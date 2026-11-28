Нивото на река Дунав продължава да се покачва от Лом до Силистра, докато при Ново село е отчетен спад. Най-голямото увеличение за последното денонощие е при Свищов – 18 сантиметра, до 204 см. При Силистра реката се е повишила с 15 см, до 161 см, а при Оряхово ръстът е 14 см, до 194 см.

Данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ показват повишение от 12 см при Лом, където нивото е 314 см. При Русе водният стоеж е 151 см, а при Никопол – 251 см. В най-западната точка на българския участък, при Ново село, нивото е 228 см – с 22 см по-ниско спрямо предходното измерване.

При Оряхово фериботната връзка с румънския град Бекет работи нормално. Водният стоеж от 194 см е значително над критичния праг от около 15 см, под който платформата преустановява работа. Курсовете бяха възобновени на 19 ноември след период на ниски води, които не позволяваха преминаването.

Вятърът може временно да спре курсовете

Въпреки че нивото на реката вече не създава затруднения за ферибота, силните пориви могат да доведат до временни прекъсвания. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира облачно и ветровито време, валежи, които в Северна България бързо ще преминат в сняг, както и усилване на североизточния вятър. „В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка“, посочва НИМХ.

По поречието са измерени пориви от 7 до 9 метра в секунда. Затова пътуващите през граничния преход трябва да проверяват статуса на курсовете непосредствено преди тръгване.

Очаква се ново покачване в началото на декември

Краткосрочната прогноза на АППД предвижда вълната от по-високи води да се придвижва надолу по течението през следващите дни. При Оряхово се очакват до 206 см на 29 ноември и до 210 см на 30 ноември, след което нивото постепенно ще спадне до около 191 см на 4 декември.

При Русе прогнозата е за около 186 см на 29 ноември, 196 см на 30 ноември и пик около 204 см на 2 декември. За Силистра се очакват до 175 см на 29 ноември. Покачването следва период на изключително ниски води – през август при Оряхово е отчетено ниво от минус 98 см, а през октомври при Русе реката е спаднала до минус 131 см, което е довело до сериозни ограничения за корабоплаването.

Източници: btvnovinite.bg