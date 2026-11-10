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Близо 45 незаконни сметища са открити в Хасково и Кърджали

Близо 45 незаконни сметища са открити в Хасково и Кърджали

10 Ноември, 2026 09:54 500 3

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Част от терените вече са с предписания и санкции, но според РИОСВ проблемът се възпроизвежда дни след почистването

Близо 45 незаконни сметища са открити в Хасково и Кърджали - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 45 нерегламентирани сметища са установени само през октомври в областите Хасково и Кърджали. Част от терените вече са обект на предписания и санкции, но незаконното изхвърляне на отпадъци остава траен проблем.

По думите на директора на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова сметищата са резултат от човешка дейност и често се появяват отново само дни след почистването им.

Общините отговарят за разчистването

Отговорността за нерегламентираните сметища по общинските пътища и в общинските землища е на общинската власт. Кметовете и общинските структури трябва да организират събирането, оползотворяването и извозването на отпадъците до определените регламентирани места.

„Санкциите не са малки“, заяви Тонка Атанасова.

По време на прякото включване тя посочи, че Министерството на околната среда и водите е създало карта на нерегламентираните сметища. По думите ѝ в нея се виждат и терени, които през годините са били почиствани, но отново са се превърнали в незаконни сметища.

Предвидени са глоби и за кметове

В изказването бяха посочени санкции от 150 до 500 евро, както и диапазон от 700 до 2000 евро. За кметове, които не изпълняват задълженията си, са посочени глоби от 1500 до 5000 евро.

За отделните терени в Хасковско и Кърджалийско не са обявени конкретни срокове за почистване. След разчистването общините трябва да организират извозването на отпадъците до регламентирани места, а контролът включва предписания и санкции при нарушения.


Хасково / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 по зле от маймуните

    0 0 Отговор
    трагично невъзпитани свине по цялата територия

    10:23 10.11.2026

  • 3 Кош за сметища

    0 0 Отговор
    Значи така.... някъде след 2000 година имаше статия, че България е подписала договор с Италия, с който Италия да си изнася сметищата в България.... Сега пък.... затова, че имаме много сметища трябва да плащаме на Европа... Брей то страхотни зделки сме правили за парички?

    10:57 10.11.2026

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