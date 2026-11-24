Препоръката на Европейската комисия за налагане на глоба на България заради неизпълнение на мерките по процедурата за прекомерен дефицит показва недоверие към правителството. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

„Тази глоба показва недоверие към правителството. От седмици предупреждавахме, че това ще се случи, но министри от правителството казваха, че е невъзможно“, каза Мирчев.

Той посочи, че според него за блокиране на санкцията би било необходимо мнозинство от финансовите министри на страните членки. „Практически това е невъзможно“, заяви депутатът.

Мирчев определи размера на възможната санкция като не толкова голям, но подчерта символното ѝ значение. По думите му тя би показала, че България не спазва поетите ангажименти, не поддържа необходимата фискална дисциплина и не предприема достатъчно действия за подреждане на бюджета.

Глобата все още не е окончателно наложена

Европейската комисия препоръча България да премине към следващ етап от процедурата, след като прецени, че страната не е предприела ефективни действия за коригиране на прекомерния дефицит. България е в процедурата от 10 юли, когато Съветът на ЕС я откри заради очакван дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. при европейски праг от 3%.

Предложената санкция е 0,02% от БВП. Според предварителните оценки това би означавало около 25-26 млн. евро, но окончателният размер все още не е определен. Решението дали да бъде наложена глоба се очаква от Съвета на ЕС на 11 декември. До този момент еврофондовете за България не са окончателно замразени, макар че е възможно да бъдат предприети последващи мерки при продължаващо неизпълнение.

Спор за бюджета за 2027 г.

Според Европейската комисия нетните разходи на България ще нараснат с 10,7% през 2026 г. при препоръчан максимум от 4,2%. В есенната си прогноза Комисията очаква бюджетният дефицит да достигне 5% от БВП през тази година, а през 2027 г. временно да се понижи до 4%.

Мирчев припомни, че „Демократична България“ е представила предложения дефицитът да бъде свален под 3% още с бюджета за 2027 г. По думите му тези предложения са били отхвърлени от „Прогресивна България“.

Източници: nova.bg, 24chasa.bg