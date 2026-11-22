Атаките срещу кораби в Черно море създават сериозни рискове за сигурността и икономиката на Варна, като най-засегнати могат да бъдат туризмът и корабоплаването. Това заяви кметът Благомир Коцев в интервю за БНТ.

По думите му компании от корабоплавателния сектор вече отчитат между 40% и 60% спад на заявките и поръчките за следващите месеци. В бранша работят между 4500 и 5000 души, което според Коцев създава риск за заетостта.

„Ако оборотите на тези компании продължат да падат, би могло да се стигне до освобождаване на служители“, заяви кметът.

Коцев каза, че засега не вижда индикации за спад на записванията за туристическия сезон през 2027 г., но е рано да се правят окончателни изводи. Според него основната отговорност за реакцията при рисковете за сигурността е на правителствата, Европейския съюз и НАТО.

Общината настоява за ремонт на Аспаруховия мост

Сред темите в интервюто беше и състоянието на Аспаруховия мост. Коцев заяви, че общината многократно е настоявала пред държавата да започне процедура за основен ремонт.

Мостът свързва Варна с кварталите Аспарухово и Галата и има стратегическо значение за развитието на южната част на града. По думите на кмета конструкцията е изцяло държавна собственост, а отговорността за нея е на държавата в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура“. Общината отговаря за пътната настилка и съпътстващите елементи.

Коцев: Теренът до болницата няма да бъде продаден

Кметът определи случая „Баба Алино“ като част от по-мащабен проблем с незаконното строителство и нерегламентираното завладяване на имоти във Варна. Той заяви, че очаква действия от държавата, включително законодателни промени и криминализиране на незаконното строителство в особено големи размери.

Коцев беше категоричен, че теренът до Окръжната болница няма да бъде продаден. Той обясни, че включването на имоти в програмата към бюджета не означава задължителна продажба и че нито един имот от списъка няма да бъде реализиран.

Без окончателно решение за втори мандат

По отношение на бъдещи политически партньорства Коцев определи сътрудничеството между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ като най-естествено. Той не изключи и други варианти, като посочи, че решенията предстоят през следващата година.

Кметът не даде категоричен отговор дали ще се кандидатира за втори мандат. Той обаче заяви, че е готов да продължи започнатата битка срещу икономически и политически интереси, които според него се опитват да влияят върху управлението на Варна.

„Смятам, че тази борба трябва да продължи. Аз съм готов да я продължа“, каза Благомир Коцев.

Източници: bntnews.bg