Зам.-министър Натова: Развитието на корабоплаването по Дунав изисква общи решения

„Дунав не може да бъде приоритет на една-единствена държава. Нивото му при Русе е резултат от това, което се случва в други региони на Европа - Бавария, Алпите и Карпатите“, заяви зам.-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова при откриването на международната конференция „Предизвикателства и перспективи пред развитието на корабоплаването по река Дунав“ в град Русе.

Форумът беше открит с валидиране на пощенска марка по повод 70-годишнината на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Сред основните въпроси пред корабоплаването са осигуряването на целогодишна плавателност, продължителното маловодие и климатичните екстремни явления, които вече не са изключение. Логистичните фирми ще избират реката само ако могат да разчитат на нея. Заместник-министър Натова посочи, че инвестициите трябва да се насочват към участъците, които ограничават движението по целия транспортен коридор, въз основа на обща оценка, а не само на национални планове.

Тя отбеляза, че вътрешният воден транспорт е сред най-енергийно ефективните и нисковъглеродни видове транспорт и има важна роля за устойчивата мобилност.

Като пример за съвместни действия тя посочи проекта DISMAR, който България и Румъния изпълняват съвместно. Той включва интегрирана система за обозначаване на плавателния път, нови шамандури и брегови знаци, както и дигитална платформа с информация за корабоплаването в реално време.

През 2026 г. България председателства Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион под мотото „Свързване на региони, изграждане на сближаване – по-силен Дунав за всички“, припомни зам.-министър Натова.

На конференцията присъстват европейският координатор на транспортния коридор „Рейн – Дунав“ Маргарида Маркес, генералният директор на Дунавската комисия Манфред Зайц, координаторът на Приоритетна област 1а „Вътрешни водни пътища“ на Дунавската стратегия Маркус Симонер, областният управител на Русе проф. д-р Любомир Владимиров и кметът на община Русе Пенчо Милков.