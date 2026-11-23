Цените на горивата и смазочните материали за личен транспорт в България са се увеличили с 42,8% през октомври 2026 г. спрямо същия месец на миналата година. Така страната заема второ място в Европейския съюз по годишен ръст, след Естония, където поскъпването е 44,1%. В Литва увеличението е 42,3%, а средният ръст за ЕС достига 29,5%, показват данни на Евростат.

В България годишното поскъпване се ускорява за трети пореден месец – от 34,5% през август до 42,2% през септември и 42,8% през октомври.

Мирчев свърза ръста с пазара на горива

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че причината за поскъпването не е въвеждането на еврото, а начинът, по който функционира пазарът на горива в България, както и значителната роля на рафинерията в Бургас.

По думите му „Лукойл Нефтохим“ осигурява около 80% от горивата на българския пазар. Мирчев твърди, че въпреки назначаването на особен управител държавата продължава да няма достатъчна прозрачност за цените на доставките и печалбите по веригата.

„По този начин се източва рафинерията“, написа Ивайло Мирчев.

Той посочва, че Народното събрание е отменило забраната за износ на дизел с аргумента, че рафинерията произвежда повече горива, отколкото са нужни за вътрешния пазар. Според Мирчев същевременно се внасят значителни количества иракски петрол през Турция на цени с около 10% над котировките на сорта „Брент“.

Предлагат компенсация от 20 евроцента на литър

Мирчев прогнозира печалбата на рафинерията за 2026 г. да бъде около 2 млрд. евро. Според него тази печалба може да бъде обложена с 33% данък, а приходите да финансират механизъм за компенсация на потребителите, предложен от „Демократична България“.

Идеята предвижда отстъпка от 20 евроцента за всеки литър обикновен бензин А-95 и дизел. При зареждане на 50 литра компенсацията би била 10 евро, а при 100 литра – 20 евро. Предложението е средствата да се приспадат директно на бензиностанцията.

Като възможни източници са посочени допълнителните приходи от ДДС върху поскъпналите горива и данък върху свръхпечалбите в петролния сектор, включително на „Лукойл“. За прилагането на мярката ще са необходими законодателни промени. Към момента предложението не е приета компенсационна схема.

Източници: focus-news.net, eurocom.bg