България е първа в ЕС по поскъпване на горивата със скок над 42%

България отчита най-голямото годишно поскъпване на горивата в Европейския съюз. През септември 2026 г. цените на горивата и смазочните материали за личния транспорт у нас са се увеличили с 42,2% спрямо същия месец на миналата година, показват данни на Евростат.

Страната ни изпреварва всички останали държави членки по този показател. След България се нареждат Естония с ръст от 40,6% и Литва с 40,2%.

Средното поскъпване в ЕС достига 31,4% на годишна база, като тенденцията е към ускоряване на ръста на цените. През юли увеличението е било 16,9%, а през август – 23,8%.

През септември годишният ръст на цените е бил по-висок в сравнение с предходните два месеца в 26 държави от ЕС.

Общо 15 страни отчитат поскъпване с над 30%. Освен България, Естония и Литва, сред тях са още 12 държави, като увеличението варира от 37,5% в Чехия до 30,3% в Португалия.

Най-слабо поскъпване е регистрирано в Унгария – 6,9%, следвана от Ирландия със 17,7% и Швеция с 19,9%.

Данните на Евростат показват, че само за месец – между август и септември 2026 г., цените на дизела в ЕС са се увеличили средно с 5,9%, а на бензина – с 6,7%.

За сравнение, през август дизелът е поскъпнал с 8,3% спрямо юли, а бензинът – с 3,3%.

Поскъпване на дизела през септември е отчетено в 26 държави от ЕС. Най-голям е месечният ръст в Швеция (12,8%), Латвия (10,3%) и Полша (9,7%). Най-малко увеличение има в Испания (2,4%), Хърватия (2,5%) и Румъния (3%).

Цените на бензина също са се повишили в 26 държави. Най-значително поскъпване е регистрирано в Швеция (13,8%), Полша (9,7%) и Естония (9,5%).

Най-слабо е увеличението в Кипър (3,8%), Румъния (4,2%) и Словения (4,6%).

Данните поставят България начело на европейската класация по годишен ръст на цените на горивата, при положение че поскъпването у нас надхвърля средното за ЕС с 10,8 процентни пункта.