложени санкции.

Източници: bnrnews.bg, eurocom.bg


Кюстендил / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 991

    3 0 Отговор
    Фирма ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ АД има по 100 млн. евро оборот годишно, 130 000 евро глоба за такива обороти са смешни и само за отчитане на дейност пред обществото.

    12:18 21.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове