България е първа в ЕС по поскъпване на горивата със скок над 42%

България отчита най-голямото годишно поскъпване на горивата в Европейския съюз. През септември 2026 г. цените на горивата и смазочните материали за личния транспорт у нас са се увеличили с 42,2% спрямо същия месец на миналата година, показват данни на Евростат.
Страната ни изпреварва всички останали държави членки по този показател. След България се нареждат Естония с ръст от 40,6% и Литва с 40,2%.
Средното поскъпване в ЕС достига 31,4% на годишна база, като тенденцията е към ускоряване на ръста на цените. През юли увеличението е било 16,9%, а през август – 23,8%.
През септември годишният ръст на цените е бил по-висок в сравнение с предходните два месеца в 26 държави от ЕС.
Общо 15 страни отчитат поскъпване с над 30%. Освен България, Естония и Литва, сред тях са още 12 държави, като увеличението варира от 37,5% в Чехия до 30,3% в Португалия.
Най-слабо поскъпване е регистрирано в Унгария – 6,9%, следвана от Ирландия със 17,7% и Швеция с 19,9%.
Данните на Евростат показват, че само за месец – между август и септември 2026 г., цените на дизела в ЕС са се увеличили средно с 5,9%, а на бензина – с 6,7%.
За сравнение, през август дизелът е поскъпнал с 8,3% спрямо юли, а бензинът – с 3,3%.
Поскъпване на дизела през септември е отчетено в 26 държави от ЕС. Най-голям е месечният ръст в Швеция (12,8%), Латвия (10,3%) и Полша (9,7%). Най-малко увеличение има в Испания (2,4%), Хърватия (2,5%) и Румъния (3%).
Цените на бензина също са се повишили в 26 държави. Най-значително поскъпване е регистрирано в Швеция (13,8%), Полша (9,7%) и Естония (9,5%).
Най-слабо е увеличението в Кипър (3,8%), Румъния (4,2%) и Словения (4,6%).
Данните поставят България начело на европейската класация по годишен ръст на цените на горивата, при положение че поскъпването у нас надхвърля средното за ЕС с 10,8 процентни пункта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
15:59 21.10.2026
2 Не е от еврото
15:59 21.10.2026
3 Кина
16:03 21.10.2026
4 Е кой
16:12 21.10.2026
5 селяк
16:16 21.10.2026
6 Цените поскъпват
16:17 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Факти
16:20 21.10.2026
9 Симчо
Коментиран от #17
16:21 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Горски
До коментар #7 от "Горски":Ще сложим още санкции на всички произвеждащи петрол и цената ще падне. Има логика.
16:30 21.10.2026
12 ......-
Коментиран от #20
16:32 21.10.2026
13 Горски
16:35 21.10.2026
14 Решението е в експорта!
16:41 21.10.2026
15 Данък
16:43 21.10.2026
16 Анджо
16:43 21.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Смятай
Коментиран от #22
16:45 21.10.2026
19 СЛОНА
НАРОДА Е ГЛУПАВ ,ЧЕ ГИ ТЪРПИ..
16:47 21.10.2026
20 Анджо
До коментар #12 от "......-":Да и не само в това. По некадърни политици няма в Европа и в това сме номер 1. Те за това почти всички са мафиоти.
16:47 21.10.2026
21 така е
16:50 21.10.2026
22 СЛОНА
До коментар #18 от "Смятай":ГУМЕНИЯ МУНЧО НИ НАПРАВИ ПО БОГАТИ ОТХОРАТАНА ДОНЧО
16:53 21.10.2026
23 СПАСИБА РАДЕФФ
И ти като цяря ни ОПРАВИ... ма оня за 800 дена, а ти го свърши за няколко месеца.
16:55 21.10.2026
24 РАДЕВ
16:56 21.10.2026
25 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Някой глупак още ли иска евро?
17:11 21.10.2026