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Радан Кънев: Кабинетът "Радев" носи цялата отговорност за сигурността на българските граждани

Радан Кънев: Кабинетът "Радев" носи цялата отговорност за сигурността на българските граждани

21 Октомври, 2026 15:43 265 3

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Председателят на ДСБ посочи, че атакуваните и потънали кораби и човешките жертви са безспорен факт

Радан Кънев: Кабинетът "Радев" носи цялата отговорност за сигурността на българските граждани - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДСБ настоя България да поиска конкретна съюзническа подкрепа срещу заплахите в Черно море и предупреди за опасността страната да бъде поставена в изолация

„Първоначалната реакция беше безотговорна, защото правителството носи цялата отговорност за сигурността на българските граждани и не може да подминава подобен род провокации.“ Това заяви председателят на „Демократи за силна България“ и евродепутат Радан Кънев в предаването „Утрото на Фокус“ по Радио ФОКУС с водещ Михаил Дюзев.

Според Радан Кънев спешният дебат в Европейския парламент за атаките срещу търговски кораби в Черно море е ясен политически сигнал към кабинета Радев да предприеме необходимите действия за защита на страната. Той подчерта, че за европейските партньори няма съмнение в руския характер на провокациите и в целта им да застрашат доставките на храни, да разделят европейските общества и да разколебаят съюзническото единство.

Защитата на България не може да чака

Няма съмнение, че сигурността ни е под заплаха, подчерта Радан Кънев. Правителството не може да отлага действията за защита на страната, докато чака резултатите от изследването на доказателствата.

Председателят на ДСБ посочи, че атакуваните и потънали кораби и човешките жертви са безспорен факт. Събирането на доказателства трябва да продължи, но то не отменя задължението на кабинета Радев да предприеме незабавни мерки срещу продължаващата опасност.

Радан Кънев определи като цинична първоначалната позиция на премиера срещу активирането на член 4 на НАТО с аргумента, че е имало и по-големи заплахи — позиция, изразена на фона на прекратената операция по издирване на първите жертви.

Конкретна съюзническа подкрепа вместо общи формулировки

Председателят на ДСБ настоя България и Румъния да поискат консултации със съюзниците си по член 32 от Договора за Европейския съюз, за да бъдат определени конкретни мерки за повишаване на сигурността в Черноморския басейн.

Той посочи и възможността по член 222 от Договора за функционирането на ЕС да бъде поискана допълнителна подкрепа за наблюдение, прихващане и патрулиране — способности, с които България не разполага в достатъчна степен.

За да потърси такава подкрепа, кабинетът Радев трябва ясно да назове източника на заплахата, подчерта Радан Кънев. Според него общите формулировки и нежеланието да бъде засегнат Кремъл пречат на необходимия отговор.

Изолацията отслабва националната сигурност

Радан Кънев определи общественото възмущение и протестите срещу поведението на правителството като оправдани. Той предупреди, че когато България се отклонява от общите европейски позиции срещу руските заплахи, кабинетът поставя страната извън съюзническия консенсус и отслабва собствената ѝ сигурност.

„Нашата сила, нашата сигурност е в съюзите, в които участваме“, заяви лидерът на ДСБ и призова за остра реакция срещу всеки опит България да бъде поставена в изолация.


България
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  • 1 Кина

    6 0 Отговор
    Тези мишки скоро ще бъдат изметени..!

    15:47 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 провинциалист

    3 0 Отговор
    Раданчо, само онзи, който усърдно се срами от произхода, може да активира натовски член. А Радев май не се срами чак толкова.

    15:50 21.10.2026

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