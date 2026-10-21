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България е първа в ЕС по поскъпване на горивата със скок над 42%

България е първа в ЕС по поскъпване на горивата със скок над 42%

21 Октомври, 2026 15:55 693 25

  • поскъпване-
  • горива-
  • цени

След България се нареждат Естония с ръст от 40,6% и Литва с 40,2%

България е първа в ЕС по поскъпване на горивата със скок над 42% - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България отчита най-голямото годишно поскъпване на горивата в Европейския съюз. През септември 2026 г. цените на горивата и смазочните материали за личния транспорт у нас са се увеличили с 42,2% спрямо същия месец на миналата година, показват данни на Евростат.

Страната ни изпреварва всички останали държави членки по този показател. След България се нареждат Естония с ръст от 40,6% и Литва с 40,2%.

Средното поскъпване в ЕС достига 31,4% на годишна база, като тенденцията е към ускоряване на ръста на цените. През юли увеличението е било 16,9%, а през август – 23,8%.

През септември годишният ръст на цените е бил по-висок в сравнение с предходните два месеца в 26 държави от ЕС.

Общо 15 страни отчитат поскъпване с над 30%. Освен България, Естония и Литва, сред тях са още 12 държави, като увеличението варира от 37,5% в Чехия до 30,3% в Португалия.

Най-слабо поскъпване е регистрирано в Унгария – 6,9%, следвана от Ирландия със 17,7% и Швеция с 19,9%.

Данните на Евростат показват, че само за месец – между август и септември 2026 г., цените на дизела в ЕС са се увеличили средно с 5,9%, а на бензина – с 6,7%.

За сравнение, през август дизелът е поскъпнал с 8,3% спрямо юли, а бензинът – с 3,3%.

Поскъпване на дизела през септември е отчетено в 26 държави от ЕС. Най-голям е месечният ръст в Швеция (12,8%), Латвия (10,3%) и Полша (9,7%). Най-малко увеличение има в Испания (2,4%), Хърватия (2,5%) и Румъния (3%).

Цените на бензина също са се повишили в 26 държави. Най-значително поскъпване е регистрирано в Швеция (13,8%), Полша (9,7%) и Естония (9,5%).

Най-слабо е увеличението в Кипър (3,8%), Румъния (4,2%) и Словения (4,6%).

Данните поставят България начело на европейската класация по годишен ръст на цените на горивата, при положение че поскъпването у нас надхвърля средното за ЕС с 10,8 процентни пункта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    12 2 Отговор
    Винаги първи.Хо хо хо

    15:59 21.10.2026

  • 2 Не е от еврото

    20 3 Отговор
    санкциите работят, браво

    15:59 21.10.2026

  • 3 Кина

    8 2 Отговор
    Банкомат се реже с голям флекс отзад за 5 минути..! Ако боя напръска кинтите има препарат който ги чисти и стават като нови..! Преди 7 число ги пълнят..!

    16:03 21.10.2026

  • 4 Е кой

    6 6 Отговор
    Ако не ние да спонсорираме войната на руzия, лукойл

    16:12 21.10.2026

  • 5 селяк

    5 2 Отговор
    а заплатите как са

    16:16 21.10.2026

  • 6 Цените поскъпват

    4 7 Отговор
    защото обичаме Русия!

    16:17 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти

    7 2 Отговор
    България е първа в ЕССР по поскъпване на горивата със скок над 42%

    16:20 21.10.2026

  • 9 Симчо

    6 1 Отговор
    А ако нямахме рафинерия колко ли щяха да са?

    Коментиран от #17

    16:21 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Горски

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Ще сложим още санкции на всички произвеждащи петрол и цената ще падне. Има логика.

    16:30 21.10.2026

  • 12 ......-

    5 2 Отговор
    Е поне сме първи в нещо !!!

    Коментиран от #20

    16:32 21.10.2026

  • 13 Горски

    2 4 Отговор
    Вадят сега дизел от резерва. Ормуз е затворен ., войната в Украйна не спира ., една студена зима ако дойде и след 3-4 месеца при изчерпани запаси и недостатъчни количества цената ще отлети. И всичко го знаят но сега заради междинните избори ноември в САЩ всички се подмазват и изпълняват. И после Путин бил действал със сила и налага своето, ДАЛИ ? Цените на газа в ЕС достигнаха най-високите си нива от повече от две години. Европейската комисия обмисля временно ограничаване на цените на горивата. От началото на годината цените на бензина в Европейския съюз са се увеличили със 140%, а на дизеловото гориво със 100%. Това обяви говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо на брифинг в Брюксел. Цените се стигна след войната с Иран, подпалена от оранжевия. Оплюваше ЕС, заплашваше със санкции, а сега се моли за дизелово гориво, защото му припари под краката със скока на цените в САЩ и сериозната заплаха от пълен провал на идващите междинни избори. Побърка света с налудничавите си решения и сега ще си сърба попарата.

    16:35 21.10.2026

  • 14 Решението е в експорта!

    3 0 Отговор
    Затова трябва да разрешим износа на дизел (за разлика от всички останали, които го забраняват, вкл. и Щатите) - да може Радев да вземе още една комисионна в добавка към онази от Боташ, че инфлацията става непоносима и за него...

    16:41 21.10.2026

  • 15 Данък

    1 0 Отговор
    Путин...

    16:43 21.10.2026

  • 16 Анджо

    2 0 Отговор
    КЕШ БОТАШОВ се чуди как на гърба Българския народ та си плати на турците. Тоя договор ще ни смаже. Чакайте новите данаци след нова година. Всеки народ си заслужава управлението. След нова година русофила ще пищи.

    16:43 21.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Смятай

    2 0 Отговор
    В Америка тази година горивата са с 35% нагоре.

    Коментиран от #22

    16:45 21.10.2026

  • 19 СЛОНА

    2 0 Отговор
    ТАКА Е ПРИ МУНЧО И ПРИ ПИЛОТОВА...
    НАРОДА Е ГЛУПАВ ,ЧЕ ГИ ТЪРПИ..

    16:47 21.10.2026

  • 20 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "......-":

    Да и не само в това. По некадърни политици няма в Европа и в това сме номер 1. Те за това почти всички са мафиоти.

    16:47 21.10.2026

  • 21 така е

    1 0 Отговор
    е може ли се щом става въпрос за рекет сме първи!

    16:50 21.10.2026

  • 22 СЛОНА

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Смятай":

    ГУМЕНИЯ МУНЧО НИ НАПРАВИ ПО БОГАТИ ОТХОРАТАНА ДОНЧО

    16:53 21.10.2026

  • 23 СПАСИБА РАДЕФФ

    0 0 Отговор
    Най-добрия. Най-големия. Най-красивия. И последния си залък ще си дам за тебе.
    И ти като цяря ни ОПРАВИ... ма оня за 800 дена, а ти го свърши за няколко месеца.

    16:55 21.10.2026

  • 24 РАДЕВ

    0 0 Отговор
    Само да ви отвържа аз от еврото и ще ви направя милионери. Както Виденов го направи 97ма.

    16:56 21.10.2026

  • 25 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    1 0 Отговор
    Румъния без евро 4.2 % нагоре, България с евро 42 %

    Някой глупак още ли иска евро?

    17:11 21.10.2026

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